Výpadky elektřiny nebo obnovy BTS. Podívejte se, jak se na Ukrajině řeší chod mobilních sítí

Ukrajina musela po vojenském útoku ze strany Ruska urgentně začít řešit udržení provozu telekomunikačních sítí, které patří do kritické infrastruktury státu. Operátorům s tím výrazně pomáhá soukromý sektor v podobě dodavatelů nebo dobrovolníků typu Keep Ukraine Connected. Podobné akce se týkají i IT infrastruktury a cloudu.





ITU vydala zprávu hodnotící stav a ztráty ukrajinské infrastruktury. Příklad: sítě operátorů byly částečně a v některých případech zcela zničeny nebo obsazeny. Od července 2022 ztratilo více než 12 procent domácností přístup k mobilním službám.





Vladyslav Ivanov z ukrajinské pobočky Huawei, která v zemi působí přes dvacet let a má zde výrazný tržní podíl, v přednášce na konferenci Kam kráčí digitální sítě v Olomouci popsal své zkušenosti se zajištěním funkčnosti sítí v podmínkách války. Na přednášku se lze podívat níže.

Řešit je nutné řadu věcí. Jde o časté výpadky elektrické sítě, rychlou obnovu základnových stanic ve strategicky významných oblastech, rostoucí poptávku po dodání náhradních zařízení pro obnovu sítí a pokrytí, nasazení záložních bezdrátových komunikačních kanálů, vytvoření nových logistických tras pro dodávky, realokaci skladů do bezpečných lokalit a tak dále.

Huawei loni oznámila, že Ukrajině zdarma poskytne technologie nutné pro zachování chodu mobilních sítí. Tyto dodávky zatím nebyly potvrzeny. Stejně tak nebyla veřejně vyjasněna pozice Huawei vůči ruskému trhu a do jaké míry na něm dnes působí.