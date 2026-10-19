Výrobce špičkových routerů a modemů z Vysočiny má rekordní tržby. Většinu vyváží do světa

Česká republika má zavedeného výrobce moderních technologií pro bezdrátový přenos dat, takže se tento obor nesoustředí pouze do Švédska, Finska, USA nebo Číny. Společnost Racom z Nového Města na Moravě navrhuje a vyrábí rádiové modemy, mobilní routery a mikrovlnné spoje, často pro průmysl, kritickou infrastrukturu, SCADA systémy a podobně. V loňském roce dosáhla na rekordní čísla.
Tržby Racomu loni meziročně vyrostly o 30 procent na 346 milionů korun. Provozní zisk přidal více než polovinu a udělal 37 milionů korun. Zisk po zdanění na tom byl podobně a činil 33 milionů.
Racom realizuje návrh, vývoj i výrobu v České republice, což mimo jiné umožňuje klást důraz na původ v Evropské unii, zabezpečení dodavatelských řetězců a kyberbezpečnost. Pro stále více zákazníků jsou tyto aspekty téma s tím, jak do technologií vstupuje geopolitika.
Více než 85 procent vyrobených zařízení Racomu směřovalo na export do 60 zemí světa. Firma také rozšířila zakázkovou výrobu pro externí partnery.
“V oblasti úzkopásmových rádiových modemů je pozice Racomu na globálním trhu velmi silná a usilujeme o další rozšíření našeho tržního podílu. Trh prochází konsolidací, kdy dochází k akvizicím mezi konkurenty, což otevírá nové obchodní příležitosti pro naši společnost. Přestože je segment spíše konzervativní a realizace projektů trvá dlouhá léta, Racomu se daří otevírat nové trhy,” uvedla firma v účetní závěrce.
“V posledních letech se objevila řada prognóz předpovídajících oslabení trhu rádiových modemů a jejich postupné nahrazování mobilními routery. V případě společnosti Racomu však nastal pravý opak. Segment rádiových modemů zaznamenal největší růst za poslední roky a meziročně jsme prodali o více než 50 procent více zařízení než v roce 2024,” nastínila dále novoměstská společnost.
“U mobilních routerů se soustředíme na rostoucí trend privátních mobilních sítí, které umožňují podnikům a organizacím budovat vlastní komunikační infrastrukturu nezávislou na veřejných operátorech. Racom v tomto segmentu aktivně rozšiřuje své produktové portfolio a zároveň posiluje obchodní aktivity, aby se stal klíčovým hráčem v této rychle se rozvíjející oblasti,” shrnul Racom.
“Ze všech tří produktových řad, ve kterých Racom působí, roste trh mobilních routerů nejrychlejším tempem, a je tak logicky spojen s nejvyšší konkurencí. Přestože se zaměřujeme na úzce specializovaný segment, dosáhli jsme i zde meziročního růstu téměř o 20 procent. Významným úspěchem je také nasazení mobilních routerů M!DGE u záchranných složek v Rumunsku, kde jsme získali kontrakt na více než tisíc kusů,” uvedl podnik.
Společnost se také daří prosazovat i na stále rostoucím trhu hybridních sítí v kritické infrastruktuře, kde se kombinují rádiové modemy, mobilní routery a ostatní přenosová média.
“V segmentu mikrovlnných spojů jsme v posledních letech upevnili naši pozici na domácím trhu a postupně se prosazujeme i celosvětově – naše mikrovlnné spoje jsou instalovány ve více než 50 zemích,” popsal Racom.
“Celosvětový trh mikrovlnných spojů, v němž Racom působí, v posledních letech spíše stagnuje. Důvodem je modernizace páteřních sítí mobilních operátorů pro 5G, při níž dochází k demontáži starších spojů, které jsou následně využívány pro vysokorychlostní last-mile, a také rozvoj optických sítí. I přes tyto faktory se nám podařilo v segmentu mikrovlnných spojů dosáhnout růstu přibližně o pět procent,” uzavřel Racom.