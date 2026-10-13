Vysílač Liblice zhasíná. Demontáž světel předchází demolici stožárů

Na nejvyšší stavbě v Česku v úterý 13. října v 8:00 naposledy zhasnou světla. Pokračuje tak příprava demolice stožárů vysílače Liblice. Likvidace proběhne během následujících dnů, až odborná firma dokončí potřebné práce.
Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotným odstřelem stožárů. České Radiokomunikace předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
Stožáry vysílače Liblice dnes nemají využití. České Radiokomunikace uvedly, že o provoz není zájem ze strany vysílatelů a nenašel se ani zájemce o jejich odkup a provoz po nezbytné rekonstrukci. Potřebné náklady by dosáhly stovek milionů korun.
„Liblice jsou pro mnoho lidí technologickým symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu a nenašel se nikdo, kdo by byl schopen zabezpečit potřebnou rekonstrukci a další využití. Jako vlastník musíme zajistit bezpečnost infrastruktury a zároveň postupovat s péčí řádného hospodáře,“ připomněl v tiskové zprávě Marcel Procházka, ředitel regulatorního a právního oddělení Českých Radiokomunikací.
Demolici má na starosti najatá firma, která prostor převzala. Po nezbytně nutnou dobu je nutné počítat s omezením pohybu osob v okolí vysílače i s omezením provozu na přilehlých komunikacích.