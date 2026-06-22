Vysílací rada zaevidovala Kluky z Prahy i Moravcův placený portál

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zapsala do úřední evidence videokanál Kluci z Prahy, který na YouTube vytvářejí Janek Rubeš a Honza Mikulka. Na seznam audiovizuálních mediálních služeb přibyla také placená platforma Václava Moravce, kterou provozuje na vlastní doméně Moravec.cz.
Zařazení do seznamu znamená, že se na poskytovatele přiměřeně vztahují povinnosti podle zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Jde například o označování reklamy a umístění produktu, zveřejnění identifikačních a kontaktních údajů nebo pravidla na ochranu nezletilých diváků.
Regulace se netýká každého, kdo zveřejňuje videa na internetu. Online tvůrci zamíří do evidence vysílací rady jen tehdy, pokud jde o komerční činnost, která je svým dosahem srovnatelná s televizními pořady. Tvůrci musí publikovat nejméně 52 videí za rok na jedné platformě, dosahovat alespoň 500 tisíc zhlédnutí v průměru na jedno video a vydělávat díky této činnosti přes 50 tisíc korun ročně. Splněna musí být všechna tři kritéria zároveň.
Kluci z Prahy patří k nejviditelnějším českým projektům na YouTube. Dlouhodobě se věnují Praze a turistickému ruchu, upozorňují na podvody cílené na návštěvníky města a dávají praktické tipy obyvatelům i turistům. Kanál odebírá téměř 740 tisíc uživatelů.
Platforma Moravec.cz je nová placená služba Václava Moravce, kterou začal vytvářet po svém březnovém odchodu z České televize. Nabízí nedělní politickou diskusi, rozhovory, debaty a pohled na českou společnost prostřednictvím sociologických výzkumů. Kromě vlastního webu publikuje obsah také na sociálních sítích a nejnověji je dostupná také aplikace pro chytré televizory.