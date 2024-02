Vysílací rada zkoumá tvrzení České televize o umělé inteligenci

Autor: Česká televize

Česká televize má do jednoho měsíce vysvětlit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání tvrzení redaktorů pořadu Bilance o nástrojích umělé inteligence.





Úřad se pořadem zabývá na základě divácké stížnosti. Publicistický magazín Bilance s podtitulem „Máme se bát umělé inteligence?“ vysílala stanice ČT1 ve středu 10. ledna 2024. Půlhodinový pořad představil příležitosti a rizika generativní umělé inteligence.





V jedné pasáži se zabýval energetickou náročností populárních nástrojů. Podle vysílací rady v ní zaznělo tvrzení: „Vygenerování obrázku po vás zanechá stejnou uhlíkovou stopu jako kdybyste jeli skoro 10 kilometrů autem. Odhaduje se, že denně jen chatovací program ChatGPT propálí 564 MWh. To je denní spotřeba elektřiny zhruba 73 000 českých domácností. To je stejně jako spotřebuje město velikosti Zlína.“

Přepis zveřejnil úřad v tiskové zprávě. V záznamu v archivu České televize (čas 18:34) je v první větě řeč o „vygenerování zhruba tisíce obrázků“, ne jednoho obrázku. Údaj 564 MWh v souvislosti s ChatGPT publikovala loni na podzim různá světová média, která vycházela z analýzy Alexe de Vriese z Vrije Universiteit Amsterdam.

Záznam v archivu ČT je však dodatečně upravený, autoři skutečně původně mluvili o jednom obrázku. „Je to naše chyba. Autoři čerpali z chybného zdroje. Uhlíková stopa byla za 1000 obrázků. Jakmile nás na to veřejnost upozornila, omluvili jsme se na sítích a opravili i v záznamu pro iVysílání, abychom údaj dál nešířili. Rád se omluvím i člověku, co poslal stížnost až na RRTV,“ okomentoval situaci spoluautor pořadu Filip Černý na sociální síti X.

V každém případě nyní Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Českou televizi, ať konkrétně sdělí, z jakých zdrojů uvedené informace čerpala. Podle toho se pak rozhodne, jak se stížností dál naloží.

Aktualizováno 18:00 – Zprávu jsme aktualizovali o vyjádření spoluautora pořadu a upřesnili jsme v té souvislosti pasáž o přepisu v tiskové zprávě RRTV.