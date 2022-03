Vysílání ruské televize narušila editorka s protiválečným sloganem

Do vysílání hlavní zpravodajské relace ruského Prvního kanálu pronikla žena s protiválečným transparentem. Postavila se za moderátorku a do kamery ukázala vzkaz: „Zastavte válku! Nevěřte propagandě! Tady vám lžou! Rusové proti válce“.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says: “Stop the war Don’t believe propaganda They’re lying to you” And chanting: “Stop the war! No to war!” pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

Protestující žena se jmenuje Marina Ovsjannikova a v televizi pracovala jako editorka. Před svou akcí natočila na sociální sítě vzkaz, v němž se omlouvá za práci v ruském televizním zpravodajství. „To, co se děje na Ukrajině, je zločin a Rusko je agresor. Odpovědnost za tuto agresi leží na jediném muži: Vladimiru Putinovi. Můj otec je Ukrajinec, moje matka je Ruska a nikdy nebyli nepřátelé,“ prohlásila.

„Podílela jsem se na kremelské propagandě a strašně se za to stydím. Nechávala jsem lidi, ať lžou z obrazovky a dovolila proměnit ruské občany v zombie,“ řekla mimo jiné.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74