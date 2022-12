Wargaming: Tvůrci World of Tanks v českém vývoji loni protočili skoro půl miliardy

Autor: Wargaming

České vývojové centrum původem běloruské, ale na Kypru usazené společnosti Wargaming v posledním finančním roce končícím letos v březnu utržilo přes 445 milionů korun se ziskem 26 milionů.





Jde o mírné navýšení předchozích čísel, a to i díky tomu, že zdejší Wargaming neustále roste. Tvůrci World of Tanks a spol. zaměstnávali 235 lidí, rok předtím to bylo 184 zaměstnanců. Wargaming rozjel českou pobočku v roce 2017, kdy nastínil plány na zaměstnání 300 lidí.





Wargaming Czech dodává služby dalším společnostem ve skupině, jde zejména o videoherní vývoj, quality assurance, lokalizaci a business intelligence.