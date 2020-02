 »  Wedos postaví třetí datacentrum. Vypadat má jako kravín a chlazené bude olejem

Jan Sedlák

Wedos chystá stavbu svého třetího datového centra. Firma má hotovou oficiální projektovou dokumentaci a během února by měla mít zažádáno o všechna povolení. Projekt Wedos DC3 dostal přezdívku kravín, protože bude umístěn ve vsi a bude disponovat šikmými střechami.

Datový komplex má mít celkem pět budov. Dvě z nich budou určeny pro servery a technologie, dvě budou sloužit jako administrativní objekty a pátá má fungovat jako sklad. S výjimkou skladu jsou dvoupatrové a mají rozměry 37 × 13,5 metru. Celý areál má 11 tisíc metrů čtverečních, na pozemku je přívod VN a k dispozici budou dvě trafostanice. K dispozici jsou i optické kabely a dostupnost CETINu ČD-Telematiky.

„V samotné budově datacentra počítáme s využitím obou pater pro servery. Celkem cca 2× 400 metrů čtverečních samotná serverovna v každé budově. Prozatím žádné speciální úpravy v plánu nejsou, ale pokud by bylo potřeba pro storage servery nějaké zvláštní řešení nebude to pro nás problém,“ uvádí Wedos.

Firma říká, že nové datacentrum potřebuje pro datová úložiště a konvenční servery. Wedos stále počítá s dalším rozvíjením projektu chlazení olejem. Další detaily jsou uvedeny na blogu.

Wedos se také čerstvě nastěhoval do nového datacentra ČD-Telematiky. A to se záložní třetí trasou o kapacitě 100 Gb/s, která vede ze sídla v Hluboké na Vltavou přes Havlíčkův Brod do Prahy.

Vizualizace třetího datacentra Wedosu: