Wikipedia by měla přestat přijímat dary v kryptoměnách, shodla se v diskusi komunita

Autor: Wikipedia

Přes 400 přispěvatelů a editorů Wikipedie se od ledna do dubna 2022 zúčastnilo diskuse o tom, jestli by Wikipedia Foundation, která online encyklopedii provozuje, měla přestat přijímat dary v kryptoměnách. 71 % z debatérů (nepočítaje nové nebo neregistrované uživatele) se vyslovilo pro tento návrh. Vyplývá to z výsledků diskuse na webu Wikipedie.

Návrh zveřejnil jeden z editorů v rámci tzv. výzvy k diskusi (Request for Comment), což je neformální nástroj, prostřednictvím kterého může komunita vyjádřit svůj názor na určité otázky a prodebatovat je.

Návrh na ukončení příjmu darů na provoz Wikipedie v kryptoměnách zdůvodnil mimo jiné tím, že jejich přijímáním Wikipedia naznačuje jejich podporu, přestože jde zatím zejména o vysoce rizikový způsob investování. Wikipedia tím podle něj může riskovat svou pověst.

Odvolával se také na to, že těžba kryptoměn založených na principu proof-of-work je vysoce náročná na spotřebu energie, což může odporovat závazkům Wikimedia Foundation v oblasti udržitelnosti životního prostředí.

Podle údajů v následné diskusi by zastavení podpory kryptoměn nemělo nijak vážně ohrozit finanční stabilitu Wikipedie. V loňském roce dostala v kryptu od 347 dárců dary v hodnotě asi 130 tisíc dolarů, což činilo asi 0,08 % jejích příjmů. Většinou šlo o bitcoiny, které nadace obratem směnila za americké dolary. Wikimedia Foundation přijímá dary v kryptoměnách od roku 2014.