Ydistri získal investici 2,5 milionu eur od Nation 1 nebo V-Sharp Alpha

Startup Ydistri, který se zaměřuje na optimalizaci skladových zásob a redistribuci „mrtvých“ zásob (tzv. deadstocku), nabírá od několika investorů a fondů prostředky ve výši 2,5 milionu eur. Peníze firma využije na technologický rozvoj aplikace, globální expanzi a posílení obchodních týmů v USA a Asii.

Ydistri vyvíjí cloudovou aplikaci, která pomocí prediktivního a optimalizačního algoritmu pomáhá efektivně přeposílat zásoby mezi jednotlivými pobočkami. Firma už vytvořila řadu pilotních projektů s nadnárodními retailovými řetězci. "Společně s finančními prostředky, bez kterých bychom nemohli firmu dále škálovat, jsme chtěli získat i strategické partnery, kteří nám se svými zkušenostmi a kontakty můžou pomoci dále expandovat,“ komentuje nové investice výkonný ředitel firmy Roland Džogan.

Mezi investory, kteří do startupu vstupují, patří maďarský podnikatel a bývalý manažer Yahoo Marton Szoke, švýcarská investiční společnost Falco Capital, tuzemský fond Nation 1 Marka Moravce a venture studio V-Sharp Alpha Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala.

Od zahraničních investorů si Ydistri slibuje pomoc s globální expanzí. Deadstock je totiž globální problém s vysokými finančními i environmentálními náklady. „Náš tým si nese z minulosti silnou zkušenost z oblasti supply chain managementu a automatizovaného řízení zásob. Dobře tedy víme, že vzniku deadstocku v retailu nejde zcela zabránit a vypořádat se s ním efektivně není lehké. Naše řešení přináší obchodníkům zvýšení čistého zisku o 6–20 %, aniž by na jejich straně vyžadovalo investice do nových technologií nebo zásahy do kritických firemních procesů,“ vysvětluje Džogan.

Firma zatím působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Německu a Maďarsku, projekty rozbíhá i v Jižní Americe a v Rusku. Zákazníky má z řad sítí lékáren, drogérií nebo prodejen kosmetických produktů.