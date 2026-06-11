Z Česka mají do Evropy v příštích letech proudit miliardy do firem vyvíjejících AI, robotiku a technologie pro továrny

V Česku vznikl nový fond, který hodlá v příštích letech poslat celkem 2,5 miliardy korun do vývoje nových technologií především pro modernizaci továren v Česku a dalších evropských zemích. Stojí za ním investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta společně s průmyslovým holdingem MTX Group Petra Otavy. Fond RockawayQ vzniká s kapitálem přes půl miliardy korun, další dvě miliardy chce získat od investorů.
Investice se zaměří především na oblasti umělé inteligence, průmyslového softwaru, automatizace a robotiky. „V Rockaway jsme se vždy snažili být o krok napřed a investovat do inovativních a nadčasových technologií. S nástupem pokročilé umělé inteligence dnes stojíme před podobnou revolucí, jakou byl kdysi příchod internetu, ale s jedním zásadním rozdílem. Tentokrát technologie mění přímo fyzický svět a transformuje podobu průmyslu,“ uvádí Jakub Havrlant, zakladatel a CEO Rockaway Capital s odkazem na to, aby evropská výroba získala opět globální konkurenceschopnost.
Přibližně 20 až 30 procent kapitálu chce fond podle svých slov investovat v Česku. Zbytek bude směřovat zejména do zemí německy mluvícího regionu DACH a dalších států střední a východní Evropy, kde investoři aktuálně vidí více příležitostí. „Evropský průmysl dnes utrácí desítky miliard eur ročně za automatizaci a digitalizaci, ale většina firem stále tápe v tom, kde začít a jak technologie skutečně zavést,“ komentuje Michal Šmída, partner RockawayQ.
Jde o fond kvalifikovaných investorů, do kterého Rockaway Capital vkládá kromě kapitálu také stávající portfolio firem. Drží podíly ve třech zajímavých technologických společnostech. Patří mezi ně německá společnost RockQ Technologies, která vyvíjí AI platformu pro digitalizaci a automatizaci výroby, konzultačně-technologická FLO zaměřená na digitální transformaci průmyslových podniků a americký výrobce humanoidních robotů Apptronik. Do něj investovali také technologičtí giganti jako Google či investiční fond automobilky Mercedes-Benz. Další dvě transakce RockawayQ hodlá oznámit v průběhu následujících měsíců.
RockawayQ fond označuje za jeden z největších investičních projektů regionu zaměřených na technologie pro průmyslovou automatizaci a využití umělé inteligence ve výrobě. Ročně hodlá realizovat dvě až čtyři nové investice. MTX Group pomáhá posuzovat technologickou a komerční připravenost investic, kromě toho slouží jako reálné testovací prostředí, kde lze technologie portfoliových firem ověřit a rovnou nasadit napříč 39 výrobními závody s obratem přes 2,3 miliardy eur.