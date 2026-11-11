Z Česka zrychluje růst umělá inteligence, která hlídá lidská srdce. Její hodnotu teď investoři vytáhli na 600 milionů

Je to pár let, co začali u sklenky vína kardiolog Tomáš Skála a podnikatel Stephen Burke rozebírat způsoby, jak složitě se měří srdeční rytmus. Rozhodli se je změnit, a to tak důkladně, že hodnota jejich nápadu a jeho reálného uskutečnění v podobě medicínsko-technologického startupu Kardi Ai právě dosáhla 600 milionů Kč.
To je částka, na kterou firma dostala novou investici ve výši 130 milionů Kč. Díky tomu, že technologie Kardi umožňuje měřit srdce déle, v průběhu běžného dne a nejen v ordinaci, všímat si menších změn, a pomoct předpovídat vývoj. Peníze mají směřovat na ještě lepší předpovědi srdečních arytmií i na rozšiřování startupu po světě. Zaměřit se chce hlavně na Německo.
Kardi Ai nabízí řešení pro dlouhodobé sledování srdečního rytmu a identifikaci možných potíží. Kombinuje sportovní hrudní pás se snímačem EKG, mobilní aplikaci a analýzu záznamů pomocí umělé inteligence. Pacient se může monitorovat při běžných denních činnostech a výsledky jsou dostupné jemu a v případě potřeby okamžitě také jeho lékaři. Dlouhodobý záznam pomáhá zachytit také nepravidelně se objevující arytmie, které krátké vyšetření nemusí odhalit. Podle firmy v téměř reálném čase vyhodnocuje EKG a do pěti minut po měření generuje lékařskou zprávu srozumitelnou pacientům i jejich lékařům.
V Německu proběhly už pilotní studie a Kardi se tak teď chystá na plnohodnotný vstup na trh. Kromě toho postupuje také v Indii, nejlidnatější zemi světa. Letos v červenci startup získal od indické regulační autority CDSCO dovozní licenci MD-15 pro své hardwarové i softwarové řešení. Jednání se zdravotnickými partnery prý probíhají, provoz má odstartovat ještě v posledním čtvrtletí roku. Podobně má firma certifikáty a řeší partnerství ve Spojených arabských emirátech, dokončuje schvalování zdravotnického prostředku v Singapuru a chce na Filpíny, do Indonésie a Vietnamu.
„Na trzích, kde už působíme nebo připravujeme vstup, žijí téměř dvě miliardy lidí. Nový kapitál nám umožní tuto technologii odborně ověřovat v globálním měřítku a napříč různými demografickými skupinami pacientů a zároveň usilovat o naplnění naší ambice stát se na těchto trzích hlavním hráčem v oblasti dlouhodobého EKG monitoringu,“ představuje si Vlastimil Hrabal, spoluzakladatel a CEO.
Prediktivní modely, do kterých mají jít další peníze, jsou zatím ve fázi vývoje. Zakladatelé si přejí, aby dokázaly využít údaje z několika měření k odhadu rizika arytmií. Zatím to technologie umí při dlouhodobém monitorování srdce.
Aktuální kolo vedl německý fond venture kapitálu Callisto Health zaměřený na zdravotnické technologie. Zapojily se do něj také Seed Startery České spořitelny a Slovenské spořitelny spolu s bulharským investorem BrightCap Ventures, českými Purple Ventures, Depo Ventures a Garage Angels.
V Česku Kardi Ai podle svých údajů spolupracuje s více než 70 nemocnicemi a má přes 20 firemních a benefitních partnerů. Uvádí, že jeho technologie má přes 6 000 uživatelů. Přibližně u čtvrtiny systém při dlouhodobém monitorování upozornil na možnou srdeční arytmii, více než 500 záchytů přitom bylo vyhodnoceno jako kritických.
Kromě toho Kardi Ai od loňska působí také na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Vedle spolupráce se zdravotnickými zařízeními společnost rozvíjí také online prodej prostřednictvím vlastního e-shopu, Alzy nebo například internetového obchodu Moja Lekáreň, a má spolupráci také s některými pojišťovnami.