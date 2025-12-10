Lupa.cz  »  Český zdravotnický startup s umělou inteligencí bude hlídat srdce pacientů v dalších zemí Evropy

Český zdravotnický startup s umělou inteligencí bude hlídat srdce pacientů v dalších zemí Evropy

Iva Brejlová
Dnes
Kardi Ai Autor: Kardi Ai
Tým Kardi Ai

Český startup Kardi Ai, který pomáhá odhalovat srdeční arytmie, expanduje na čtyři evropské trhy: Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko. Jeho řešení pro dlouhodobé monitorování srdce je kombinací hrudního pásu, mobilní aplikace a vlastního AI modelu pro vyhodnocení EKG. Dnes jej používá více než 3 000 lidí a podle firmy už technologie pomohla odhalit stovky závažných arytmií, které často unikají krátkým vyšetřením.

Firma v Rumunsku zároveň jedná o zařazení do preventivních programů zdravotní pojišťovny. Na Slovensku spolupracuje s Národními kardiologickými centry přes lokálního distributora, v Rumunsku běží piloty ve vybraných nemocnicích a se skupinou Medicover se chystá širší nasazení. V Bulharsku má Kardi Ai jako strategického partnera BGO Software.

„Slovensko pro nás bylo první jasná volba, protože jako českému startupu je nám tamní trh nejbližší, podobně jako Polsko, kde nás potěšila pozitivní zpětná vazba kardiologické komunity. Rumunsko a Bulharsko jsou zase země, které dlouhodobě patří mezi státy s nejvyšší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění v Evropě, takže zde vidíme velkou příležitost pomoci s prevencí,“ vysvětluje Vlastimil Hrabal, CEO Kardi Ai.

Technologie Kardi Ai v téměř reálném čase vyhodnocuje EKG a do pěti minut po měření generuje lékařskou zprávu srozumitelnou pacientům i jejich lékařům. Startup má evropskou MDR certifikaci třídy IIa.

Začátkem roku byla technologie dostupná ve více než 130 kardiologických ambulancích a v desítkách nemocnic v Česku, mimo jiné ve Fakultní nemocnici Ostrava, která za projekt ve spolupráci s Kardi Ai získala „českého digitálního Oscara“. „Monitorování v reálném životě a v delším čase má zásadní dopad na včasné záchyty. U mnoha pacientů jsme identifikovali komplikace, které by jinak zůstaly skryté a pravděpodobně by se projevily až v budoucnu,“ doplňuje spoluzakladatel a kardiolog Tomáš Skála.

„Využití umělé inteligence ve zdravotnictví je na vzestupu a Kardi Ai je ukázkovým příkladem technologie pro podporu prevence, která bývá dlouhodobě podceňována,“ říká Jan Davídek, řídící partner fondu Purple Ventures. Evropská expanze je podle firmy mezistupeň k dalším trhům. Zmiňuje, že v roce 2026 plánuje vstup do Asie a na Blízký východ.

Tomáš Havryluk (Medevio): Už slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy Přečtěte si také:

Tomáš Havryluk (Medevio): Už slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

