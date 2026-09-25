Z IT se stává motor české ekonomiky, firmy ročně utrží přes bilion korun

Z informačních a komunikačních technologií (ICT) se stává velmi silná součást tuzemské ekonomiky. Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) publikovala studii, která přináší několik čísel a závěrů.
Sektor ICT v roce 2024 vytvořil přidanou hodnotu skoro 360 miliard korun a mezi lety 2017 až 2024 ji zvýšil o více než 80 %. Na výzkum a vývoj v oblasti ICT připadalo v roce 2024 více než 25 procent všech českých výdajů na výzkum a vývoj, skoro 37 miliard korun. Firmy z oboru na R&D daly 26,3 miliardy korun a z 96 % si ho zaplatily samy.
“V roce 2024 působilo v českém ICT sektoru 64,2 tisíce podnikatelských subjektů, které zaměstnávaly přibližně 201 tisíc lidí. Jejich tržby dosáhly 1,18 bilionu korun a přidaná hodnota 359,7 miliardy korun. Od roku 2017 vzrostl počet podnikatelských subjektů v sektoru o 52 %, zaměstnanost o 22 %, tržby téměř o polovinu a přidaná hodnota o 82 %. Ještě rychleji rostl výzkum. Výdaje firem ICT sektoru na výzkum a vývoj se mezi lety 2019 a 2024 zvýšily o 80 %, z 14,6 na 26,3 miliardy korun, zatímco celkové české výdaje na výzkum a vývoj přibližně o 32 %,” shrnula analýza AAVIT.
“Význam ICT se přitom neomezuje na samotný sektor. Digitální technologie jsou stále více základem fungování průmyslu, služeb, energetiky, zdravotnictví, dopravy nebo veřejné správy. Česká ekonomika proto do ICT investuje stále více. V roce 2024 dosáhly podle odhadu investice do ICT vybavení a softwaru 372,4 miliardy korun, což představovalo 17,5 % všech investic. Za sedm let jejich objem vzrostl téměř o 129 %. Výrazně přitom rostou především investice do softwaru, které se mezi lety 2017 a 2024 téměř ztrojnásobily.”
Kompletní analýza je k dispozici zde. Je pravděpodobné, že se čísla za roky 2025 a dále budou opět zvyšovat a role ICT poroste.