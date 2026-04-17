Z mediálních značek se na Instagramu daří ČT24 a iDnes, mezi novináři vede Moravec

Zpravodajské značky ČT24 a iDNES.cz získaly v roce 2025 na Instagramu shodně téměř 26 milionů interakcí. Nejvíce interakcí mezi jednotlivými novináři nasbíral bývalý moderátor České televize Václav Moravec.
Vyplývá to z analýzy agentury New School Communications, která porovnala české zpravodajské weby a jejich novináře podle uživatelské odezvy na Instagramu za celý rok 2025. Analýza zahrnula standardní zpravodajské portály. Specializovaná média, například sportovní, do srovnání nezařadila.
V absolutních číslech zvítězila ČT24, která iDNES.cz předstihla o pouhých 32 608 interakcí. Třetí se umístila CNN Prima News s téměř 18 miliony interakcí. Na čtvrtém místě byl web Refresher News CZ, který se s 8,5 milionu interakcí dostal před větší redakce jako Seznam Zprávy, Aktuálně.cz nebo Hospodářské noviny.
Při přepočtu na jeden příspěvek se pořadí první trojice obrátilo: CNN Prima News dosáhla téměř 8300 interakcí na post, iDNES.cz přes 6 tisíc a ČT24 těsně pod 6 tisíc. Pokud však analýza zohlednila počet sledujících, nejlépe dopadl Refresher News CZ s téměř 150 interakcemi na jednoho sledujícího. Hranici sta interakcí překonal i iDNES.cz, naopak absolutní vítěz ČT24 dosáhl jen zhruba 60 interakcí na jednoho sledujícího.
V kategorii jednotlivých novinářů získal nejvíce interakcí Václav Moravec – téměř 180 tisíc za rok 2025. Druhý skončil Daniel Stach s 128 tisíci a třetí Filip Titlbach z Deníku N s 101 tisíci. Moravec dominoval i v průměrném engagementu na příspěvek: jeho posty průměrně generovaly 6200 interakcí, Stachovy 3600. V přepočtu na jednoho sledujícího však oba předstihl Matěj Skalický z podcastu Vinohradská 12 s deseti interakcemi na jednoho followera.
Analýza zaregistrovala i narůstající význam podcastových profilů. Jindřich Šídlo ze Seznam Zpráv, spoluautor podcastu Dobrovský & Šídlo, nabíral téměř 60 tisíc interakcí. Přes 50 tisíc získal zmíněný Skalický a 20 tisíc autorky profilu Novinářky bez přetvářky – Veronika Capáková z Hospodářských novin, Kateřina Gruntová ze Seznam Zpráv a Kristína Marie Kubcová z ČT24.
Agentura New School Communications do analýzy zahrnula pouze veřejné instagramové profily. Soukromé účty novinářů ve srovnání chybí, protože jejich data nejsou dostupná. Výběr sledovaných jmen je proto podle autorů do určité míry subjektivní.