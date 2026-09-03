Spolek Díky, že můžem upozorňuje na dopady sníženého financování ČT a ČRo

Spolek Díky, že můžem se přihlásil ke kampani Proč míň?, která upozorňuje na možné důsledky změny financování České televize a Českého rozhlasu. Kampaň vstupuje do další fáze před sněmovním projednáváním vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
Spolek během uplynulého víkendu rozmístil bannery s otázkou „Proč míň?“ na více než 40 místech v Praze a dalších městech. Podle organizátorů se od pátku 4. září kampaň rozšíří na 123 digitálních reklamních ploch v Praze a na plakáty ve výlohách. Její vizuály se objevují také před filmovými projekcemi v některých kinech.
Kampaň pracuje s hesly jako „Míň večerníčků“, „Míň sportovních přenosů“ nebo „Míň regionálního zpravodajství“. Navrhované snížení příjmů médií veřejné služby tak převádí do otázek o možném omezení konkrétních pořadů a služeb.
Vládní předloha počítá se zrušením poplatků a převedením hlavního financování obou médií do státního rozpočtu. Pro rok 2027 vláda navrhuje příspěvek 5,74 miliardy korun pro Českou televizi a 2,065 miliardy korun pro Český rozhlas. Ve srovnání s plánovaným letošním výběrem poplatků by ČT získala přibližně o miliardu korun méně a rozhlas asi o 400 milionů méně. Návrh současně obsahuje automatickou valorizaci příspěvku při překročení stanovené míry kumulované inflace.
„Většina lidí se ráno neprobudí s otázkou, jaký model financování České televize je nejlepší. Zajímá je, jestli se večer podívají na svůj oblíbený pořad, jestli uvidí olympiádu nebo jestli jejich děti budou mít Déčko,“ uvedla ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek.
Na webu procmin.cz mohou lidé uvést, o kterou část vysílání nechtějí přijít. Mohou si také vytvořit vlastní grafiku nebo stáhnout plakát. Podle organizátorů se dosud zapojilo přes 200 lidí. Kampaň na sociálních sítích podporují také novinář Filip Titlbach, ilustrátorka Eliška Soffer Podzimek, spisovatelka Markéta Lukášková nebo herec Josef Trojan.
Vládní návrh je veden jako sněmovní tisk 231 a čeká na první čtení. Předloha je součástí návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která začne v úterý 8. září.