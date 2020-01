 »  Žádné tištěné štítky, jen mobilní aplikace. Zasilkovna.cz spouští doručování balíků

David Slížek

Mezi námi. Tak se jmenuje nová služba na doručování balíků mezi fyzickými osobami, kterou ve středu 24. dubna spustí logistická Zásilkovna.cz. Konkurence službám České pošty a dalších dopravců umožní posílání zásilek mezi jednotlivými výdejními místy Zásilkovny. Těch je momentálně v celé republice více než 2400.

Zadávání podrobností o zásilce bude probíhat výhradně přes mobilní aplikaci Zásilkovny (pro iOS nebo Android). Po registraci (je při ní nutné zadat telefonní číslo, jméno a e-mail) uživatel zadá detaily o balíku (kontaktní údaje adresáta a pobočku, kam má být balík doručen), online za doručení zaplatí a pak může zásilku odevzdat na kterémkoli sběrném místě Zásilkovny. Tam obsluha na balík vytiskne a nalepí identifikační štítek a zásilku převezme.

Pro srovnání: Česká pošta umožňuje vyplnění podacího lístku na webu, zákazník pak na poštu přijde jen s kódem a za elektronické vyplnění dostane slevu 10 Kč. V aplikaci si může vygenerovat také adresní štítek, který pak může přilepit na balík.

Jak nová služba Zásilkovny fungujena telefonu s Androidem? Podívejte se:

Maximální velikost balíku je u Zásilkovny omezena na 50 cm (součet délky, šířky a výšky krabice přitom nesmí přesáhnout 120 cm). To je podle zástupců firmy přibližně velikost krabice od mikrovlnné trouby. Váha zároveň nesmí přesáhnout 4 kg. Do budoucna Zásilkovna připravuje i službu pro rozměrnější balíky.

Balík by měl na cílovou pobočku dorazit do druhého dne od podání. K dispozici jsou doplňkové služby jako například dobírka (za příplatek 19 Kč), ověření adresáta pomocí občanského průkazu nebo cosi jako pojištění zboží proti poškození. Hodnota balíku je automaticky nastavena na 300 Kč. Tuto částku pak Zásilkovna bude vyplácet při případné reklamaci ztráty nebo zničení zásilky. Pokud uživatel hodnotu v aplikaci zvýší, je služba zpoplatněna a stojí 50 haléřů za každých 100 kč zadané hodnoty nad 300 Kč (do maximální hodnoty 5 000 Kč).

Základní cena za doručení bude 65 Kč. Platit se dá klasicky platební kartou. Po zaplacení aplikace vygeneruje kód, se kterým pak zákazník může zásilku odnést do pěti dní na nejbližší výdejní místo Zásilkovny (po uplynutí této doby vygenerované heslo expiruje a pokud zákazník zásilku nepodal, vrátí se mu peníze na jeho účet).

Nová služba zatím bude fungovat jen pro doručování v rámci České republiky. Do budoucna firma slibuje i posílání do dalších zemí, kde Zásilkovna funguje – ještě letos třeba na Slovensko a do Maďarska.

Zásilkovna ještě letos plánuje také rozšíření doručování balíků až domů, v první fázi by na tom firma měla spolupracovat s některými logistickými partnery, do budoucna nevylučuje ani doručování vlastními dodávkami. Na tuto možnost už bude od středy připravena mobilní aplikace, zatím ale bude hlásit, že doručování domů zatím nefunguje.

Podívejte se na náš videorozhovor se zakladatelkou Zásilkovny Simonou Kijonkovou: