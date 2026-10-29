Žádné zákony na ochranu dětí online, dokud nebude společné evropské řešení, řekla Evropská komise

Členské státy EU nemohou následujících 12 měsíců přijímat vlastní zákony na ochranu dětí v online prostoru. Evropská komise oficiálně oznámila, že na tuto dobu pozastaví notifikační procesy, ve kterých státy musí určité zákony Komisi nejdříve nahlásit, aby se vyloučil jejich případný konflikt s evropskými pravidly.
Komise svůj postup zdůvodnila tím, že nechce, aby byla evropská pravidla fragmentovaná. Sama totiž v září představila návrh nařízení EU Kids Act, který má ochranu dětí online upravit závazně pro všechny členské státy.
Do 13 let vůbec, od 15 omezeně. Komise představila návrh regulace sociálních sítí pro děti
„Nebudeme fragmetovat náš jednotný trh. Pokud bychom to připustili, platily by v různých zemích různé zákony a různé věkové hranice, a bylo by téměř nemožné pravidla vynucovat. Platformy by takto fragmentované normy nemohly dodržovat a nakonec bychom skončili bez ochrany dětí,“ řekl na tiskové konferenci mluvčí Komise Thomas Regnier.
Než evropské nařízení začne platit, což se patrně nedá očekávat dřív než v roce 2028, bude Komise podle Regniera po online platformách důsledně vymáhat stávající povinnosti ukotvené v nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA).
Než Komise svůj návrh představila, začaly některé evropské státy chystat své vlastní zákony. Nejdále došla Francie, která letos v červenci schválila vlastní normu zakazující dětem přístup na sociální sítě do 15 let. Zákon ale hned v srpnu narazil u francouzského ústavního soudu, který odmítl příliš obecnou povahu zákazu. Francouzská vláda poté oznámila, že zákon přepracuje.
Svůj zákon navrhly také další státy EU, jako je Rakousko, Slovinsko, Itálie nebo Belgie.