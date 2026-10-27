Lupa.cz

Zakladatel DoDo kupuje čtvrtinu firmy s chytrými lednicemi Filipa Sajlera a Hopi

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Michal Menšík, Filip Sajler, David Piškanin Autor: Eat Smart
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Michal Menšík, zakladatel logisticko-technologické firmy DoDo, investuje do automatizovaného prodeje jídla. Jeho skupina V-Sharp oznámila koupi 25 % společnosti Innovation Lab, která provozuje projekt Eat Smart šéfkuchaře Filipa Sajlera a skupiny Hopi Holding.

Eat Smart od roku 2024 provozuje chytré lednice s hotovými jídly v kancelářích, výrobních závodech, nemocnicích i dalších provozech. Lednice jsou bez obsluhy a samy evidují, co si v nich lidé berou. Každá krabička s pokrmem má RFID čip, který zařízení zaeviduje díky poloze daného jídla. Systém podle změny obsahu rozpozná odebrané položky a automaticky zpracuje platbu. Vývoj je čistě český, podílela se na něm společnost Cookielab a projekt propojuje hardware lednice, mobilní aplikaci, digitální platby a cloudový software pro vzdálenou správu zásob a provozu.

Firma uvádí, že prodá zhruba 50 tisíc jídel měsíčně a má přes sto provozních míst v Česku. Kupní cenu strany nezveřejnily. Hopi zajišťuje výrobu a logistiku, jídla se připravují v gastronomickém centru v Jažlovicích u Prahy.

Umělá inteligence nám poněkud zahustila prostor nesmysly. Někteří se s tím nemažou, říkají investoři z deeptechového fondu Přečtěte si také:

Umělá inteligence nám poněkud zahustila prostor nesmysly. Někteří se s tím nemažou, říkají investoři z deeptechového fondu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).