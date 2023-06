Zakladatelé Bohemia Interactive koupili většinu v Parlamentních listech

Autor: Bohemia Interactive

Zakladatelé herního studia Bohemia Interactive Marek Španěl a Slavomír Pavlíček se stali většinovými majiteli serveru Parlamentní listy. Jsou hlavními akcionáři nově založené společnosti Naše média, která se stala provozovatelem webu.





Dalšími podílníky jsou mediální podnikatel Michal Voráček, který vlastní mimo jiné slovenskou televizi TA3, Jiří Čermák a Jan Holoubek.





„Svoboda slova je svobodou říkat věci, které někdo jiný nechce slyšet. Snaha umlčet anebo vylučovat kohokoliv ze společenské rozpravy pro jeho názory je proto pro mne naprosto nepřijatelná,“ okomentoval změnu Marek Španěl.

„Parlamentní pluralitní demokracie může být otravná, nepříjemná a mnohdy i nechutná a vyhrocená. Ale naše společnost je silná právě díky svobodné soutěži myšlenek. Nenechme si tuto kvalitu vzít pod jakoukoliv záminkou,“ dodal.

Spolumajitel Slavomír Pavlíček dále podotknul: „Chceme, aby měli čtenáři k dispozici co nejširší paletu názorů a informací, a dát jim možnost si sami rozhodnout, co chtějí číst a co si chtějí myslet a říkat.“

Podle Pavlíčka chtějí noví majitelé dát Parlamentním listům nový impulz. „Snad se nám podaří i trochu pomoci zakopat alespoň část příkopů, které napříč naší společností v posledních letech vznikají,“ uzavřel.

Většinovým vlastníkem Parlamentních listů byl dosud výrobce hracích automatů Synot, který měl 70% podíl ve firmě Our Media. Ten se chce nyní věnovat rozvoji mediálních aktivit na Slovensku, kde vlastní deník Pravda.

Marek Španěl a Slavomír Pavlíček už investovali třeba do webu Echo24 nebo zpravodajského Rádia Zet. „Konkrétně tento nový projekt ale není součástí skupiny SPM. Je to samostatné, mimo tu skupinu,“ vysvětlil Pavlíček pro Seznam Zprávy.