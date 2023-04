Co můžou tváře BBC psát na sociální sítě? Televize nechává přezkoumat zásady

Autor: Pete Dadds, BBC

Britská BBC najala respektovaného novináře a mediálního manažera Johna Hardieho, aby nezávisle posoudil pravidla pro chování spolupracovníků na sociálních sítích a doporučil případné změny.





Podle oznámení BBC začne přezkum pravidel s okamžitou platností a hotový by měl být do léta. Novinář John Hardie v letech 2009 až 2018 působil jako výkonný ředitel a šéfredaktor televizní stanice ITN. Má vypracovat nové pokyny pro tváře BBC, které by vymezily „jasné, přiměřené a vhodné“ podmínky vystupování na sociálních sítích, a to zejména s ohledem na externisty, kteří nepracují přímo ve zpravodajství.





BBC na začátku března dočasně stáhla z vysílání svého nejlépe placeného moderátora Garyho Linekera. Sportovní komentátor na Twitteru přirovnal vládní opatření proti nelegální migraci k rétorice nacistického Německa. Lineker není zaměstnancem BBC, nejsledovanější fotbalové pořady pro ni moderuje na základě smlouvy jako externí spolupracovník.

Současná pravidla mimo jiné uvádějí: „Existují osoby, které nejsou novináři ani se nepodílejí na tvorbě publicistických pořadů, nicméně vzhledem ke svému významu pro BBC mají vůči ní zvýšenou odpovědnost. Od těchto osob očekáváme, že se vyhnou zaujímání stranických postojů k politickým otázkám nebo politickým kontroverzím a že budou opatrní, když se budou zabývat otázkami veřejné politiky.“

Proti rozhodnutí BBC se ohradili Linekerovi kolegové, hosté z řad sportovních expertů a komentátoři. Ze solidarity se odmítli podílet na sportovních pořadech a bojkotovali jejich vysílání. BBC nakonec ustoupila a po pár dnech Linekera vrátila na obrazovku.

Generální ředitel Tim Davie pak uznal, že v pravidlech jsou nejasné pasáže a rozhodl o jejich nezávislém posouzení.

Zastánci Garyho Linekera tvrdili, že vládní azylovou politiku může kritizovat, protože ve vysílání BBC se věnuje sportu, nikoliv politickému zpravodajství a publicistice. Kritici, včetně vládních konzervativců, naopak podobná vyjádření chápou jako zpochybnění nestrannosti BBC.