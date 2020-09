Zásilkovna představila bezdotykový výdejní box, do konce roku jich chce mít 150

Zásilkovna začala zavádět vlastní bezdotykové výdejní boxy. Boxy nesou jméno Z-BOX a ovládají se přes mobilní aplikaci Zásilkovna, napájeny jsou přes solární panely. Boxy se budou postupně objevovat především v menších obcích, do konce roku by jich mělo být po republice nainstalováno 150.

Největší zajímavostí je asi fakt, že boxy umožní zásilky také odesílat. Zásilkovnu vyšla investice do systému bezdotykových výdejních boxů na několik desítek milionů korun.

Celý systém funguje tak, že v okažiku doručení zásilky do boxu řidičem obdrží zákazník informační zprávu (SMS, e-mail a notifikaci do aplikace Zásilkovna) a od té chvíle je možné zásilku vyzvednout. K obsluze je vedle chytrého telefonu potřeba mít na přístroji aktivní bluetooth. Při příchodu k boxu se aplikace přes bluetooth spáruje a otevře schránku se zásilkou. Platba probíhá online a to včetně platby na dobírku.

Boxy budou existovat v několika formátech – od dvou do šesti sloupců. Rozměr jednoho je 525 × 645 × 2000 mm (Š x H x V). Každý sloupec má deset schránek různých velikostí: 1 x velikost L (36 × 45 × 61 mm), 5 x M (17 × 45 × 61), 4 x S (8 × 45 × 61). Přes Z-BOX se šesti sloupci je možné doručit až 10 000 zásilek ročně.

„Pro nás se nyní otevírá obrovská příležitost doručovat zásilky do míst, kam jiní doručovat nechtějí, neumí nebo zde své služby omezují. Jde například o menší města a vesnice, Z-BOXy ale najdou uplatnění také v developerských rezidenčních či komerčních projektech nebo obchodních centrech, mohou ale skvěle fungovat také na náměstích nebo parkovištích. Stanou se přirozenou součástí sítě našich klasických výdejních míst a pomohou nám pokrýt další velké území České republiky. Zákazníkům opět výrazně zvýšíme komfort doručování zásilek,“ prohlásila Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO holdingu Packeta. „Můžeme prozradit, že již v této chvíli registrujeme ze strany potenciálních klientů, ať již měst či obcí, nebo developerů, značný zájem,“ dodává.