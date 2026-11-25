Světové poháry a mistrovství světa v lyžování a snowboardingu zůstanou v nabídce České televize. Veřejnoprávní televize si zajistila vysílací práva Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace (FIS) pro další sezony. Přesnou dobu platnosti smlouvy v tiskové zprávě neuvedla.
Závody v alpském, klasickém a akrobatickém lyžování i snowboardingu budou k vidění na ČT sport a internetové platformě ČT sport Plus. Část programu obstará Studio ČT sport, které bude přinášet aktuální výsledky, reakce a komentáře. Mezi experty budou mimo jiné olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová.
Oznámení České televize přichází v době, kdy se mění způsob prodeje práv na lyžařské závody. Od sezony 2026/2027 distribuuje agentura Infront mezinárodní vysílací práva ke světovým pohárům pod hlavičkou FIS centrálně. Dříve s nimi obchodovaly jednotlivé národní lyžařské svazy.
Dohoda federace FIS s agenturou Infront zahrnuje osm sezon až do ročníku 2033/2034. Výjimkou jsou zatím závody světových pohárů v Rakousku, které se do systému zapojí od sezony 2027/2028. Dále federace s agenturou uzavřela samostatnou smlouvu o mezinárodní distribuci práv k mistrovstvím světa na období od roku 2026 do roku 2029.
V zimním programu ČT sport nebude chybět ani biatlon, který spadá pod jinou mezinárodní federaci. V druhé polovině ledna 2027 bude Česká televize vysílat přímé přenosy ze Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Přímo na místě bude mít také své studio.
Na biatlon mají práva také placené služby. Začátkem listopadu oznámil Eurosport prodloužení smlouvy s Evropskou vysílací unií (EBU) nejméně o čtyři sezony. Zahrnuje přenosy ze Světového poháru i mistrovství světa, dostupné také na HBO Max.
Z domácích akcí zařadí Česká televize do programu také lednovou Olympiádu dětí a mládeže v Plzeňském kraji a v polovině února jubilejní 60. ročník Jizerské 50. Díky spolupráci se Svazem lyžařů České republiky se bude věnovat i Evropskému poháru v akrobatických skocích na lyžích, tedy disciplíně, v níž získal v roce 2002 olympijské zlato Aleš Valenta.
Zimní sporty provázejí samostatný sportovní program České televize od jeho vzniku. Stanice začala vysílat pod názvem ČT4 Sport v únoru 2006 u příležitosti zimních olympijských her v Turíně. Letos oslavila dvacet let existence.