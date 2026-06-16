Zpravodajství TV Nova je v Magentě jako samostatný kanál

T-Mobile rozšířil nabídku své internetové televize Magenta TV o zpravodajsko-lifestylovou stanici TN Live. Zároveň oprášil sezonní videokanál Letní kino, který v programovém průvodci soustředí vybrané filmy z videotéky.
Obě novinky jsou dostupné ve vysokém rozlišení v tarifech S Plus a vyšších. TN Live je v elektronickém programovém průvodci na pozici 28, Letní kino na pozici 19.
Internetový kanál TN Live patří do zpravodajské nabídky TV Nova. V Magenta TV má divákům nabídnout nepřetržité vysílání zaměřené na aktuální dění a životní styl. Program tvoří zejména rozhovory, přímé přenosy a pravidelné přehledy Rychlých novin.
Součástí vysílání jsou také pořady Headline TN Live a Do hloubky, v nichž moderátoři s hosty rozebírají vybraná témata dne. T-Mobile u stanice uvádí také možnost zpětného zhlédnutí.
Druhou změnou je návrat výběru z videotéky pod názvem Letní kino. Jde o sezonní kanál s obsahem na vyžádání, který je vložený přímo do programového průvodce služby Magenta TV. Operátor ho prezentuje jako výběr filmů pro letní období.
V nabídce mají být podle T-Mobilu například filmy ze série Spider-Man, snímky Tenkrát v Hollywoodu, 3Bobule nebo Jumanji. Letní kino tak rozšiřuje část služby zaměřenou na filmovou videotéku, nikoli klasické lineární vysílání.