AI útočí na postkvantové šifry, kvantový software pro boj s rakovinou, křemíkový kvantový čip

Kvantové počítače
Široká koalice výzkumníků z institucí jako MIT, Harvard, NIST, QuEra, PASQAL, planqc či Infleqtion zveřejnila vůbec první oborovou roadmapu pro neutrálně‑atomové kvantové počítače, která popisuje cestu od dnešních experimentálních systémů k praktickému kvantovému výpočtu. Dokument identifikuje klíčové technologické milníky, jako jsou systémy s desítkami tisíc až miliony fyzických qubitů, integrovaná fotonika pro řízení atomů, průběžné doplňování ztracených atomů během výpočtu, rychlejší čtení stavů, pokročilá kvantová korekce chyb a síťování více kvantových procesorů. Autoři zároveň navrhují přísnější definici a měření „praktické kvantové výhody“, aby se omezila nejednoznačná marketingová tvrzení v oboru.
HRL Laboratories zveřejnila výsledky studie v Nature, ve které představila 18qubitový křemíkový spinový procesor schopný autonomního provozu bez průběžného řízení elektronikou. Systém kombinuje 54kvantově-bodovou architekturu, kryogenní CMOS řadič umístěný přímo v kryostatu a vysokokapacitní supravodivé propojení mezi řídící elektronikou a qubity. Autoři ukázali, že architektura dokáže provádět kvantovou detekci a potlačování chyb bez latence způsobené komunikací s externí elektronikou, což řeší jeden z hlavních problémů budoucího škálování kvantových počítačů. Součástí demonstrace bylo provozování korekčních kódů distance‑3 a distance‑5, přičemž větší kód vedl k téměř pětinásobnému potlačení chyb, a také implementace kódu [[4,2,2]] pro detekci chyb. Quantum Computing Report zdůrazňuje, že nejde ani tak o rekord v počtu qubitů, ale o výrobně realistický model budoucích kvantových procesorů, kde qubity, řídicí elektronika i propojení vznikají pomocí standardních polovodičových technologií a mohou být integrovány do jednoho škálovatelného systému.
Kvantový software a algoritmy
Výzkumníci z firem Quantinuum, Nvidia a Pfizer představili AI systém, který dokáže automaticky navrhovat kvantové obvody pro simulace molekul tisíckrát až desetitisíckrát rychleji než dnes běžně používaný algoritmus ADAPT‑VQE. Místo pomalého iterativního hledání optimálního obvodu využívá kombinaci transformerových modelů a reinforcement learningu, která v jediném kroku vygeneruje kompletní kvantový obvod pro přípravu základního stavu molekuly. Systém byl natrénován na tisících dříve optimalizovaných obvodů a testován na farmaceuticky relevantní molekule imipramin. Zajímavé je, že po fázi reinforcement learningu už pouze nekopíroval trénovací data, ale v řadě případů dokázal navrhnout řešení s nižší energií než původní referenční obvody. Autoři navíc předvedli spuštění AI‑vygenerovaných obvodů na kvantovém počítači Quantinuum Helios.
Výzkumníci z Cleveland Clinic a IBM představili kvantově‑strojově‑učící framework Q‑CHIPP určený k predikci, které nádorové mutace (neoantigeny) skutečně vyvolají imunitní odpověď a mohou se stát cílem imunoterapie nebo personalizovaných protinádorových vakcín. Problém je v tom, že jeden nádor může obsahovat tisíce potenciálních neoantigenů, ale jen malé množství z nich je pro imunitní systém skutečně relevantních, přičemž dostupná experimentální data bývají velmi omezená. Q‑CHIPP využívá kvantovou konvoluční neuronovou síť, která dokáže nacházet biologicky významné vzory i v malých datasetech o velikosti kolem 150 vzorků a podle autorů překonala klasické přístupy při srovnatelných podmínkách. Tým zároveň demonstroval modelování plnohodnotných peptidů na kvantovém hardwaru využívajícím 46 qubitů. Hlavní význam práce spočívá v tom, že jde o jeden z prvních konkrétních příkladů, kde kvantové strojové učení vykazuje potenciální výhodu v biomedicínské aplikaci omezené nedostatkem kvalitních dat, což je běžný problém při vývoji nových imunoterapií.
Kvantová bezpečnost
Společnost Anthropic zveřejnila výsledky, podle nichž její model Claude Mythos našel novou kryptanalytickou slabinu v HAWK, jednom z kandidátů v dodatečném procesu standardizace postkvantových podpisů NIST, a současně zlepšil známý útok na sedmikolovou výzkumnou verzi AES‑128. Média z toho často udělala závěr „AI prolomila postkvantovou kryptografii“, což je nepřesné. HAWK není nasazený standard ani široce používaný systém a útok na AES se netýká plné desetikolové verze používané v praxi. Žádná produkční kryptografie nebyla prolomena a algoritmy jako ML‑KEM, ML‑DSA, SLH‑DSA či Falcon zůstávají nedotčeny. Skutečným významem události je něco jiného: AI dokázala během dnů najít kryptoanalytické výsledky, které by dříve vyžadovaly měsíce či roky práce expertů. Nejde tedy o krizi současného šifrování, ale o signál, že validace a napadání nových kryptografických návrhů může být v éře AI výrazně rychlejší, levnější a intenzivnější.
Singapur se stal jednou z prvních zemí, která stanovila konkrétní harmonogram přechodu na postkvantovou kryptografii pro provozovatele kritické infrastruktury. Nová verze Quantum‑Safe Migration Handbook ukládá vlastníkům CII předložit migrační plán do 31. března 2027, od 1. ledna 2028 pořizovat nové systémy pouze s podporou postkvantových technologií nebo alespoň s připraveností na jejich nasazení a nejpozději do 31. prosince 2031 dokončit migraci tak, aby již nepoužívaly zranitelnou kryptografii.
Kvantový byznys, investice a politika
Švýcarský startup ZuriQ získal seed investici 25 milionů dolarů na vývoj dvoudimenzionálních pastí pro ionty.
EY oznámila pořízení vlastního on‑site kvantového počítače v rámci investic přesahujících tři miliardy dolarů do AI a dalších pokročilých technologií. Cílem není provozovat komerční kvantovou službu, ale získat větší kontrolu nad vývojem, testováním a validací kvantových aplikací pro vysoce citlivé oblasti, jako jsou optimalizace, detekce podvodů, ochrana dat nebo řízení rizik. EY zdůrazňuje, že vlastní infrastruktura umožní pracovat s daty a regulačními požadavky způsobem, který nemusí být vždy možný u cloudových řešení, a současně podpoří její strategii „Client Zero“, tedy ověřování kvantových řešení nejprve na interních procesech.
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