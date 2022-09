Amazon, Microsoft a Google nemůžeme porazit. Musíme si ale udržet kontrolu, říká majitel českého T-Mobilu

Snahy vybudovat něco jako evropský cloud, který by byl schopný konkurovat velké americké trojce Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud, zřejmě povedou ke smíření se Evropy s rolí outsidera a přilepení se k těmto takzvaným hyperscale hráčům. Německý operátor Deutsche Telekom, který vlastní i český T-Mobile, se dohodl s Googlem na cloudové spolupráci a naznačil, kudy se snahy Evropy budou ubírat.

V Evropské unii se v roce 2020 pod taktovkou Francie a Německa zformovala organizace Gaia-X, která začala hlásat, že starý kontinent je pod nadvládou amerických cloudů a že v nich například „sedí“ data největších evropských finančních institucí.

To platí i nadále s tím, že velká trojka nadále nabírá na síle. AWS, Azure a Google Cloud podle Synergy Research ovládají 70 procent evropského trhu. Zbytek tvoří menší lokální hráči. Největší evropský cloudový poskytovatel, kterým je Deutsche Telekom, je na dvou procentech.

Evropský způsob

Projekt Gaia-X měl začít situaci řešit tradiční evropským způsobem – tedy přijít pozdě a snažit se problém změnit přes regulaci, ochranu dat a další témata. Debatovalo se přímo o vytvoření evropského cloudu, což naznačovalo spojení Deutsche Telekomu s OVH a OVH s Atosem. Nakonec je Gaia-X primárně o tom, že se vytváří pravidla pro interoperabilitu cloudů či bezpečnost dat.

Snahy kolem Gaia-X také vyvolaly velkou kritiku, která se ozývala i z Česka. Svaz průmyslu a dopravy ČR, který zastupuje i Amazon, Microsoft, IBM či Google, například upozorňoval, že Gaia-X je zejména protekcionistickou snahou Francie protlačit své firmy typu OVH a Atos. Gaia-X se také ukázala jako velmi nepružné těleso s mnoha zájmy svých členů. Vliv se dokonce snažily získat čínské firmy typu Alibaba.





„Gaia-X pro nás znamenala zejména budíček v tom, že Evropa v cloudech zaostává,“ řekli Lupě vysoce postavení manažeři Deutsche Telekomu. „Obáváme se, že v Evropě už není možné postavit hyperscale hráče typu AWS. Tito američtí giganti mají úspory z rozsahu, mnoho datacenter a obří investice,“ doplnili manažeři na setkání v Kolíně nad Rýnem.

Deutsche Telekom dále uvádí, že evropské firmy a organizace hyperscale hráče potřebují. Mohou totiž nabídnout funkce, které lokální cloudy neumí, případně velmi pomalu či s omezenou funkčností.

Musíme žít s následky

„Hyperscale hráči investují přes miliardu eur měsíčně. V infrastruktuře jim nemůžeme konkurovat, v této hře nelze vyhrát,“ řekl Lupě bezpečnostní ředitel (CSO) Deutsche Telekomu Thomas Tschersich. Podle jeho názoru je mimo jiné problém v tom, že zatímco Spojené státy mají jeden velký trh a například tři velké hlavní operátory, Evropa je rozdrobená a jen operátorů jsou stovky. To pak údajně nevytváří možnosti pro rychlé budování hyperscale firem.

„Gaia-X musí být vybudována, abychom si udrželi alespoň nějakou kontrolu,“ navázal Tschersich. Každopádně budeme závislí na infrastruktuře jiné země, takže „musíme žít s důsledky“.

Gaia-X se proto naroubovala na konstatování, že to bez Amazonu a spol. nepůjde, a zároveň se přidala bezpečnost dat. Například v tom, aby neopouštěla evropská datacentra.

Spolupráce s Googlem

Deutsche Telekom proto spustil službu nazvanou T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud. Německý operátor v tomto případě svým zákazníkům nabízí Google Cloud a výhody hyperscale hráče a zároveň kolem toho nabalil vlastní služby.

Data a aplikace zákazníků v tomto případě běží ve dvou německých datacentrech Googlu. Deutsche Telekom zajišťuje bezpečnost, funkci hlídacího psa, kontrolní mechanismy, správu identit nebo společný fyzický i virtuální přístup do datacenter v rámci upgradů a údržby. Kontrola spočívá zejména v tom, aby bylo nakládáno s daty evropským způsobem.

Deutsche Telekom tuto nabídku zrovna spustil v Německu. Zástupci společnosti Lupě řekli, že s ní v budoucnu případně chtějí vyrazit i o dalších zemí ve střední Evropě. S Amazonem a Microsoftem společnost prozatím podobné projekty nemá.

Pro Google Cloud spolupráce s Deutsche Telekomem může znamenat cestu, jak v Evropě získat tržní podíl. Proti dominantní dvojici AWS a Azure stále ztrácí. Google už například v Česku postavil tým pro Google Cloud. A to včetně sekce pro státní správu, kde působí dlouholetý manažer HP a DXC Technology Bedřich Luft. Rozjelo se i datacentrum ve Varšavě.

Google Cloud se také chce zapojit do rozjezdu státního cloudu, podána už byla nabídka. Mezi zdejší velké zákazníky přibyl Rohlík.cz.

Ve hře je i rozjezd lokální infrastruktury nad rámec CDN a podobně. „Co se infrastruktury týče, tak v Česku určitě chceme mít cloudový region. Moc by nám to pomohlo. Jsem velmi optimistický, v našich plánech, které máme pro cloudovou infrastrukturu, je Česko další v pořadí. V časovém horizontu dvou až čtyř let bychom se toho měli pravděpodobně dočkat,“ uvedl viceprezident Google Cloudu Daniel Holz.