 »  Andreas Demuth: Do brandové televizní kampaně nepůjdeme (2)

Tento rozhovor navazuje na první díl.

Jaký je obchodní model Centrum Holdings?

Před zhruba dvěma nebo třemi lety jsme měli 80 % příjmů z displejové reklamy. Dnes stojí naše příjmy na 3 pilířích, z nichž displejová reklama tvoří pouze 50 %. Celý trh se vyvíjí, ostatní hráči nás následují a speciálně displejová reklama je podnikání dost citlivé na ekonomický vývoj, takže můžete vidět, že i ostatní hráči potřebují další příjmy. Poslední roky jsem se proto zaměřil hlavně na budování dalších příjmů. A to je to, co bylo skutečně strategické.

A další dva?

Druhým pilířem jsou marketingové služby pro malé a střední podniky, tedy Agentura Najisto. Před několika lety jsme prodávali zápisy v katalogu Najisto, nyní máme vlastní full-service agenturu, včetně prodeje Google PPC, Facebook PPC atd.

Jakou má hodnotu?

S oborovými servery tvoří Agentura Najisto 35 % našich příjmů, bez nich je to kolem 30 %.

A poslední část?

Transakce. Největší je Amplion – velmi nová aktivita. Ale máme také prodeje zájezdů a seznamovací web Jiskření.

Takže tyto tři části jsou základem podnikání?

Ano, ale zpět k vaší otázce. Museli jsme se zaměřit na to, co je nejvíce důležité pro budoucí vývoj společnosti. Tedy také to, co je nejvíce kritické z pohledu spotřebitele na produkty. To je důvodem, proč jsme se rozhodli pro víceroční investiční plán.

Všechny produkty průběžně analyzujeme. Měli jsme různé starší a méně atraktivní produkty. V roce 2010 jsme zahájili redesign některých produktů, například Žena.cz v loňském roce a homepage Centra. Spouštíme také nové produkty. Amplion byl kompletně vytvořen uvnitř firmy. Provedli jsme vylepšení technologií, konstantně pracujeme na mailu a homepage.

Změny se dotkly také řešení infrastruktury, z pěti systémů na správu obsahu jsme přešli na jeden a půl, konsolidovali jsme mail ve všech třech zemích na jednu platformu, přesunuli jsme serverovny apod., zkrátka věnovali se tomu, co bylo kritické pro podnikání.

Druhý krokem bylo spouštění nových produktů, ať už to bylo vylepšení stávajících produktů nebo kompletní vybudování produktů nových. Z tohoto pohledu si myslím, že počet uživatelů a počet zobrazených stránek ukazuje, že jsme to udělali správně.



Kolik zaměstnanců máte aktuálně?

V České republice je to zhruba 280, ve skupině 440.

A rostete?

V minulém roce jsme otevřeli padesát nových pozic, některé v prodeji, ale většina byla v trafficu, vyhledávání, analytice, vývoji a tak podobně.

Jaké jsou finanční výsledky, už víte poslední rok?

Výsledek ještě nebyl auditován, takže vám nemohu dát přesná čísla, ale měli jsme růst příjmů okolo 10 % (2011 vs. 2010). Po několika letech poklesu jsme v prvním čtvrtletí tohoto roku na 15 % růstu oproti stejnému období minulého roku.

A jaké je to číslo?

Které číslo?

Peníze?

To vám nemohu říci.

Kolik to bylo v roce 2010?

V Česku máme obrat kolem půl miliardy korun.

Půl miliardy, jak je na tom zisk?

Ziskovost je, jak už jsem řekl, ovlivněna investičním programem. Klíčem je pro nás rozlišit mezi investicí a provozními náklady. Pokud dáte pryč investice, což není nikdy 100% možné, jsme na čistě provozní úrovni ziskoví. Rozhodli jsme se investovat do budoucího růstu.

A jak dlouho se chystáte investovat?

Velká část investic byla nasměrována do minulého roku. Na rok letošní jsou plánovány největší výzvy.

Jsou nějaké rozdíly mezi Českem, Slovenskem a Chorvatskem z finančního pohledu? Například Chorvatsko, kde původní zakladatelé začali. Jste tam úspěšní?

V Chorvatsku máme velmi silný tým.

Jak velké je Chorvatsko v počtu uživatelů v porovnání s Českem?

Zhruba třetinový.

Takže je malé.

Čtyři a půl milionu obyvatel.

Něco jako Slovensko?

Maličko menší než Slovensko, ale internetová penetrace není tak vysoká. Jsme tam největším hráčem s dominantním postavením na trhu, co se týče počtu uživatelů i příjmů z reklamy. V tomto roce míříme k zisku a zvažujeme další investice.

Chystáte se do dalších zemí?

Jsme na to připraveni. Zde v České republice máme určité funkce centralizované pro celou skupinu, například management vyhledávání, e-mail, finance. Takže můžeme jít i do dalších zemí.

Žádné konkrétní plány?

Je to otázka příležitostí, ostatní trhy sledujeme. Musela by to být atraktivní firma se širokou uživatelskou bází a obchodním potenciálem, musí zapadnout do našeho profilu, abychom zde mohli uplatnit naše know-how a bohaté zkušenosti s různorodým portfoliem internetových služeb. Nechceme expandovat jenom proto, abychom tam byli.



Co plánujete spouštět v Česku v příštích měsících?

Různé věci, možná bych měl nejdříve vysvětlit, jakým způsobem o byznysu přemýšlíme a jak tvoříme strategii. Jak už jsem uvedl, naše podnikání stojí na třech pilířích – obsahu, SME službách a transakcích. V posledních dvou letech jsme hodně investovali do změny infrastruktury. Nyní se chystáme na vybudování kompletně nového systému pro správu obsahu, kterému interně říkáme Black Panther. Naší ambicí je používat tento CM systém v budoucnu pro správu obsahu všech našich produktů.

Panter? Zvíře?

Ano, Black Panther nám umožní skutečně psát a publikovat obsah na jakémkoliv zařízení v reálném čase, protože nevěříme, že se chcete dívat na obsah v téže podobě na PC i na malých zařízeních, jako jsou tablety nebo mobily. Máme infrastrukturu a speciální výstupní konvertory, které adaptují design pro jakékoliv zařízení. Nový CMS spouštíme na Sportu (na Aktuálně.cz).

Takže jde do sportu, což je jedna z nejsložitějších kategorií obsahu na českém trhu.

To je pravda, ale intenzivně jsme o tom přemýšleli a došli k závěru, že tento rok je s ohledem na sportovní události (MS v hokeji, EURO, OH) ideální. A v druhé řadě chceme ukázat, co umíme. Doufám, že se vám změny budou líbit.

Mně ne. Já na žádné sportovní weby nechodím.

Klíčové je, že jsme spustili beta verzi Sportu a před zahájením fotbalového EURA spustíme plnou verzi. Po Sportu budeme Black Panther používat i pro další produkty Aktuálně, jako je Ekonomika a finance. V průběhu roku se dočká několika vylepšení katalog Najisto a pak máme dlouhý seznam něčeho, co bych nazval drobnými změnami.

Nic skutečně nového?

Tento rok se chceme soustředit na klíčové věci, jako je přechod na nový CMS a redesign Aktuálně.cz. Na rozdíl od minulého roku se nebudeme pouštět do uvádění nových značek nebo produktů.

Čištění skříní se všemi těmi kostlivci

Spíše se soustředíme na to, abychom rostli. A ve druhé řadě řešíme věci prostě v průběhu. Například tento rok se chystáme udělat několik vylepšení v e-mailu, což není záležitost několika hodin nebo dnů. V poslední době se např. Seznam snaží profilovat jako inovátor v oblasti e-mailu, ale skutečnost je taková, že funkce, které Seznam nedávno představil, mají uživatelé Centrum/Atlas e-mailu k dispozici už několik let.

Máte milion uživatelů na e-mail, oni mají nějakých pět milionů.

Ale jde o skupinové řešení. Celkem máme přes tři miliony uživatelů.

A myslím si, že oni (Seznam) rostou a nejsem si jist, jestli totéž mohu říci o vašem e-mailu.

Díváte-li se na posledních pět let, tak možná ano, ale podívejte se na poslední rok dva.

To se právě dívám, dobře, je zde určitý druh růstu.

Máme dvouciferný růst u e-mailu a myslím si, že inovace v posledním roce a půl se vyplatily. Největší výhoda pro uživatele přišla minulý rok v létě, kdy jsme investovali opravdu hodně peněz do antispamu, jednoho z nejlepších na trhu.

Takže stále věříte, že e-mail je dobrý pro budoucnost Centrum Holdings?

Neřekl bych, že je naše budoucnost závislá jen na e-mailu, ale určitě důležitý je. Přestože už před deseti, osmi, pěti lety se opakovaly zaručené zvěsti o tom, že „email je mrtev“. Ostatně nejsme jediným poskytovatelem, který ve velkém investoval do antispamu. Mimochodem na antispam dostáváme enormně pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů.

Je něco, co se chystáte tento rok uzavřít a zlikvidovat?

Ano, malé věci. Nic, čeho by bylo nutné se obávat.

Například?

Například blogy. Nejsou pro nás strategické. Ještě jsme je nezavřeli, protože to nebylo svým způsobem urgentní, ale nebudeme s nimi nic dalšího dělat.

Nefungovalo to? Blogování?

Abych byl upřímný, není naší strategií investovat do produktů, jako je mujblog.cz, které poskytují mnohem méně hodnoty než technologie nebo kvalitní obsah.

Ale každý uvažoval nad blogy jako podporou jejich obsahu, jako Aktuálně.

Nemluvím o VIP blozích na Aktuálně, ale o blozích, kde poskytujeme prostor běžným uživatelům. Uživatelské blogy zkrátka patří mezi méně významné produkty. Naší prioritou je originální prémiový obsah.

Takže se stále primárně považujete za producenta obsahu?

Je to jeden z našich pilířů.

Pouze jeden.

Ano, vedle marketingových služeb pro SME a dalších oblastí.

Nic není primární? Máte tři pilíře. Který z nich by byl primární, nejvíce důležitý?

Největší a nepochybně také ekonomicky nejdůležitější je náš prémiový obsah. Aktuálně přitahuje nejvíce peněz, má nejlepší reputaci a nejlepší inzerenty. Takže můžete říci ano, prémiový obsah je pro nás velice důležitý. Věříme v originální obsah tvořený interně v našich redakcích. Díky němu získáváme inzerenty a vytváříme místo pro setkání uživatelů s produkty našich inzerentů.

Když je řeč o Aktuálně, moc neroste. Když se podívám na čísla – jste na stejné úrovni jako iDnes, váš přímý konkurent. Budete s tím něco dělat?

Samozřejmě, to je také důvod, proč investujeme do nového redakčního systému. To je důvod, proč plánujeme redesign Aktuálně. Začneme se Sportem, kde ale nejde pouze o design. Jde o posílení aktivity uživatelů, spolutvorby a sdílení obsahu, komentování atd.

Zajímavé je to, že máte 1,5 milionu uživatelů na Aktuálně a pouze zhruba milion na hlavní stránce.

To je přece fantastické.

Myslíte, že je to fantastické? Jde to dolů. Český Internet roste řekněme okolo 10 % ročně a vy samozřejmě jdete dolů, protože nerostete stejně rychle jako český Internet.

Pro nás je v tuto chvíli nejdůležitější, že Aktuálně se v minulém roce stalo víceméně nezávislé na homepage. (Původně žilo z homepage Centrum.cz, ale nyní si buduje vlastní pozici.) Nevím, jestli jste sledoval, co jsme dělali poslední dva roky, ale na homepage Centrum.cz jsme udělali zásadní změny v infrastruktuře, protože v roce 2011 jsme zaznamenali pokles návštěvnosti. Letos už o 2 či 3 procenta rosteme, takže výsledky nejsou vůbec špatné. Abych byl upřímný, tento výsledek je v souladu s našimi očekáváními. Nyní se soustředíme na zvýšení věrnosti, zapojení uživatelů apod., což není otázka několika hodin.

Je to velmi složité, ale hlavní stránka Seznamu roste jako divá?

Řekl bych, že udělali fantastickou práci v distribuci, včetně budování značky.

Takže nepůjdete do brandové kampaně ve velkých médiích jako Seznam?

Ne

Plýtvání penězi? Nebo co je důvodem?

Řekněme, že máme významné pochybnosti o efektu takové kampaně. Nejsme srovnatelní se Seznamem, máme zcela jiné nastavení a složení příjmů. Myslím, že pro služby, jako jsme my, je v dlouhodobém výhledu daleko důležitější najít správné složení zdrojů a akvizice nových uživatelů.

Chystáte se někoho koupit?

Ne. Samozřejmě experimentujeme s různými modely partnerství, testujeme produkty, které mají potenciál přinést návštěvnost z vyhledávačů, proto jsme také významným způsobem investovali v posledním roce do našich SEO schopností ve spojení s dalšími službami a možnostmi, ale pravděpodobně od nás neuvidíte žádnou televizní reklamu.

Vnímání televizní inzerce internetových společnosti je, že to nefunguje. Myslíte, že to bude fungovat pro Seznam?

Nemám přístup k jejich interním datům, ale myslím, že mají důvod to dělat, alespoň doufám.

Možná mají příliš peněz a je lepší je utratit.

Ať už je to jakkoli, nemáme plány to dělat. Náš plán je být aktivnější na internetu a používat především internetové nástroje.

Jaký je váš podíl na inzerci v České republice?

Podle AdMonitoru je to 20 %, ale asi víte, že ten neměří příjmy ze SME.

Problém je, že měří ceníkové ceny a ne skutečné ceny.

I když tu existují určité otazníky ohledně absolutních čísel, které AdMonitor udává, řekl bych, že co se týče market sharu, je to v pořádku. Ale samozřejmě nemohu mluvit za ostatní společnosti.

Pokud mluvíme o Aktuálně, přitahuje nejvíce inzertních peněz. O jakou část inzerce jde?

Jde o nejvýznamnější položku.

To není pěkná odpověď. Vaše homepage představuje 15 % návštěvnosti, e-mail 13 %, Zena.cz 10 %, XChat okolo 6 %.

Věřte nebo ne, XChat má velmi věrné uživatele.

Co bude s Centrum Holdings do budoucna, jaké jsou dlouhodobé plány?

Růst?

Není na prodej?

Jak víte, jsme společnost v soukromých rukou, tudíž na tom to závisí. Ale nic takového se aktuálně nechystá. Takže základem našich dlouhodobých plánů je pokračování růstu naší uživatelské základny, růstu výnosů a v zásadě posílení toho, v čem jsme silní.

Má poslední otázka je o Najisto, jednom z vašich pilířů. Funguje to dobře?

Velmi dobře. Katalog Najisto v dubnu vykázal 15% meziroční vzrůst a růst se nám daří již od loňského roku. Firemní inzerce byla historicky prodávána pouze v katalogu Najisto a tento koncept se, řekněme, stává poněkud zastaralým. Proto jsme minulý rok představili Agenturu Najisto coby full-service agenturu. Takže prodáváme pozice v našem katalogu firem nebo ve vyhledávání, ale také prodáváme Google PPC, Facebook PPC, atd.

Vybudovali jste nějaký exklusivní tým, exklusivní pro prodej a tým pro další služby?

Ne, jde o integrovaný balíček. Prodáváme rozdílné balíčky s nebo bez záznamu v katalogu Najisto. Takže můžete mít třeba jen samotný zápis v katalogu Najisto, nebo zápis společně s PPC kampaní apod.

Kolik lidí se o tohle stará?

Celkem 110 lidí. Musíme být v terénu, takže jde o druhou největší prodejní sílu po Firmách. Je zde zhruba 25 lidí, kteří zajišťují dodání produktů pro SME. Jde o velmi silný byznys s dvouciferným růstem. Takže bych řekl, že máme všechny podmínky pro růst příjmů z rozmanitých oblastí podnikání.

Nemyslíte si, že prosté obecné vyhledávání je schopné najít společnost na Internetu?

Ne.

Je snazší jít na Google či Seznam a najít si to…

Většina firem v malém podnikání nemá čas pracovat na své prezentaci na internetu. Neříkám, že toho nejsou schopni, ale nemají čas. Takže to, co my nabízíme, je služba, která je založena na nějaké formě webové prezentace. Pokud např. potřebujete záznam v katalogu, postaráme se o to. Pokud potřebujete návštěvnost, nepotřebujete know-how, protože my se postaráme o to, že ji dostanete. Je to naše služba.

Kolik se za to ale platí?

To záleží na konkrétním balíčku.

Řekněme, že jsem opravář televizí s malým obchodem. Čistě one-man show, kolik to bude stát?

Záleží na tom, co chcete. V katalogu Najisto se můžete zaregistrovat zdarma. Ale můžete mít sofistikovanější záznam, který bude stát několik stovek korun. Můžete mít i webovou stránku, která bude stát tisíce korun. Záleží na tom, co chcete. My nikoho do ničeho netlačíme. Máme zákazníky, kteří platí několik tisíc korun ročně.

Jste něco schopni nabídnout větším společnostem?

Je to součást mixu. Není to omezeno pouze pro one-man společnosti, ale zároveň nejde o nabídku budující služby pro firmy velikosti O2. Typicky jsou našimi klienty menší a střední podniky. A jak jsem řekl, investuje tento rok do další infrastruktury, takže budeme mít určitý způsobem rozšířené nabídky pro tyto společnosti.

Není to něco jako možnost konkurovat společnostem jako Ataxo, Dobrý Web, H1?

To by pravděpodobně bylo příliš. To není náš záměr. Nedávno jsme ale například nabídli našim klientům servis ve spolupráci se serverem zveřejňujícím státní zakázky. Takže Najisto pomůže lidem v malém podnikání získat snadný přístup k veřejným zakázkám. Jde samozřejmě o službu zdarma, ale lidé nevědí, jak to dělat, nemají čas nebo potřebují více souvislostí. To jim právě nabídneme my.

Chcete něco dodat k tomu, o čem jsme již mluvili?

Jsme velmi spokojení s portálem Žena.cz, který si s růstem 50 % vydobyl třetí pozici v kategorii ženských serverů. Žena.cz má ve své kategorii většinu zhlédnutých stránek, což je opravdu velký úspěch.

Nejsme největší v každé kategorii, ale soustřeďujeme se na aktivitu uživatelů a v tom porážíme všechny své konkurenty. Občas i v čase tráveném na stránkách. Např. máme o 20 % více času stráveného na stránkách než Mafra. Naše hlavní cíle nebyly pouze v růstu zásahu v rozdílných kategoriích, ale také v posílení aktivity uživatelů.

Nikdy nekončící diskuze o tom, co je úspěch. Více uživatelů? Více peněz?

Počet zhlédnutých stránek na kvalitních webech jsou základem pro růst příjmů.

Více zhlédnutí stránek však neodpovídá více penězům. Situace se změnila s Facebookem kradoucím zhlédnutí.

Facebook se ukázal být velmi silným, ale stále nevytváří originální obsah.