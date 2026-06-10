Apple a EU v byrokratické válce kvůli Siri AI. Odnesou to zase uživatelé

Apple v pondělí večer znovu představil vylepšenou asistentku Siri (nově se celý koncept jmenuje Siri AI), která by nejpozději na konci letošního roku měla umět to, co Apple sliboval už v roce 2024. Mezi uživateli v Evropské unii (EU) však novinky nevyvolaly takový ohlas, a to z jednoduchého důvodu – Apple rovnou předeslal, že funkce nebudou pro iOS 27 a iPadOS 27 dostupné v zemích EU.
Jak je možné, že Apple ani po dvou letech nedotáhl jak Apple Intelligence, tak Siri AI na iPhony prodávané v Evropě?
Přestřelka už trvá dva roky
Existuje mnoho pohledů, jak se na tuto problematiku dívat. Když to zúžíme, jde buď o problém Applu, který možná nemá motivaci naplňovat požadavky evropských zákonů, nebo o přehnanou korektnost Evropské komise, která měla údajně odmítnout všechny návrhy řešení, se kterými Apple přišel. Jak už to tak často bývá, pravda je někde uprostřed.
Diskuze se rozhořela kvůli novinkám spojeným se Siri AI, nejde však o nic nového. Řešilo se to již u aktualizace iOS 18 před dvěma lety, protože Apple už tehdy nebyl schopen kvůli lokálním regulacím nabídnout svou sadu AI funkcí Apple Intelligence uživatelům v Evropské unii. Smutným faktem je, že ani z jedné strany nepřišel dosud žádný hmatatelný posun pro koncové uživatele.
Za vším hledejte DMA
Výklad Evropské komise je celkem jasný, zformuloval ho tiskový mluvčí Thomas Regnier: „Rozhodnutí nenabídnout zákazníkům v EU funkce Siri AI je čistě v režii Applu a nikoho jiného. Akt o digitálních trzích nijak nezakazuje firmám uvádět na evropský trh nové produkty. Apple však nesmí omezovat volný trh a nesmí omezovat to, jaké AI funkce budou uživatelé v EU používat a jaké ne.“
Zásadním bodem celé diskuze je právě evropské nařízení Digital Markets Act (DMA), neboli akt o digitálních trzích. Podle něj je Apple – stejně jako i další velké firmy v segmentu – nucen umožnit na svých zařízeních výběr výchozího AI asistenta. Může jít o Siri, ale třeba i ChatGPT, Claude nebo Gemini; jehož základy mimochodem pohání právě novou Siri AI.
Jinými slovy, pokud bude moci Siri na iPhonech pracovat s osobními informacemi o uživatelích, Apple by měl v rámci interoperability umožnit AI asistentům třetích stran stejný přístup k uživatelským datům.
Apple má s tímto zkušenosti, protože v posledních dvou letech pod nátlakem Evropské komise zpřístupnil uživatelům například možnost změnit výchozí e-mailovou aplikaci, prohlížeč, aplikaci pro volání, anebo umožnil instalovat aplikace z jiného zdroje, než je předinstalovaný obchod App Store.
Interoperabilita vs. bezpečnost
V čem je tedy situace kolem umělé inteligence a výchozího AI agenta odlišná? Firma z Cupertina argumentuje bezpečností. „Podle evropských regulačních orgánů Akt o digitálních trzích vyžaduje, aby Apple poskytl veškerým AI systémům téměř neomezený přístup k zařízením jejich uživatelů a zároveň jim v rámci tohoto přístupu umožnil jednat zcela autonomně, bez neustálého dohledu a kontroly ze strany uživatele. To zahrnuje možnost číst a odesílat zprávy, provádět nákupy, přistupovat k souborům a interagovat s veškerými aplikacemi,“ uvádí Apple v obsáhlém vyjádření na svých webových stránkách.
Zároveň Apple tvrdí, že Evropská komise v poslední době zamítla všechna navrhovaná řešení. Jedním z nich měl být nástroj Trusted System Agent, tedy jakýsi prostředník, který by AI asistentům třetích stran umožnil bezpečný přístup ke stejným funkcím a možnostem jako Siri AI.
A tady je zjevný háček v celém sporu. Evropská komise chce otevřenost bez omezení, Apple je ochotný přijmout otevřenost, ale chce zaručit bezpečnost. A to v řešení, které navrhuje Komise, podle něj není možné.
Ať už má větší část pravdy Apple, nebo Evropská komise, jedno je jisté už dnes – na celý spor zatím doplácejí hlavně samotní uživatelé. Zatímco majitelé iPhonů v USA budou moci Siri AI používat naplno, Evropané budou znovu čekat.
Moderní AI asistenti nejsou obyčejné aplikace. Pokud mají skutečně fungovat jako osobní agenti, potřebují hluboký přístup k systému, zprávám, souborům i aplikacím. A právě v tom se obě strany zatím nedokážou shodnout.
Výsledkem je paradoxní situace: Evropa tlačí na větší svobodu výběru, ale už druhým rokem kvůli tomu její uživatelé přicházejí o funkce, které Apple prezentuje jako budoucnost iPhonu. A dokud jedna ze stran neustoupí, budou mít Evropané jednoduše smůlu.
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