 »  Bezrealitky.cz mění majitele, přes Rockaway se vrací i Jakub Havrlant

Je to návrat po letech. Server Bezrealitky.cz byl prvním startupem Jakuba Havrlanta – spoluzakládal jej v roce 2007 a server hned o rok později vyhrál Křišťálovou Lupu v kategorii Projekt roku. Po téměř devíti letech se Havrlant k firmě vrací – jeho skupina Rockaway v něm získala menšinový 34,5% podíl.

Majoritním vlastníkem serveru se ale nově stala skupina Media Bohemia Daniela Sedláčka, která dosud operovala hlavně na rozhlasovém trhu (spoluvlastní přes tři desítky stanic). Ve firmě Pricetown s.r.o., která Bezrealitky provozuje, získala 51 %. Zbylých 14,5 % si ponechal dosavadní vlastník, Genesia Investment.

Server Bezrealitky.cz nabízí zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí bez asistence realitních kanceláří. Na rozdíl od nich nevydělává na provizích z prodeje, příjmy mu nesou komerční prezentace developerských firem.

Media Bohemia do projektu vstoupila prostřednictvím své digitální divize MMS Digital, která provozuje servery Cestuj.cz, UrbanStore.cz, Living.cz nebo streamingový server ABradio.cz. Součástí skupiny je i mediazastupitelství Impression Media (prodává reklamu například pro CSFD.cz a další servery).

„Připravujeme již rozsáhlou marketingovou kampaň, která podpoří novou podobu portálu a nabídku nových služeb na rádiích naší skupiny a internetu,“ popisuje plány nových majitelů s Bezrealitky.cz jednatel MMS Digital Jan Fahoun.

„Vstupujeme do projektů, které tradičním oblastem nabízejí online alternativu a to je i případ Bezrealitky.cz, ty do prostředí konzervativních realitních kanceláří přinášejí svěží přístup. Navíc reality obecně vnímáme jako segment, který má na internetu stále velký nevyužitý potenciál,“ komentovala vstup mluvčí Rockaway Michaela Papežová.