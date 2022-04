Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Příští verze Windows 11 Home nebude standardně podporovat SMB1. Jde o akci odstraňování tohoto protokolu odstartovanou už v roce 2017, která postupuje v krocích. Prozatím bude možné podporu SMB1 doinstalovat, v budoucnu ale dojde i k odstranění binárek potřebných k zajištění podpory. Více o SMB1 na blogu Microsoftu.

Rusko chce investovat do výroby čipů. Do konce roku se hodlá dostat na 90nm produkci, do roku 2030 na už dnes starou 28nm výrobu. V příštích osmi letech na to půjdou investice blížící se čtyřiceti miliardám dolarů. Tyto finance se ale rozpustí nejenom v pokusech o výrobní stroje, ale také v návrzích čipů a podobně. Cnews.ru také píše o plánech na reverzní inženýrství, tedy kopírování čipů jak za Sovětského svazu. Rusko je v produkci čipů minimálně patnáct let pozadu. Kvůli válce na Ukrajině navíc přišlo o výrobu u TSMC a dalších důležitých firem. Nepomůže ani Čína, která se bojí dalších sankcí USA.





Ceny grafických karet dál klesají. Modely od Nvidie už jsou „pouze“ deset až dvacet procent nad doporučenými cenami. Data posbíral web 3DCenter, lze si ale udělat průzkum i v českých e-shopech. Například GeForce RTX 3060 Ti už lze sehnat za 16,5 tisíce a RTX 3070 za 19,5 tisíce. Nvidia už přišla s reklamní kampaní „Restocked & Reloaded“ vyzdvihující to, že karty už jsou skladem.

Microsoft po dlouhé době řeší nařčení z monopolních praktik. Licencování Windows a Office má být levnější v případě, když zákazníci využijí cloud Azure oproti konkurenci typu AWS. V některých případech nové licence ani provoz na jiných cloudech neumožňují. Situaci více rozebírá ZDNet. Microsoft uvedl, že chce problém řešit.

ESET objevil UEFI zranitelnosti v noteboocích Lenovo. Jde o pozůstatky ovladačů z výroby. Zneužití může být velmi nebezpečné. Lenovo vydalo aktualizace firmwaru.

SAP zcela odchází z Ruska. Německá firma pozastavila nové prodeje v zemi začátkem března a dál reaguje na vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu. Ruští zákazníci zůstanou bez aktualizací nebo podpory. Ukrajinský prezident dříve upozorňoval, že Microsoft, Oracle a SAP podporují Rusko. Oracle také z trhu odešel, mezi zákazníky měl třeba Sberbank. Microsoft Ukrajině vyjádřil podporu a stopnul nové prodeje, situaci kolem úplného odchodu ale nekomentuje.

OVH v posledních šesti měsících zvýšila tržby na 382 milionů eur, meziročně o 14,3 procenta více. Francouzský provozovatel cloudu a datacenter navýšil očekávání, letos chce růst až o 17 procent. Firma mimo jiné uvádí, že sílí poptávka po lokálním ukládání dat v Evropě. Polovinu čísel OVH dělají zákazníci doma ve Francii a 28,5 procenta Evropa. OVH je jeden z hlavních propagátorů myšlenky evropského cloudu Gaia-X.

Výdaje za cloud se letos dostanou na 494,7 miliardy dolarů, spočítal Gartner. Příští rok by to mělo být 599,8 miliardy. Největší část dělá SaaS následovaný IaaS a PaaS.

Alibaba Cloud pomalu spouští do produkce vlastní serverový ARM procesor. Jde o model Yitian 710 obsahující 128 jader ARMv9 s frekvencí až 3,2 GHz a podporou osmi DDR5 kanálů a 96 linek PCI Express 5.0. Instance jsou zatím v preview verzi.

Mladí IT podnikatelé v Číně už s masivním domácím trhem tolik nepočítají. TechCrunch rozebírá, že se začínají více obracet na zahraničí. Důvodem je masivní regulace, kterou rozjela čínská vláda proti internetovým a technologickým firmám (důvody: monopoly, příliš velká moc, sociální problémy a podobně). Podmínky regulace jsou často nejasné. Navíc některé moderní obory jako krypto jsou škrceny masivně, což neumožňuje rozvoj věcí jako web3.

Společnost Synopsys čelí nařčení, že i přes americké sankce dodávala nástroje Číně, píše Bloomberg. Konkrétně firmám Huawei a SMIC. Synopsys je důležitým hráčem v oblasti EDA, tedy softwaru pro návrh čipů. Synopsys nyní spolupracuje s americkými úřady na vyšetřování.

Nizozemsko investuje 1,1 miliardy eur na podporu optických čipů. Země chce, aby v oblasti silicon photonics vznikly firmy podobné ASML. Ta vyrábí stroje na produkci čipů a jako jediná na světě zvládá EUV. Stalo se tak i díky letitému výzkumu a investicím. Peníze kromě nizozemské vlády vloží tamní univerzity.

Produkce čipů v Číně v loňském kvartále klesla o 4,2 procenta, v březnu ještě více, informuje Bloomberg. Důvodem jsou lockdowny kvůli covidu, zavřená je řada továren. Čína zároveň nadále ve velkém skupuje starší výrobní stroje na čipy.

TSMC začne dodávat na trh první 2nm čipy v roce 2026. Technologie N2 se začne zkoušet v roce 2024 a masová produkce se rozběhne do konce roku 2025. 2nm procesu poslouží nová tchajwanská továrna Fab 20.

Raja Koduri v Intelu povýšil na výkonného viceprezidenta. Tento přeběhlík z AMD v Intelu vede vývoj grafických karet (na trh mají přijít Arc Alchemist jako konkurence pro Nvidii a AMD) a ASICů pro těžbu krypta. Zřejmě tedy odvádí dobrou práci.

Sony rozšiřuje podporu pro ovladače DualSense na PC. Aktualizovat firmware v těchto komponentách pro PlayStation 5 lze nově také skrze Windows 10 a 11. Funkce adaptivních triggerů a haptické odezvy se rovněž dostávají do prvních počítačových titulů.

AMD vypouští na trh kartu Radeon RX 6400, která doposud byla dostupná pouze jako OEM. Jde o low-end s výkonem 3,57 teraflops, 4 GB GDRR6 (128 GB/s), 176 stream procesory a 12 CU. TDP je 53 wattů a doporučená cena 159 dolarů. Dále jsou zde Ryzeny Pro 6000 určené do profesionálních notebooků.

IBM se začíná zvedat. Tržby v prvním kvartále meziročně narostly o osm procent na 14,2 miliardy dolarů. Je to nad očekáváním trhu. Rozjíždí se hybridní cloud a konzultační byznys. Big Blue věří, že to bude pokračovat a že se konečně vyplatí dlouhá léta restrukturalizací, koupě Red Hatu nebo vyčlenění firmy Kyndryl.