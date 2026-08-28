Češi postaví AI datacentra za 90 miliard, AliExpress tajně nahrává lidi, Nvidia kupuje Hugging Face

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Češi v Evropě postaví datacentra pro umělou inteligenci za 90 miliard korun, stanou se jedněmi z největších hráčů na kontinentu. Akcie rozjíždí Damir Špoljarič skrze jeho investiční podnik Gi21 Capital. Špoljarič v minulosti prodal VSHosting německé skupině Contabo, kde nyní působí, a zároveň investuje právě skrze Gi21 (první exity startupů do rukou IBM a Cloudery). Gi21 vybuduje osm datacenter s celkovým výkonem 800 MW. Začne se během pár měsíců ve Finsku. Dále se řeší lokality v zemích jako Francie, Polsko či Německo, ve hře i je i Česko. Peníze jdou od investorů a bank. Pro Špoljariče jde o zatím největší podnikatelskou akci. Racky v datacentrech mají mít až 250 kW. Gi21 plánuje většinu kapacit poskytovat jako prázdné racky k pronájmu. Zbylých 10 procent využije k provozu vlastních AI serverů ve formě služby.
Nvidia opět více než zdvojnásobila tržby a zisk. Tržby v druhém čtvrtletí vyrostly o 106 procent na 96,2 miliardy dolarů. Čistý zisk si připsal 126 procent a dostal se na hodnotu 59,7 miliardy dolarů. Očekává se další růst. Akcie ovšem klesaly, důvodem jsou obavy o udržení dominance (růst TPU, ASICů a podobně) a stabilitě AI ekosystému kolem Nvidie (možná bublina). Nvidia má zdražit AI servery o asi 15 procent. Blackwell a nastupující Vera Rubin, který se bude vyrábět i v Pardubicích, tak vyjdou na ještě větší objemy financí. Důvodem je situace kolem pamětí – a to i přesto, že Nvidia “vyžírá” velkou část kapacit výrobců. AWS od Nvidie koupí další dva miliony GPU, nasadí je v cloudu. A další novinkou Nvidie robotický čip Jetson Orion Nano 2.
Nvidia má údajně koupit Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů. Jde o hlavní repozitář AI projektů, jakýsi průmyslový standard. Otázkou je, zda je taková koncentrace moci v AI vítaná.
ChatGPT umí generovat obrázky s průhledným pozadím. Lze si je stáhnout jako PNG. Stejně tak lze odstraňovat pozadí z nahraných obrázků. Funkce je dostupná v chatbotovi i přes API. Využívá se vylepšený model GPT-Image-2.
Více než třetina webových stránek je vytvořena pomocí AI nástrojů. Jde o rychlý nárůst zaznamenaný od roku 2022, kdy vyšel ChatGPT. Jedná se o měření Pew Research Center, jiná čísla se mohou lišit a mohout být dokonce vyšší.
Tvůrci AI ve velkém kupují staré fyzické knihy, které skenují a následně ničí. Cílem je samozřejmě trénink jejich modelů. Knihy se rozřežou na stránky, skenují a prohání OCR. Dat je omezené množství a hledá se tak další “potrava” pro LLM. Zde je doložen případ Amazonu. Někdo se nad tímto způsobem může pohoršovat, někdo v tom naopak vidí pokrok a evoluci v přístupu k informacím a vědomostem.
Anthropicu se tolik nedaří prodávat nabušený model Fable 5. Zákazníci preferují o něco horší, ale výrazně levnější varianty.
Anthropic bude odebírat kapacity firmy Nscale za 45 miliard dolarů. Nscale sídlí ve Velké Británii, jde o jeden z takzvaných neocloudů, tedy provozovatelů infrastruktury s grafickými kartami. Právě hyperscaleři a velké AI firmy patří mezi hlavní zákazníky zavazující se k nemalým odběrům, což neocloudům dává pozici pro půjčování velkých objemů peněz od bank a štědrým šekům od fondů rizikového kapitálu.
OpenAI dala nahlédnout na svůj AI čip Jalapeño. Určený je pro inferenci. Energetická efektivita a práce s tokeny přináší zajímavé hodnoty. Je pravděpodobné, že cestou custom čipů pro inferenci půjde stále více hráčů. Například Google připravuje čip, který v sobě bude mít “zadrátované” funkce Gemini. Chystají se i modely s “zapečenými” váhami AI modelů. Ztrácí se univerzálnost, ale roste efektivita.
DeepSeek má být ohodnocen na 74 miliard dolarů. Firma by aktuálně měla dokončovat další investiční kolo s objemem 7,4 miliardy dolarů. Možný je následný vstup na burzu.
Tvůrce Stable Diffusion vybral dalších 76 milionů dolarů, celkově 232 milionů dolarů. Připojila se jména ze zábavního průmyslu jako Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group a EA, což napovídá, že právě zde podobné AI technologie zřejmě budou mít čím dál větší využití.
SK Hynix postaví továrny na paměťové čipy za v přepočtu 800 miliard korun. Půjde o dva faby v domovské Jižní Koreji. Jde o reakci na masivní poptávku po HBM, RAM a NAND pro AI servery, což žene nahoru ceny i pro spotřebitelský segment. SK Hynix zároveň tuto situaci vnímá jako trvalou a nemá jít o cyklus, který s v paměťových čipech historicky projevoval.
AliExpress ve webových prohlížečích používá odposlouchávání pomocí zvuku. Jde o takzvaný audio fingerprinting. Sbírají se i další údaje o chování uživatelů. Vše se odesílá na servery Alibaby.
Meta má zaplatit náhradu škody asi 17 miliard dolarů. Státy v USA firmu zažalovaly kvůli nedostatečné ochraně mladistvých. Původně se mělo hrát až o 200 miliard dolarů, nakonec ale překvapivě došlo k relativně rychlé dohodě, která je pro firmu nečekaně výhodná. Meta totiž má částku vyplácet postupně po dobu 10 let, zaplacení asi 5 miliard přitom závisí na splněná dalších podmínek. Firma zároveň zavede různé formy ochrany mladistvých, například bude v určitých časech vypínat notifikace a tak dále. Zpřísní se také ověřování věku na Facebooku a Instagramu. Více v našem komentáři: Meta se vyhnula soudu a dětem v USA omezí používání sociálních sítí. Co si z toho může odnést Evropa?
TikTok zase v USA zaplatí pokutu 400 milionů dolarů. Týká se porušování soukromí dětí, rovněž jde o vyrovnání soudního sporu.
Apple loni v Irsku zaplatil daň z příjmu 17 miliard dolarů. Částku výrazně zvýšil doplatek ve výši 13 miliard dolarů, který Applu přikázal zaplatit Soudní dvůr EU. Apple loni celosvětově zaplatil 43 miliard dolarů. V Česku to dělalo asi 175 milionů korun.
Apple představil nové stolní počítače Mac Studio a Mac mini. U Studia lze získat verze s čipy M5 Max a M5 Ultra. V prvním případě jde o procesor s 18 jádry a grafikou s až 40 jádry. V druhém případě se jedná až o 36, respektive 80 jader. V první verzi lze mít až 128 GB RAM, v druhé až 512 GB RAM. Mac mini poprvé dorazí s novým čipem M6 (12 jader CPU, 12 jader GPU). Tato verze může mít až 32 GB RAM. Dále bude k dispozici verze s M5 Pro. Počítače se kromě jiného hodí na práci s AI, pokud nepotřebujete CUDA.
Google změnil způsob počítání zhlédnutí videí na YouTube. Teď už se započte jen kliknutí na video, respektive shlédnutí jednoho snímku. Dříve to bylo odhadem alespoň půl minuty. Podobně to bylo už dříve nastaveno u Shorts. Je pravděpodobné, že čísla u videí narostou.
Garmin představil chytré hodinky Fénix 9 a Fénix 9 Pro. Jde o novou řadu často pokročilejší alternativy k Apple Watch a spol. Jde o iteraci předchozí generace s širokým zastoupením modelů.
Huawei a HP uzavřely licenční dohodu. Kromě jiného jde o vyřešení patentových sporů. Obě firmy si vzájemně mohou licencovat patenty kolem Wi-Fi, včetně Wi-Fi 7. Huawei zde, podobně jako v 5G, hraje zásadní roli, situaci mu ale komplikují americké sankce nebo evropské zákazy. Na problematických trzích ale nadále může vydělávat právě díky poplatkům.
IBM oznámila hybridní čip schopný vykonávat instrukce mainframu (Z) a ARMu. Vyrábět se bude 2nm procesem. Frekvence má přesáhnout 5,7 GHz.
FBI, NSA, CISA a další varují před zneužíváním průmyslových počítačů Siemens S7. Útočníci k nim získávají přístup, což ohrožuje průmyslové hráče i veřejnou infrastrukturu. Děje se tak nepozorovaně a hrozí i odstavení infrastruktury. Velká část těchto technologií je i v našem regionu. Útoky na SCADA jsou dlouhodobý problém, který roste s tím, jak tyto systémy získávají na chytrosti a jsou vystavovány do internetu.
AMD opět vzrostl podíl vůči Intelu. Podle Mercury Research už jeho x86 procesorům patří podíl skoro 35 procent, jde o servery, desktopy a notebooky dohromady. Růst zřejmě bude pokračovat, hlavně v serverech a desktopech je AMD na neustálém vzestupu.
ARM už má v serverech podíl 14 procent. Do roku 2030 se má dostat na 34 procent. Je to i díky popularitě instancí s ARM procesory AWS a dalších. Podíl Intelu má klesat.
Intel odhalil specifikace chystaného AI čipu Crescent Island. Nebude mít paměti HBM, ale LPDDR5X (až 480 GB) a nabídne jádra Xe3P. Novinka půjde do prodeje příští rok.
AMD oficiálně potvrdila grafickou kartu Radeon RX 9050. K dispozici budou verze s 4 a 8 GB VRAM. V prvním případě už dnes jde spíše o nouzovku, respektive o volbu do kancelářských strojů a podobně. TDP je 92 wattů. K dispozici je 16 CU jednotek.
SanDisk vydává SSD disk pro NAS s kapacitou 7,68 TB. Jde o model NAS 800. PBW má dosahovat na 14 PB. Sekvenční čtení je až 14,9 GB/, zápis 13 GB/s. Cena je 2 199 dolarů.
Amazon Web Services kupuje DuckLabs. Technologie DuckDB, DuckLake a Quack mají zůstat open source, tým je nadále bude vyvíjet v Amsterdamu. Pro AWS jde o rozšíření nabídky OLAP databází.
Vyšel LibreOffice 26.8. Jednou z hlavních novinek je rychlejší otevírání velkých dokumentů ve Writeru. Dokončena také byla infrastruktura pro porovnávání dokumentů.
Siemens a Reinhausen vyvíjí stejnosměrné napájení pro AI datacentra. Jde o polovodičový transformátor typu SST využívající architekturu 800 V (síťové napětí až 36 kV).
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