Meta se vyhnula soudu a dětem v USA omezí používání sociálních sítí. Co si z toho může odnést Evropa?

Velký soud skupiny amerických států s firmou Meta skončil mimosoudní dohodou (PDF, anglicky). Firma provozující sociální sítě Facebook a Instagram v ní výměnou za ukončení řízení souhlasila s tím, že žalobcům zaplatí finanční vyrovnání a zároveň změní způsob, jakým děti mohou používat její sociální sítě. Dohoda má platit pro drtivou většinu amerických států.
Dohromady se Meta zavázala vyplatit téměř 17 miliard USD (v přepočtu přes 352 miliard Kč). Částku ale zapojeným státům nepošle najednou – 12 miliard bude vyplácet v ročních splátkách v následujících deseti letech, po které má dohoda platit. A výplata necelých 5 miliard je podmíněná tím, že obdobnou dohodu se státy přijmou také další velcí hráči na poli sociálních médií – zejména YouTube, Snap a TikTok.
Meta má do 30 dnů zaplatit také 75 milionů USD jako náhradu nákladů na vyšetřování a vedení sudního sporu. A součástí dohody je i definitivní vyrovnání za kauzu Cambridge Analytica. Meta za ni zaplatí dohromady přes 459 milionů USD, jednorázovou částku rozdělí mezi jednotlivé státy.
Peníze mají putovat na financování krizových center, psychologické pomoci náctiletým a různých programů pro školy a pro děti. Vzhledem k tomu, jak vyoké sankce firmě potenciálně hrozily, kdyby soud prohrála, dá se říct, že vyvázla velmi lacino.
Feed bez personalizace
Za další výhru Mety se dá považovat to, že se v rámci dohody vyhnula jakémukoli přiznání, že by její sociální sítě mohly vzbuzovat návykové chování a že firma takové návyky úmyslně podporuje, aby maximalizovala zisk. Žalobci přitom tato témata původně zmiňovali jako zásadní.
Hořce úsměvným detailem je, že dohoda Metě zakazuje vydávat nepravdivé nebo zavádějící prohlášení ohledně dopadů, efektivity nebo bezpečnosti opatření pro bezpečnost náctiletých uživatelů. Jako by to nemělo být samo o sobě jasné.
Meta se v rámci materiálu nakonec zavázala „jen“ k přísnějšímu vynucování toho, aby její sítě nepoužívaly děti mladší 13 let, a ke zpřísnění pravidel pro náctileté uživatele.
Nezletilí mají podle dohody dostat viditelnou a snadno dostupnou možnost přepnout na feed, který není řazen algoritmicky na základě informací o chování uživatelů. Meta jim má tuto variantu nejméně jednou za 90 dní aktivně nabízet. Uživatelé si ale tato upozornění mají mít možnost vypnout. Rodiče mají mít možnost svým dětem nastavit nepersonalizovaný newsfeed jako výchozí.
Meta má také teenagerům vypnout zobrazování počtu lajků a reakcí. Znemožní jim také u svých fotek používat „kosmetické“ filtry, které upravují podobu obličeje. To se týká zejména Instagramu.
Ověřování věku
Meta má podle dohody zavést účinné ověřování věku svých uživatelů a do jednoho roku má tímto způsobem ověřit věk všech uživatelů svých sociálních médií v žalujících státech. Může k tomu využít i data z mobilních operačních systémů a aplikačních obchodů Googlu a Applu. Ověřovací metody má certifikovat a testovat nezávislá třetí strana. Meta má zajistit, aby její ověřování mělo míru falešně pozitivních výsledků nižší než 10 % u teenagerů ve věku 17 – 17 let a 3 % u dětí mezi 13 a 15 lety.
Novým účtům, které ještě ověřením věku neprošly, má Meta automaticky zapnout stejná omezení jako nezletilým uživatelům. Zároveň má firma vyvinout model, který bude automaticky odhalovat účty uživatelů mladších 13 let. Uživatelé, kteří nebudou s výsledkem ověření souhlasit, mají mít možnost se proti němu odvolat.
Firma má také přijmout opatření, která ztíží případné pokusy o obcházení ověřování věku. Má například stanovit maximální počet pokusů o ověření u každé jednotlivé metody (jako je nahrání fotky identifikačního průkazu nebo fotky obličeje) za den či měsíc. Má také usilovat o to, aby byla schopná určit, že uživatel používá více účtů. A má aktivně hledat, jaké nové způsoby lidé k obcházení ověřování používají.
Sociální večerka a školní pauza
Meta má zavést také časová omezení používání svých sociálních sítí nezletilými uživateli. V době od 22:00 do 7:00 jim má vypnout oznámení (notifikace). Od půlnoci do 6:00 pak má Meta nezletilým používání svých sociálních sítí znemožnit, s výjimkou přístupu k posílání a přijímání zpráv a k nastavení. Případnou výjimku musí schválit rodiče.
Teenageři mají mít nově stanovený také denní limit používání sociálních sítí Mety. Firma má zajistit, aby je nepoužívali déle než 2 hodiny denně. Do limitu se nemá počítat sledování delších audií či videí (dohoda je označuje za tzv. longform content, tedy multimédia delší než 22 minut), čas strávený posíláním či čtením zpráv nebo doba, kterou uživatel stráví v nastavení.
Limit má platit kumulativně napříč všemi sítěmi Mety a má se obnovovat vždy o půlnoci. Když uživatel limit vyčerpá, nemá mít k sociálním sítím přístup (kromě zpráv a nastavení). Výchozí nastavení limitu opět mají mít možnost změnit rodiče. Do budoucna dohoda počítá s přidáním limitu 60 minut denně pro každou jednotlivou síť Mety.
Dohoda zavádí také zákaz posílání notifikací v době, kdy mají být děti ve škole. Jde o všední dny mezi 8:00 a 15:00 (od poloviny srpna do poloviny června, kdy je v USA školní rok). Výjimku mají mít upozornění na zprávy či zabezpečení aplikací. Nastavení opět smí upravovat jen rodiče, kteří mají mít možnost limity nejen zmírnit, ale i zpřísnit.
Sociální sítě Mety mají také nezletilým každých 15 minut souvislého používání připomínat, že by si měli dát pauzu. Po 60 a 90 minutách užívání (počítáno kumulativně napříč sítěmi) pak má být pauza povinná.
Rodičovský dohled
Meta se zároveň zavázala posilovat opatření, která mají zajistit, aby se teenagerům zobrazoval jen obsah, který odpovídá jejich věku. Nezletilým uživatelům má poskytnout nástroje, aby mohli nevhodný, nezákonný nebo obtěžující obsah sami nahlásit.
Má také bránit tomu, aby teenagery mohly kontaktovat uživatelé tzv. potenciálně podezřelých účtů (tedy profilů dospělých, které Meta v minulosti potrestala za porušení svých podmínek). Pokud k takové komunikaci dojde, mají náctiletí (a jejich rodiče) dostat varování před potenciálním nebezpečím.
Část opatření se týká také rodičovského dohledu. Dohoda mluví o tzv. dohlížejících rodičích (Supervising Parents), tedy o těch, kteří svůj profil aktivně napojili na profil svých dětí. Meta jim má posílat pravidelné hlášení o tom, kolik času děti na sociálních sítích strávily, jména profilů, se kterými byly v kontaktu. Instagram a Facebook je mají informovat také v případě, že děti opakovaně vyhledávaly informace týkající se sebepoškozování, poruch příjmu potravy nebo sebevražd.
Plošný zákaz, nebo omezení?
Dohodnutá opatření jsou zajímavá pro srovnání s evropskou debatou o omezení používání sociálních sítí dětmi. Na naší straně Atlanticu se snahy povětšinou soustředí na plošný zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Americká dohoda přístup k většině funkcí sociálních sítí „jen“ omezuje v určitých časech a uznává výjimku pro čtení a posílání zpráv.
Zároveň přiznává větší pravomoci rodičům, kteří mají mít možnost nastavené limity zmírňovat i zpřísňovat. Chce ale po nich aktivní zapojení – aby tyto možnost získali, musí svůj účet propojit s účtem dítěte. Rodičovská kontrola se také může stát určitou mezerou, která bude v praxi umožňovat limity úplně obcházet. Dohoda proto Metě nařizuje prověřovat, jestli profil, který se o rodičovská práva hlásí, skutečně patří rodiči či opatrovníkovi dítěte.
Vzhledem k tomu, že pokus o plošný zákaz nedávno ve Francii narazil na tamní nejvyšší soudní instanci, a ne příliš pozitivním zkušenostem z Austrálie, která loni sítě dětem také zakázala plošně, je možné, že se evropský přístup bude postupně tomu americkému přibližovat. Uvidíme, až Evropská komise zveřejní slíbený návrh celoevropské regulace.
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