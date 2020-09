Dodavatelé nehrají fér. Nová IT asociace chce státu pomoci se softwarovými zakázkami

Dnes startuje další spolek, který dává dohromady tuzemské IT společnosti a který chce ovlivňovat praxi ve státní sféře. Asociace softwarových agentur (ASWA) by ráda pomáhala veřejným institucím i soukromým firmám se správným nastavováním softwarových zakázek. Právě špatné vypisování IT tendrů se státu často vyčítá. Důvodů je více, od neznalosti přes dříve vytvořenou závislost na dodavateli až po korupci.

Novou asociaci rozjíždí menší agentury Applifting, Cooki­elab (Cybex, Škoda, Kiwi.com, Bonami), Futured (Gastromapa Lukáše Hejlíka) a Synetech (Oriflame, Direct), které dohromady operují s ročními tržbami přes 150 milionů korun a zaměstnávají necelé dvě stovky lidí. S právními otázkami bude pomáhat advokátní kancelář KroupaHelán.

Podle registru smluv zapojené agentury pro stát prozatím příliš projektů nevytvořily. Futured pracoval na zakázce pro státní podnik CENDIS (Android aplikace pro Systém jednotného tarifu za 1,8 milionu), který mimo jiné dělá na proslaveném projektu e-shopu pro elektronické dálniční známky, a dále pro Národní muzeum (mobilní aplikace za 4,8 milionu). Applifting dělal na projektech pro Ústav pro jazyk český a ČHMÚ, zbylé dvě firmy smlouvy v registru nemají.

ASWA mezi členy přijímá další společnosti. Jejich příjem z veřejného sektoru musí být nižší než 30 procent z celkových tržeb, obrat za poslední kalendářní rok musí dosahovat minimálně 15 milionů korun a minimálně z 50 procent mají firmu vlastnit české fyzické osoby. Měsíční poplatek za členství činí 3500 korun.

Dodavatelé nehrají fér

„Jak státní, tak komerční sféra si často není jistá, jak správně vypsat zakázku na výběr softwarového systému. Stává se pak, že někteří dodavatelé nehrají fér a snaží se toho využít ve svůj prospěch,“ uvádí ASWA. „To pak vede k tomu, že kvalitní dodavatelé ztrácí motivaci se do tendrů hlásit a trávit přípravou dny i týdny. Chceme proto státním institucím a komerční sféře pomoci, provést je správným procesem a poradit, jak má vývoj probíhat.“



Asociace má pomáhat s poskládáním organizačního týmu, nastavením rolí, metodami vývoje, best practices, nastavením kvalitativních kritérií, porovnáním s jinými tendry, nastavením parametrů zakázek a smluv a právními aspekty.

„Často vidím, že firma nezvládá za domluvenou cenu dodat tolik práce, kolik slíbila. To pak vede k vyšším nákladům, zakázka překročí navržený rozpočet. My jsme v posledních třech tendrech z toho důvodu byli dvakrát i třikrát dražší než nejlevnější konkurence. Obvykle se pak stane, že zakázku vyhraje firma, o které je slyšet jen v souvislosti s kauzami z veřejné sféry. Ta se pak na projektu ‚uvaří‘, po nocích ho programují kluci z VUT a na výslednou kvalitu klient dříve či později doplatí,“ přibližuje své motivace Vratislav Kalenda z Appliftingu.

ASWA konkrétně založili a vedou Lukáš Strnadel (Futured), Vratislav Zima (Synetech), Vratislav Kalenda (Applifting) a Jakub Kohout (Cookielab). Zástupci organizace pro Lupu odpovídají na několik dalších otázek.

Státní IT zakázky jsou často vypisovány na základě nejnižší ceny, protože to pro úředníky může představovat nejjednodušší a nejbezpečnější cestu. Jak se chcete vypořádávat s tímto?

Vratislav Zima (VZ): Celý problém se zjednodušuje na neznalost úředníků. My se jim pokusíme pomoci z několika směrů. Připravili jsme základní principy toho, jak mají úředníci přistoupit k novému projektu – v zásadě by si měli nechat poradit od profesionálů, na základě čeho vybírat kvalitního dodavatele.