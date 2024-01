Džungle tarifů a balíčků. Roční přehled nabídek českých televizních operátorů

Za poslední rok se toho u různých poskytovatelů televizních služeb odehrálo hodně. Společnost O2 nabídla klientům zcela nové provedení O2 TV, z T-Mobile TV se stala Magenta TV, Vodafone experimentoval s podobou televizních tarifů. NejTV přechází pod křídla PPF, SledováníTV stále rozšiřuje nabídku. Expandovala i Lepší TV: přidala jak tarify, tak balíčky. Velké změny ohlásil i Skylink a FreeSat a tradičně se to u nich pojí s navýšením poplatku.

Redakční poznámka: Bez ohledu na to, jaká marketingová označení používají operátoři, označujeme v následujícím textu základní nabídku jako „tarif“ a rozšiřující možnosti jako „balíček“.

O2 TV

Společnost O2 už většinu klientů převedla na novou verzi O2 TV (O2 TV 2.0). Ta je ale poněkud kontroverzně přijímána. Část klientů (ti, kterým nefunguje) ji zatracuje, ostatní (ti, kteří nějaké vážné problémy nezaznamenali) jsou do značné míry spokojeni. „Do značné míry“ uvádíme proto, že oběma skupinám vadí absence vlastního seznamu kanálů, který byl z neznámých důvodů ve verzi 2.0 opuštěn, následně znovu přislíben, ale stále nezaveden.

Základní tarify O2 TV Autor: O2 TV

O2 TV nabízí aktuálně čtyři základní tarify (Modrá/Bronzová/Stříbrná/Zlatá) a tři sportovní tarify (HBO a Sport, Sport Premium, Sport Max). Tarif Modrá je automatickou součástí programu Spolu (nebo tarifu Internet HD). Tarif Zlatá dává zákazníkům na výběr mezi možnostmi Voyo + AXN nebo HBO + Cinemax. Nabídku dotváří pět rozšiřujících balíčků, z nichž jeden (Oktagon MMA) lze využít, i pokud nejste klientem O2TV.

Sportovní tarify O2 TV Autor: O2 TV

Operátor nabízí k O2 TV zakoupení vlastního zařízení. K dispozici je vlastní videotéka, komu by nestačila, může ji kombinovat ještě s aplikací Voyo anebo HBO Max.





Pro nové klienty platí zvýhodněná cena vybraných základních tarifů na první tři měsíce při objednávce online. Další zvýhodnění se projeví při zařazení do firemního programu O2 Spolu. Podle oznámení v aktuálním ceníku se u tarifů sjednaných od 1. 1. 2024 počínaje prvním zúčtovacím obdobím zahájeným od 28. 2. 2024 včetně mění výše základní měsíční ceny. Nevztahuje se na tarify O2 TV Modrá a O2 TV Business.

Magenta TV (ex T-Mobile TV)

Český T-Mobile nyní po vzoru své mateřské německé společnosti nabízí televizní službu pod značkou Magenta TV. Stále rozšiřuje sportovní obsah: k 1. lednu 2024 poskytoval celkem 19 sportovních kanálů, z toho jeden v rozlišení 4K (Eurosport, stále jako betaverze). U Magenty je možnost kombinovaného příjmu (satelitní distribuce + streamovací aplikace). Podobně jako u O2 si můžete pronajmout TV box nebo zakoupit televizní přijímač.

Nabídka pro satelitní distribuci je následující: tři základní tarify, označené S, M a L. V ceně tarifů M a L nový klient obdrží rovněž plný přístup do partnerské videotéky Canal+. Dva příplatkové rozšiřující balíčky souvisí s HBO (v ceně je i přístup do služby HBO Max).

Základní tarify – satelitní distribuce Autor: T-Mobile

Nabídka pro internetovou distribuci („digitální televize“) obsahuje čtyři základní tarify, opět označené S, M, L, zde doplněné o nejvyšší XL. V ceně tarifu S je Voyo start a tři měsíce bezplatného přístupu do firemní streamovací platformy (při online objednávce). V ceně tarifů M a L je navíc plný přístup do videotéky Canal+, v ceně tarifu XL ke všemu zmíněnému ještě balíček HBO Komplet. Rozšiřujících balíčků je celkem pět.

Základní tarify – digitální televize Autor: T-Mobile

Obsah satelitních a internetových tarifů se může navzdory stejnému označení lišit. Cenové zvýhodnění všech základních tarifů pro nové klienty platí po dobu prvních tří měsíců, po uplynutí této doby lze využít 25% slevu na vybraný tarif zařazením do programu Magenta 1.





Vodafone TV

Česká pobočka Vodafonu v roce 2023 zcela přepracovala systém svých televizních tarifů. Zachováno zůstalo cenové zvýhodnění těch klientů, kteří již využívají jiné služby Vodafonu.

Místo dlouholeté trojice tarifů Klasik/Komfort/Komplet je od loňského dubna jednotný tarif Základ, ke kterému si zákazník může objednávat různá rozšíření. Počet těchto rozšíření se v průběhu roku různě měnil, aktuální podoba televizní nabídky je následující:

Vodafone TV – základ Autor: Vodafone

V ceně Základu je videotéka. Nabízena jsou tato rozšíření: Sport (v ceně Premier Sport), Cinema (v ceně přístup do HBO Max), Family (v ceně přístup do Voyo) a 18+. Nejvyšší variantou je produkt s označením ALLinONE, který v sobě zahrnuje obsah všech předchozích, a to včetně vlastní videotéky.

Při sloučení více služeb od Vodafonu se dá dosáhnout slevy. Noví klienti žádné slevy na první tři měsíce nedostávají.

Z prostředí Vodafone TV je přímý přístup k velkým světovým službám Netflix a Prime Video. Od operátora si můžete pronajmout dva druhy TV boxu nebo zakoupit televizní přijímač.

Vodafone TV – rozšiřující balíčky Autor: Vodafone

Telly TV

Operátor Telly (Lama Group) nabízí dva druhy distribuce, internetovou a satelitní. Stabilně udržuje neměnný počet svých základních tarifů (Malý, Střední, Velký). K dispozici jsou i předplacené karty (na 90, 180, nebo 365 dnů), díky nimž můžete sledovat obsah v aplikaci Telly. Od listopadu 2023 vysílá MMA Oktagon a také získala práva na tenisové turnaje ATP.

Telly TV – základní internetová nabídka Autor: Telly

Aktuálně operátor poskytuje slevu 50 % na Střední a Velký tarif. Ke třem základním tarifům operátor poskytuje ještě čtyři rozšiřující balíčky. Tři jsou ve stálé nabídce: HBO, Sport a Red (pouze v internetové variantě). Jeden balíček je občasný (Oktagon), ten je přístupný pouze v omezeném čase před termínem zápasu a v termínu zápasu.

Telly TV – základní satelitní nabídka Autor: Telly

I zde platí, že se tarify sice jmenují u internetové a satelitní distribuce shodně, mohou se však lišit počtem zařazených kanálů.

SledováníTV

Brněnská aplikace SledováníTV vytrvale rozšiřuje programovou nabídku o další kanály. Ke konci roku 2023 se jejich počet zastavil na čísle 195. Podle různých informací se tato služba stala i novou destinací klientů nespokojených se službou O2 TV 2.0. Služba na svém webu také inzeruje informaci, že „podporuje nejvíce zařízení v České republice“ (kromě těch očekávaných například všechna zařízení Fire TV od Amazonu nebo zařízení s AOSP Androidem zpětně až k verzi 4.1 Jelly Bean z července 2012).

SledováníTV – základní nabídka Autor: SledováníTV

Nabídka je v současnosti rozdělena na tři tarify: Základ, Standard a Premium (HBO Max v ceně). V ceníku je dále mnoho rozšíření a doplňkových funkcí, například přeskakování reklam na kanálech skupiny Prima. Nákup rozšíření je podmíněn aktivací jednoho ze základních tarifů. Služba SledováníTV je nabízena i prostřednictvím sítě obchodních partnerů.

SledováníTV – rozšiřující balíčky Autor: SledováníTV

U základního tarifu probíhá promo akce, první měsíc je za 1 Kč, druhý až čtvrtý se slevou 50 %. Také SledováníTV nabízí možnost pořídit zařízení pod vlastní značkou.

Lepší TV

Ostravský goNET, provozovatel Lepší TV (v zahraničí jako goNET TV), ustoupil od dlouholetého trendu jediného tarifu (a jediné ceny). Momentálně nabízí klientům celkem tři základní tarify (Mini/Klasik/Max) a dva rozšiřující balíčky. Jedná se o HBO (včetně HBO Max) a jazykový balíček francouzských stanic France 2–5 + France24. V ceně tarifů je i vlastní videotéka.

Ceník Lepší TV Autor: Lepší TV

Co se týče cizojazyčných stanic, další jsou již v ceně některých tarifů. Lepší TV nabízí slovenské, polské, ukrajinské, maďarské a německé stanice, dále také několik globálních zpravodajských kanálů vysílaných v angličtině.

U vybraných kanálů (většinou v nejvyšším tarifu Max) je možnost až 100 dní zpětného přehrávání. Všechny tarify jsou nabízeny prvních 10 dní za 1 Kč, poté již za běžnou cenu, balíček HBO můžete sledovat měsíc zdarma. Operátor nabízí také vlastní zařízení pod označením Lepší TV box.

Kuki TV

„Kuki telka“, neboli Kuki TV, nyní společně s Nej.cz spadá pod CETIN v majetku PPF. Podle posledního vyjádření nebudou mít tyto majetkové přesuny vliv na fungování Kuki TV. Služba je nabízena i prostřednictvím sítě Nej.cz.

Čtyři tarify nesou označení S, M, L a XL. Pro nového klienta jsou (s výjimkou nejvyššího XL) na prvních 14 dnů zdarma, poté již za běžnou cenu. U tarifů M a L je nabídka rozdělena na část povinnou a část volitelnou.

Základní tarify Kuki TV Autor: Kuki TV

Doplňková řada má název „Navíc“, je mixem programových balíčků a rozšiřujících funkcí. Čítá celkem osm položek. Zmiňme například „Navíc 5“, které umožní přidat pět kanálů podle výběru k tarifům S/M/L, nebo „Navíc seriály“, což je knihovna seriálů, které služba automaticky nahrává a v závislosti na zdroji je možné je sledovat až šest měsíců zpětně od jejich odvysílání.

Doplňkové nabídky Kuki Autor: Kuki TV

Také u Kuki je možné koupit si od operátora TV box.

NejTV

NejTV je jedním z produktů portfolia Nej.cz. Službu můžete aktivovat na libovolném připojení po celé ČR. Od ostatních operátorů se výrazně odlišuje originálním kreditním systémem, který je používán k poskládání individuální programové nabídky. Společně s Kuki TV nyní patří pod CETIN.

Konečná měsíční cena uhrazená klientem závisí na množství objednaných volitelných kanálů v kreditovém systému (10 kreditů je v ceně). Případně si zákazník může vybrat z předpřipravených vzorových sestav kanálů (v závislosti na lokalitě).

Vzorové sestavy Nej.cz Autor: Nej.cz

Nordic TV

Nordic Telecom nabízí jak vlastní Nordic TV (pouze s internetovým připojením od společnosti), tak tarify svého strategického partnera, společnosti Telly (připojení od Nordic Telecom v tom případě není podmínkou).

Televizní nabídka Nordic Telecom Autor: Nordic Telecom

Nordic TV má dva základní tarify a sedm rozšiřujících balíčků (včetně variabilního balíčku Vašich 7). Z nabídky společnosti Telly lze objednat Střední balíček a rozšiřující balíčky Sport a Red. Střední balíček Telly je také bezplatným bonusem k internetovému připojení od Nordic Telecomu.





Skylink/FreeSat

Skylink a FreeSat patří přes lucemburského vlastníka do impéria francouzské mediální firmy Canal+. Skylink nabízí televizi přes satelit a přes internet (Skylink Live TV). Postupně nasazuje stále více obsahu dodávaného mateřskou společností, což vede k úpravám tarifů a balíčků. Poslední takovou úpravu společnost ohlásila v prosinci s účinností od 1. 2. 2024.

Počet satelitních nabídek se nemění, jsou však přepracované a podražily. U internetové distribuce se celkový počet nabídek zvyšuje o tři a rovněž stoupají ceny. Také Skylink nabízí koncovým zákazníkům svá zařízení.

Ceník Skylink – nahoře aktuální, dole platný od 1. 2. 2024 Autor: Skylink

FreeSat rovněž od února upravuje nabídku a ceny. Přidává se Kombi + Apple+ (s pořady Apple+ TV), Premium (totéž + HBO Standard), upravuje se cena Mini a ruší se Man-X (nově bude součástí FreeSat Active).

FreeSat – ceník nabídek, vlevo aktuální, vpravo platný od 1. 2. 2024 Autor: FreeSat

Příště se budeme podrobně zabývat zastoupením televizních kanálů v nabídkách zde zmiňovaných operátorů ve čtyřech hlavních segmentech (plnoformátové, sportovní, filmové a dokumentární).