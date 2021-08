Hlavně žádná zeměkoule. Zprávy na Nově čeká designová revoluce

Až se na obrazovkách objeví Televizní noviny v novém studiu, nadšencům do designu určitě neuniknou nejméně tři zásadní změny. Zprávy začnou používat moderní patkové písmo, zklidní se celkový vizuální styl relace a v grafice se poprvé za mnoho let neobjeví motiv zeměkoule.

„Grafický designer Tomáš Polívka přišel s myšlenkou dívat se na svět z výšky. V motivech pozadí v digitálních stěnách a ve znělkách tedy uvidíte prolínání makro fotografií zemského povrchu a opustíme tradiční klišé se zeměkoulí v pozadí,“ naznačuje kreativní ředitel skupiny Nova Alan Záruba.

Pro jeho tým je redesign zpravodajství momentálně největším projektem a s kolegy mu věnuje nejvíc času. Znamená to pro něj také mnoho schůzek v zahraničí. Nové studio totiž navrhla rakouská architektonická kancelář Veech × Veech. Najímají si ji největší televize po celém světě. Vytvořila například supermoderní studia a newsroomy panarabské stanice Al Džazíra v londýnském mrakodrapu Shard a v katarském Dauhá.



Autor: Veech × Veech Studio stanice Al Džazíra v londýnském mrakodrapu Shard

„Veech × Veech jsou v celosvětovém měřítku absolutní špičkou. Třeba to londýnské studio Al Džazíry je na 16. patře mrakodrapu Shard – čtvrté nejvyšší budovy v Evropě. Součástí dekorace je tak i průhled na noční Londýn. Dělali několik studií pro rakouskou ORF, teď předělávají německou RTL. Technologicky velmi vyspělé studio Red Bull TV v Salzburgu má digitální stěny, které se na základě programování automaticky mění v průběhu vysílání. Spolupráce s nimi je pro mne i pro můj tým neocenitelnou studnicí zkušeností na té nejvyšší úrovni. Na druhou stranu, a to pro mě při volbě s kým dělat bylo zásadní, nejde jenom o technologie: jsou to prostě skvělí designéři. Mimochodem, oba hlavní architekti studovali kdysi u Jana Kaplického v Londýně, což je taková naše neformální spojnice, neboť i já jsem s ním měl možnost pár let spolupracovat,“ líčí nadšeně šéf kreativy.

Vizuálním posunem bude i zrušení generických tematických motivů ve studiu. Ty jsou teď významným prvkem Televizních novin, moderátoři je mají přímo za zády. V nové grafice se s nimi v této poloze nepočítá, respektive je nahradí živé a aktuální obrazové prvky s titulkem vedle moderátorského postu. Podrobnější Nova být nechce.

Novináři na tiskové konferenci k podzimnímu programu viděli vizualizaci nového prostředí. Polovina studia bude sloužit pro zpravodajství a druhá pro sport, počasí, publicistiku nebo aktuálně pro studio Ligy mistrů. Celý zpravodajský blok bude v obou polovinách vizuálně daleko více propojený. Kreativní ředitel také chválí souznění mezi redakcí zpravodajství, kreativním oddělením a studiovou technikou: „Pro mě je to hrozně cenné, všichni musí být propojení a na jedné vlně, chápat celý koncept a pracovat jako jeden tým,“ pokračuje Alan Záruba.

„Současným trendem ve scénickém designu je, že studia nejsou jenom digitální plochy jako dřív. Jejich dekorace je složená z různých materiálů – digitálních technologií, dřevěných ploch, corianu, prosklených, odlehčených ploch a ušlechtilých textilií. To budeme mít i my,“ dodává. Nejdůležitější je světelný design a kvalita obrazu ve stěnách. Od čistě virtuálně generovaných prostředí se už dnes ustupuje. Virtuální studia si v našem regionu zatím drží třeba německá RTL Aktuell nebo Události v České televizi. Jinak spíš televize kombinují reálné dekorace s výraznými digitálními zobrazovači. Ve státech jižní Evropy ještě navíc rádi promítají do skutečného prostředí řadu virtuálních prvků.

„Se Stuartem Veechem ze studia Veech × Veech jsme jako první spolupráci realizovali supermoderní studio bTV News v Sofii, na němž jsme pracovali rok a půl v době, kdy jsem působil jako kreativní ředitel pro víc trhů skupiny CME. Spolupráce se myslím podařila, dokonce jsme za ni získali užší nominaci na cenu Promax BDA Europe,“ vzpomíná kreativní ředitel.



Autor: Veech × Veech Zpravodajské studio stanice bTV v bulharské Sofii

Český divák je ale ve srovnání s jižní Evropou nebo našimi východními sousedy v zásadě více pragmatický a nemá moc rád změny a efekty. Slováci například chtějí víc emocí a show, inovace přijmou s větším porozuměním. „My se tu víc soustředíme na přímé sdělení, oni naproti tomu dokážou zkombinovat více obrazových vjemů v jeden celek,“ nabízí Alan Záruba určité srovnání. Souběžně je totiž také několik let kreativním ředitelem slovenské Markízy, která je součástí mateřské CME.

A proč se ve zpravodajství objeví patkové písmo? „Je to v současnosti určitý módní trend, dělá to hodně televizí,“ odpovídá Záruba a upřesňuje: „My to chtěli zkusit, protože celkově design našich zpráv bude jednodušší. Můžeme si tak dovolit jejich typografický design víc přiblížit klasické žurnalistice – digitálním novinám, což už zase po čase v digitálu ‚frčí‘ víc než úhledně strohé litery groteskových písem.“ Textové sdělení bude důležitým prvkem nové grafiky, titulky budou mít velký prostor v digitálních stěnách, a to i v měřítku, které dosud v naší televizi nebylo moc obvyklé.

Změní se i grafický obal stanic

Podzimní změny vizuálního stylu se neprojeví jen na grafice zpravodajství, ale také na několika tematických kanálech skupiny Nova. Vznikne stanice Nova Lady, „chlapská“ Nova Action se trochu formátově posune a změní svůj grafický obal, další program Nova 2 čeká pod novým názvem Nova Fun celkové omlazení. S kreativní, koncepční a marketingovou strategií těchto stanic pomáhá skupině Nova slavná britská agentura Red Bee Media.

Podívejte se na výběr z tvorby Red Bee Media:

Firma zvítězila ve výběrovém řízení, do něhož Nova přizvala ještě další agentury, například Studio Oficina, nebo svůj interní kreativní tým. „Red Bee Media nám nejvíc vyhovovala z hlediska kompletního marketingového mixu. Měli skvěle promyšlené nejen to, jak koncipovat novou grafickou výbavu pro danou cílovou skupinu, ale zároveň i to, jak na ni navázat mimo televizi, ve vysílání a v digitálním marketingu,“ vysvětluje Alan Záruba.

„Udělali jsme to, co ještě nikdy předtím. Oni vytvářejí grafický koncept a design základních prvků, které pro stanici nadefinujeme. Intenzivně je v kreativním procesu připomínkujeme, oni nám pak nasdílejí jednotlivé komponenty a náš kreativní tým s nimi pracuje dál, rozvíjí je. Je to velmi zajímavá spolupráce, která je obohacením pro všechny strany,“ dodává kreativní šéf.

Ani pro přepnutí stanic do nového vizuálního stylu ještě není stanoven přesný termín. Bude to však během podzimu. Kreativní tým si musí osvojit všechny nové prvky a vstřebat ideový manuál od Red Bee Media, ale u něj to nekončí. S principy nové grafiky se musí naučit pracovat mnoho dalších lidí – třeba oddělení self promotion nebo marketingové týmy pro digitální platformy a sociální sítě.

Na Nově mluví o totální proměně kreativních pracovních postupů směrem ke komplexnímu marketingovému mixu. „Předtím jsme to takhle nedělali, ale dnes je to naprostá nezbytnost. Dokud to nebudeme mít perfektně pod kůží, nemá smysl s tím jít ven. Nebude to ani brzo, ani pozdě, bude to ve chvíli, kdy budeme cítit, že to můžeme udělat. Nechceme to zkrátka uspěchat,“ uzavírá Alan Záruba.