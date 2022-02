Ivo Horský (Renesas): V Česku po návrhu čipů rozjíždíme vývoj chytrého serveru

V Česku operuje několik zahraničních polovodičových společností. Vedle rožnovského dua NXP Semiconductors a ON Semiconductor, které u nás navrhuje a v druhém případě i vyrábí čipy, jde zejména o Honeywell nebo ASICentrum vlastněné švýcarskou The Swatch Group. A pak je zde stále rostoucí japonský Renesas Electronics, jenž v Praze plánuje nové investice.

Renesas je jeden z největších výrobců mikrokontrolérů, senzorů, mikroprocesorů, ASICů a dalších polovodičových součástek na světě. Čipy si nejenom navrhuje, ale také sám vyrábí v několika továrnách rozesetých po Japonsku.

Renesas v Praze zaměstnává přes čtyřicet lidí. Do českého hlavního města se firma dostala v loňském roce, a to díky odkupu společnosti Dialog Semiconductor za 5,9 miliardy dolarů (značka Dialog zůstává, jen má dovětek A Renesas Company). Dialog už v Praze fungoval, a to na základech dřívějších akvizic a vývoje sahajících do roku 1998 (viz rozhovor pod textem).

Skupina inženýrů v Praze začínala jako návrháři designů čipů pro koncové zákazníky. Od roku 2015 se práce lidí na Andělu rozšířily na design čipů včetně zajištění výroby a dodávky. Dialog má u nás zkušenosti s výrobou v TSMC, SMIC, GlobalFoundries a dalších společnostech.



Autor: Renesas Zpracování 300mm waferů v továrně Renesasu v Japonsku

„Začínali jsme jako takoví podpůrní pracovníci pro Iry, ale postupně jsme si vybudovali pozici, kdy Irsku a dalším zemím šéfujeme,“ popisuje Jan Kovalský, který čipové aktivity v Praze vede. Tým má zkušenosti se 180– až 16nm výrobou (FinFET), práce proběhly i na 12nm procesu. Mezi zákazníky patří například satelitní společnost Iridium.

Praha se částečně podílí i na pracích pro Apple. Dialog je dlouhodobým strategickým partnerem kalifornského podniku, dodává mu napájecí čipy. Ty si ale Apple, stejně jako procesory či grafiky, chce dělat sám a od Dialogu část kapacit odkoupil. Zavázal se ale k několikaleté další spolupráci.

Dialog se každopádně snaží rozšířit portfolio. V Praze staví nový softwarový tým zaměřený na rozvoj IoT produktu SmartServer. Ivo Horský, šéf těchto aktivit v Česku, pro Lupu popisuje několik dalších detailů.

Jaká je historie Renesasu v Praze?

Dialog má kanceláře v Praze dlouhodobě. Soustředí se zde primárně na návrh čipů pro IoT zařízení, správu napájení a podobně. Původně u nás začala lidi najímat irská polovodičová firma S3 Group (jiná S3 než legendární výrobce grafických čipů – poznámka redakce). Tu v roce 2018 koupila kalifornská Adesto Technologies, kterou zase nedávno za půl miliardy dolarů koupil Dialog. Ten nakonec před několika měsíci za 5,9 miliardy dolarů přešel pod Renesas. Renesas mimochodem získal také americké IDT, a to za 6,7 miliardy dolarů.

Dialog se odkupem Adesta začal více zajímat o internet věcí a kromě dodávek čipů do těchto zařízení chtěl začít dělat další vrstvu – sběr a zpracování dat. Kromě vývoje firmwaru nebo softwaru embedovaného v čipech vznikl softwarový produkt SmartServer, který dokáže na základě poskytovaných dat řídit IoT zařízení. Renesas se tedy dostal i k tomuto byznysu, pro který chce nově v Praze stavět vývojový tým nad rámec dosavadního navrhování čipů.

K čemu je SmartServer určený?

Umí řídit IoT zařízení v budovách nebo průmyslu. Může jít o různé senzory, ovládací prvky a tak dále. Na základě nasbíraných dat například dokážeme řídit budovu tak, aby v ní bylo příjemně při dosažení minimální spotřeby energie. Sledování dlouhodobých trendů pak umožňuje predikci poruch a optimalizaci. Nově také začínáme pracovat na obchodních případech s operátory a v rámci nasazení v 5G sítích.

Je to podobné tradičním PLC od firem jako Siemens?

Je to podobné, ovšem s tím rozdílem, že nevyvíjíme uzavřený systém. Dokážeme komunikovat přes řadu protokolů, začleňovat automatizaci do existujících provozů a spravovat různá zařízení. Stávající senzory lze připojit a náš systém zajistí přeložení protokolu a umožní propojení řady dosud izolovaných systémů a zařízení.

Data mohou být zpracována lokálně nebo zpřístupněna pro další zpracování v cloudu. Umíme pracovat mimo jiné s protokoly LonWorks, BACnet a Modbus. Dále umíme komunikovat se sítěmi jako LoRa nebo NB-IoT. Samozřejmě podporujeme ethernet. Firma je aktivní v oblasti definice a standardizace IoT protokolů a je zastoupena v organizacích definujících nejmodernější IoT protokoly.

Používá tento server čipy od Renesasu?

Používáme 800MHz procesor postavený na ARM Cortex-A9, 2 GB DDR3 RAM a 8GB eMMC flash paměť s rozšířením skrze microSD. Čip si kupujeme na trhu a stavíme kolem něj celý systém. Jsme nicméně ve fázi migrace na ARM čipy od Renesasu. Stejně tak budeme nasazovat napájecí čipy od Dialogu.

Jakou roli bude mít softwarový tým v Praze?

Doposud jsme měli softwarové týmy různě po světě. Nyní chceme mít hlavní vývojový tým na jednom místě, kterým bude Praha s tím, že budeme spolupracovat s týmy v Kalifornii. Česko bude mít produkt na starost včetně návrhu a implementace. Začínáme najímat první lidi a během roku 2022 jich chceme zaměstnat asi pětadvacet. Hodláme nabírat jak vývojáře a architekty, tak produktové manažery nebo testery. Tato centralizace se mimo jiné dotkne kanceláří v Indii a Rusku. V budoucnu také máme začít pracovat na nových věcech spojených se SmartServerem, zejména na datové analytice, strojovém učení a big data. Normalizace a prvotní zpracování dat proběhne na zařízení, analytické funkce pak v cloudu.

Jaké technologie používáte?

Základem produktu je MQTT server, který obstarává výměnu dat pomocí MQTT protokolu mezi jednotlivými čidly poskytujícími data, řídicími jednotkami ovládajícími technologii a naším řídicím softwarem. Data mohou být dále přes REST API zpřístupněna do cloudu.

Ovladače pro jednotlivé protokoly píšeme v C a C++, zpracování informací v Javě a na frontendu používáme JavaScript a Angular. Jako databázi používáme PostgreSQL. Vzhledem k rostoucím objemům dat začínáme se škálovatelností a s kontejnerizací.