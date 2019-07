 »  Když vám Číňané ukradnou hru aneb Český příběh o alternativních obchodech s aplikacemi

Pražské herní studio Charged Monkey vzniklo na základech zaniklé pražské pobočky Disney zaměřené na vývoj mobilních her a nyní se jako nezávislá vývojářská entita zaměřuje na stejnou oblast. Dnes dvanáctičlenný tým má za sebou dva tituly What the Hen! a Heroes on Tap a nyní dokončuje What the Mafia!, což má být tahové RPG z mafiánského prostředí.

Vývojáři u své rozdělané hry nedávno provedli takzvaný soft launch, kdy mafiánské dílo vypustili na digitální obchod Google Play v několika málo zemích. Díky tomu lze hru otestovat, zjistit reakce a před finálním vydáním dále ladit. Krátce po startu na pár západních trzích se ovšem začalo dít něco nečekaného – ve statistikách zničehonic bylo vidět asi 1200 instalací z Číny.

„To bylo divné, protože jsme v Číně nevycházeli, neměli jsme to v plánu a ani bychom vzhledem k tamním omezením jen tak vyjít nemohli,“ říká Petr Strecker, který v Charged Monkey zastává pozici produktového šéfa. „Nemít implementované statistiky, ani si toho nevšimneme,“ navazuje dále s tím, že studio pro tyto účely využívá původem slovenskou službu Exponea.

Alternativní obchody s aplikacemi

Další pátrání vneslo do nečekané situace trochu světla. What the Mafia! se objevila na několika neoficiálních obchodech s mobilními aplikacemi, které fungují v Číně. Jedním z nich je AppChina.com, který nabízí profesionálně vypadající web, popisky jednotlivých aplikací, screenshoty, komentáře a řadu dalších tradičních prvků.



Autor: Jan Sedlák What the Mafia! na čínském alternativním obchodu s aplikacemi

AppChina a spol. mají veliké databáze aplikací, problém je ovšem ten, že jejich autoři často nedali k publikování práva, nebyli s publikací obeznámeni, nemají nad svými tituly kontrolu a také samozřejmě nemohou počítat s žádnými příjmy.

„Číňané mají napsané crawlery, které prostě prochází, co nového na západních app storech vyjde, a mohou tak hry velice rychle vydat u sebe. U publikace na Google Play asi dvě hodiny trvá, než se hra propíše veřejně, ale pak už míří do Číny,“ krčí rameny Strecker. Provozovatelé AppChina si od českého studia „vypůjčili“ také screenshoty a v JSON souborech našli texty, které přeložili do mandarínštiny. Na webu umožňují k aplikaci reportovat zpětnou vazbu.

Podobně jde na AppChina najít také další hry od českých studií. Jsou tam třeba tituly Dead Trigger a Shadowgun od Madfinger Games nebo Smashing Four od Geewy. Tituly zde mají i velká zahraniční studia typu EA. Nejde tedy o nic neobvyklého. Některá díla jsou přebírána beze změn, jiná jsou upravena podobně jako What the Mafia! a u dalších je změněn název a logo.



Autor: Jan Sedlák Shadowgun Legends od brněnských Madfinger Games na čínském alternativním obchodu s aplikacemi

„Pirátské kopírování legitimních aplikací na neoficiální aplikační obchody je bohužel poměrně běžnou praxí. Nejčastěji se s tím setkáváme právě v Číně, kde není dostupný oficiální obchod Google Play, a nutno říci, že možnosti legitimních autorů aplikací na obranu jsem velmi komplikované,“ uvádí Lukáš Štefanko, který působí jako malwarový analytik ve firmě ESET.

Stáhnout a předělat

Čínští provozovatelé podobných služeb se k potřebným aplikacím ve formě APK balíčku mohou dostat poměrně snadno. Základní princip toho, jak západní produkci publikují ve své zemi, je zhruba tento: Google Play má API na stahování APK, kde je třeba se prokázat účtem a mít správnou verzi Protocol Buffers. APK se následně stáhne, dekompiluje a upraví se kód. Občas to může být komplikovanější, kdy je třeba umět Smali, což je zápis podobný assembleru. Pak je možné provést úpravy a znovu udělat build. Originální certifikát chybí, ale to v případě obchodů třetích stran není problém.

„V podstatě si stačí stáhnout aplikaci do osobního počítače a poté ji dekompilovat. Následně lze jednoduše programový kód upravit, a tedy změnit například textace ve hře, grafiku a obrázky, ale například i zdrojový kód. To umožní do hry vložit například reklamu a zisky z ní odvádět na účet, který si útočník zvolí,“ doplňuje zjednodušeně Štefanko.