Krátké vlny: Hackuj stát až v době porouškové a chystaná (ne)regulace mobilního trhu

S blížícím se koncem léta se zdá, že sezóna konferencí a fyzického setkávání opět nabírá na obrátkách, a přestože většina akcí je z opatrnosti hybridních, někteří organizátoři jsou optimisty. Bohužel realisty zůstávají organizátoři čtvrtého Hackathonu veřejné správy, který se měl konat 10. a 11. září. Kvůli současné situaci, kdy není možné provést akci ve vnitřním prostředí bez roušek nebo respirátorů, se organizátoři společně s partnery (sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a mediální partner Lupa.cz) rozhodli o odložení hackathonu.

Jiní se toho ale nebojí (nebo jim roušky nevadí). Český telekomunikační úřad pořádá hned dva důležité workshopy, 10. září k návrhu vyhlášky o přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k Internetu a 15. září k definici služby přiměřeného přístupu k internetu v rámci univerzální služby.

Optimismem, alespoň soudě podle podtitulů konferencí, hýří pořadatelé z řad e-governmentu. Tradiční akce konference E-government 20:10, v hybridním formátu, proběhne 7. a 8. září v Mikulově, opět pod heslem „žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně“.

Ve dnech 20. a 21. září by pak měla v Hradci Králové proběhnout tradiční akce Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), tentokrát pod heslem „Pojďme navázat na předchozí život“. Letošní rok je volební, tak lze očekávat hojnou účast politiků a prezentací vizí, co podniknout s českým e-governmentem.

Ve dnech 22. až 24. září se bude v Brně konat již sedmý ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno. Součástí třídenní konference jsou i dva workshopy. První workshop, „Wireshark – tune you tool“ – je zaměřený na průřezové seznámení s hlavními a nejužitečnějšími funkcionalitami nástroje Wireshark. Druhým workshopem je ukázka table-top cvičení kybernetické bezpečnosti, kde se účastníci mohou vžít do role představitelů fiktivní společnosti, která čelí kybernetickým útokům.

Bezpochyby zajímavým obsahem se může pochlubit plzeňská konference Kam kráčí telekomunikační sítě, která se koná 23. září 2021. Přednášku ke kybernetické bezpečnosti bude mít Jan Kolouch, metodik kybernetické bezpečnosti CESNET, zkušenosti z kontrol VO-S 1, ale také budoucí zaměření kontrolní činnosti ČTÚ bude prezentovat ředitelka sekce rozhodování sporů a ochrany spotřebitele Pavla Zichová, o nových pravidlech pro poskytování dotací bude informovat ředitel sekce veřejné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Filipi. Techničtěji zaměření účastníci by si rozhodně neměli nechat ujít prezentaci technického ředitele sdružení NIX.CZ Mariana Rychteckého, který představí hlavní změny v infrastruktuře největšího českého neutrálního internetového uzlu.

A konečně 13. a 14. října proběhne setkání CSNOG 2021, malý svátek pro komunitu poskytovatelů přístupů k Internetu, provozovatelů sítí, registrátorů domén a technických nadšenců. Do konce srpna je možné zasílat návrhy přednášek. Díky technickému zaměření konference je přislíbeno, že by se mohl Marian Rychtecký rozpovídat o nedávno opravené chybě, resp. nepodpoře funkce „feature port-security“ v kombinaci s VxLAN/EVPN u zařízení Cisco Nexus 9300. Pro mě, netechnika, úplná detektivka.

Centrum kybernetické bezpečnosti, které navazuje na činnost pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA, spustilo kampaň na serveru Donio s cílem vybrat 80 tisíc korun na knihu kyberpohádek a říkanek. Z vybraných peněz by se měla zaplatit výroba a distribuce knih do vybraných mateřských a základních škol. Kniha je určena zejména pro děti od 4 let, ale i pro rodiče a prarodiče a jejím cílem je oslovit zábavnou a tradiční formou základní informace o nástrahách ve virtuálním prostoru. Že tato aktivita má smysl, ukazují například nedávno zveřejněná čísla linky pro hlášení nezákonného obsahu STOPonline.cz, která přijala v minulém roce 2689 oznámení o nezákonném obsahu. Pozitivní je, že i když se hotlinky v loňském roce potýkaly s omezeními způsobenými pandemií koronaviru, podařilo se jim odstraňovat materiál obsahující sexuální zneužívání dětí přibližně o 50 % rychleji než v předchozím roce (konkrétně 74 % tohoto nelegálního obsahu je z hostitelského webu odstraněno do 3 dnů, předchozí rok se tento materiál dařilo eliminovat do 5 dnů). Detaily je možné najít v článku Michaly Radotínské ze sdružení CZ.NIC.

Regulace cen mobilních dat nebude

V polovině srpna vyšla z Vysočan do světa zpráva, že ČTÚ chce regulovat ceny mobilních dat. Zpráva ČTK je pak doplněna informací z loňského průzkumu společnosti KPMG, podle kterého většina Čechů nechce neomezená data kvůli jejich nevyužití. Shodou okolností začátkem srpna odpovídal úřad na otázku k budoucnosti regulace mobilního trhu tazateli podle informačního zákona a ve své odpovědi se rozepsal více než uvedená zpráva ČTK, kterou převzala média.

ČTÚ na přímý dotaz uvádí, že analýza velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám je v současné době rozpracovaná, a seznamuje tazatele s formálními aspekty a lhůtami celého procesu (zkráceně „analýza trhu je běh na dlouhou trať“). Úřad také vyhodnocuje dopady poslední aukce (konané v závěru roku 2020) na trh elektronických komunikací v České republice a uvádí, že na základě nastavení parametrů aukce může potencionálně dojít ke zvýšení počtu subjektů působících na trhu mobilních služeb, resp. ke zlepšení jejich postavení na trhu mobilních služeb. Analýzu je potřeba dle úřadu doplnit o hodnocení dalších aktuálních změn na trhu, například o nové nabídky mobilních operátorů. ČTÚ chce předložit dopracovanou analýzu v průběhu druhého pololetí roku 2021.

Ve výčtu svých aktivit pro podporu hospodářské soutěže a zajištění širšího výběru služeb a adekvátních cen pro koncového uživatele ČTÚ zmiňuje:

zkrácení lhůty pro přenos telefonního čísla a zkrácení výpovědních lhůt v novele zákona o elektronických komunikacích,

nastavení podmínek 5G aukce kmitočtů, zejména uložení povinnosti poskytnout národní roaming,

spuštění srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací,

rozhodnutí sporu mezi společností T-Mobile Czech Republic a Český bezdrát, ve kterém nařídil povinnost prvně jmenované společnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o přístupu a snížit velkoobchodní ceny za mobilní data o 41 % (v tomto konkrétním případě).

V odpovědi ještě ČTÚ píše, že existují sice mezinárodní cenová srovnání, která nejsou pro Česko lichotivá, ale současně existují i jiná, například srovnání společnosti Rewheel za první pololetí roku 2021, která ukazují pozitivní posun, a Česko je sice nad průměrem států EU, ale umístilo se před řadou dalších států EU, například Německem, Belgií, Nizozemím a Portugalskem.

Kousnu do kyselého jablka. Žádná regulace nebude. Pokud shrnu fakta z výše uvedené odpovědi, nikdy nemůže vyjít tzv. 3K test, první podmínka pro regulaci trhu, který není zahrnut v doporučení Evropské komise. Jinými slovy, 3K test, na kterém je postavena regulační snaha ČTÚ, byl zpracován v roce 2017. Od té doby proteklo Českem mnoho mobilních dat a regulátor by si měl odpovědět znovu na otázku, zda jsou splněna tři kritéria:

existence značných a nikoliv dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu na trh,

struktura trhu, který v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a dalších faktorů, které stojí za překážkami vstupu,

samo právo hospodářské soutěže není schopno dostatečně reagovat na uvedené selhání trhu.

Pokud ČTÚ říká, že „na základě nastavení parametrů aukce může potencionálně dojít ke zvýšení počtu subjektů působících na trhu mobilních služeb, resp. ke zlepšení jejich postavení na trhu mobilních služeb“, pokud ceny pro koncové zákazníky i v kontextu mezinárodního srovnání klesají, pokud je ČTÚ silný v kramflecích při rozhodování individuálních sporů mezi síťovým a virtuálním operátorem (viz spor T-Mobile a Český bezdrát) a mobilní trh je v hledáčku i soutěžního regulátora (viz jeho výroční zpráva za rok 2020), jsou odpovědi, zda jsou stále splněna kritéria 3K testu, jasné. Nehledě na skutečnost, že článek 67 přijatého a účinného Kodexu pro elektronické komunikace klade na regulátora nové požadavky v procesu ex ante regulace.

Krásný konec prázdnin.

