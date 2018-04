 »  Marketing Breakfast: jsou dnes značky zajatci digitálu?

Druhá snídaně s marketingovým guru Josefem Havelkou a jeho hosty na téma značky a jejích role nás čeká už ve středu 25. dubna opět v coworkingovém centru WorkLounge. I vy se můžete samozřejmě do povídání přímo na místě zapojit.

Pozvání přijali Robert Haas ze SYMBIO Digital, Tomáš Havryluk z Alza.cz, Jan Stanko z T-Mobile a Ladislav Trpák ze ZOOT.

Mluvit se bude především o problematice značek v novém digitálním světě. Probereme, co dnes představuje značka, jaká je její role a význam, jak se může prosadit, jakým problémům a rizikům čelí a jak může rozvinout příležitosti, které tento nový svět nabízí. Již 25. dubna.

Zákaznická zkušenost se v době zaměnitelnosti produktů a služeb jeví jako další velká příležitost, jak se odlišit od konkurence a využít při tom moderní nástroje a technologie. Ale jedna věc je, mluvit o ní, ale naprosto něco jiného je, mít pod kontrolou celou zákaznickou cestu od začátku do konce, a někdy i za něj, po reklamaci, servis nebo opětovný nákup. Přitom kompletní zákaznickou cestu velká část byznysu není schopna ani popsat, natož aby ji vědomě kontrolovala či vylepšovala. Je to vůbec možné, nebo je to jen šidítko konzultantů, jak si otevřít další zdroj příjmů? Pozvání na setkání 22. května přijali Jan Binar z McCANN Prague, Tomáš Čupr z Rohlík.cz a Jakub Petřina z AirBank.

A co čeká marketing v tavícím kotli digitalizace? To je téma čtvrtého setkání 14. června. Budoucnost je složitá, obzvlášť když jde o předpovědi. Nicméně: „You have to skate, where the puck will be“, proto se na posledním setkání budeme věnovat blízké budoucnosti, která má šanci zasáhnout do rozhodovacích, plánovacích i kreativních procesů marketingu. Třeba dojdeme k tomu, že za nás začnou rozhodovat roboti a my si budeme moci jen užívat kávu a snídani. Hostem bude například Milan Formánek z Red Bull.

Přijďte se s námi podělit o své postřehy, načerpat tu nejlepší inspiraci a připravit se společně na nejzávažnější výzvy marketingu budoucnosti. Těšíme se na vás.