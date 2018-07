 »  Martin Smekal (SafeDX): Do čínských sítí nevidíme, ale obavy nemáme

SafeDX je společný joint-venture podnik mezi českou investiční skupinou KKCG (konkrétně její ICT firmou DataSpring provozující datacentrum u Hodonína) a tchajwanským obrem Foxconn. SafeDX má datové centrum vedle pražského sídla Sazky a mimo jiné se snaží zaměřit na asijskou klientelu.

Ředitel SafeDX Martin Smekal v rozhovoru pro Lupu popisuje vztahy vůči China Telecomu, zapojení Foxconnu, oslovování Alibaby či Tencentu, pozici vůči Huawei nebo to, že z datacentra v Praze poběží evropská infrastruktura Sharpu.

Během své poslední návštěvy Číny jsem zaslechl, že snažíte na něčem domluvit s Tencentem. O co přesně jde?

Rádi bychom s Tencentem navázali spolupráci v případě, že zamíří sem do Evropy. SafeDX jsme jim představili jako společnost Foxconnu působící v Česku. Zajímají nás jejich plány na expanzi do Evropy a chceme jim nabídnout služby datových center. Do Tencentu nám pomohli v CzechTrade. Sami přišli s tím, že v Tencentu mají aktivní kontakty. Osvědčilo se nám, že struktury, které Česká republika má, fungují dobře. Původně jsem nevěděl, co od schůzky očekávat, ale dorazili na ni tři lidé, kteří reálně řeší mezinárodní expanzi Tencentu.

Firma nám každopádně řekla, že se v současné době zabývá především expanzí v jihovýchodní Asii, trochu řeší Spojené státy a nad Evropou přemýšlejí. Kdyby do toho tady šli, nejspíše si nejdříve otestovali několik svých her a zjistili by, jak to rezonuje. Další kroky vůči Tencentu už koordinuji s China Telecomem.

Vaše snahy dostat se k asijským zákazníkům pramení z toho, že jedním z podílníků SafeDX je Foxconn?

Ano, Foxconn má sídlo na Tchajwanu, ale zároveň působnost v Číně. Foxconn má vazby a naší strategií je toho využít. Dává nám to něco navíc, než co mají další hráči v našem byznysu na zdejším trhu. Propojili jsme se také s místním zástupcem China Telecomu a vznikl společný zájem na spolupráci a podepsali jsme partnerskou dohodu. Toto partnerství spočívá v tom, že oslovujeme čínské společnosti, které přicházejí do našeho teritoria a primárně do Česka, a těmto společnostem se snažíme nabízet služby kolem datacenter. Takto nyní řešíme i Tencent. Pro China Telecom je Tencent existující zákazník v Číně a při expanzi do Evropy by to tak mohlo fungovat.

Tencent je přesně ten typ entity, na které chceme cílit. I díky Foxconnu nás zajímají větší hráči. Dalším příkladem je Alibaba. Foxconn má s Alibabou vazby na různých úrovních. Dodává jí například vlastní hardware a optimalizuje ho přímo pro Alibaba Cloud (Aliyun). Projekty už běží i v Evropě, kdy Foxconn pomáhá Alibabě s budováním zdejších datacenter. Zatím jde o západní Evropu. V této souvislosti jsme Alibabu oslovovali. Měli jsme tým z Alibaby v Kutné Hoře, později na to navázala další komunikace. Mluvíme o projektu v teritoriu východní Evropy. Snažíme se domluvit o tom, že bychom byli partnerem pro otevření Alibaba Cloudu v této oblasti. Hlavním místem, kam v této souvislosti cílí, je Rusko, protože je to velký trh. Ale zatím se soustředí na západní Evropu. Ve chvíli, kdy východ přijde na pořad dne, se k debatám vrátíme.



V poslední době se začíná mluvit o tom, že Čína buduje něco jako digitální hedvábnou stezku (Digital Silk Road), kdy se pro expandující čínské firmy staví čínské cloudy a datacentra v daných regionech. Vidíte, že se toto skutečně děje?

Určitě to vidím v případě China Telecomu. S tím jsme se začali bavit o tom, že bychom spolupracovali na rozšíření jejich portfolia cloudových služeb směrem sem. Kromě telekomunikačních služeb, které už aktivně nabízejí, se má rozšířit také nabídka cloudu. Bude to postavené na jejich hardwaru a úvahou je, že by to běželo z našeho datového centra. China Telecom tomu říká Cloud Node. Jsou to cloudové uzly, které postupně zprovozňují. Praha je v programu na podzim. Nyní pracujeme na načasování a v China Telecomu procházejí interní validací. Každopádně koncepci Digital Silk Road v China Telecomu vidím určitě. Tuto agendu hrají a tento termín jsem od nich slyšel i v návaznosti na Českou republiku. Chtějí pomoci v naplnění obsahu toho, v čem Čína může s Českem spolupracovat.

Také se s China Telecomem bavíme o tom, jak zaujmout další čínské společnosti, které by sem mohly přijít a využít Česko jako základ pro poskytování svých služeb v Evropě. To je téma v zárodku. China Telecom je velká organizace. My se bavíme se světovou/evropskou entitou a čínské firmy jsou klienty čínské entity. Je to tedy náročné na koordinaci.

V případě cloudu to znamená to, že si k vám China Telecom naveze servery a bude je odsud provozovat?

Ano. Zatím nemám představu, jak by to mohlo být veliké. Ze začátku to asi bude menší a postupně se to bude rozvíjet. Ale každopádně je to o tom „železe“. China Telecom na něm zprovozní to, na co jsou jeho zákazníci zvyklí doma. Je to koncept, který už dnes funguje třeba v Londýně.

Vy už s China Telecomem spolupracujete ohledně napojení na Hongkong. O co přesně jde?

Chceme demonstrovat, že jsme připravení na klienty z Asie. Proto jsme zprovoznili propojení. Nakonec jsme si vybrali Hongkong. Ten umožňuje jednoduše pokrýt Čínu i další části Asie. Původně jsme diskutovali o tom, jestli nemít více propojů na více míst v Číně, ale nakonec jsme došli k tomuto řešení. Jsme umístění v datacentru MEGA Two, které China Telecom v Hongkongu využívá. Tam máme pronajatý rack a základní kapacity. Můžeme je postupně navyšovat. China Telecom nám dává dobrou flexibilitu. Z Hongkongu jsme také schopní využít existující konektivitu Foxconnu. Ten odsud má spoje na Tchaj-wan a do dalších zemí včetně třeba Jižní Koreji a Singapuru.

Tyto možnosti prezentujeme tak, že když sem někdo z Asie přichází, může se s námi propojit už v Hongkongu. Neodmítáme ani české zákazníky, kteří by se chtěli propojit do Asie přes nás. Zajímají nás oba směry.

Podobné aktivity jako China Telecom na globální úrovni rozjíždí také Huawei. Ten svůj Huawei Cloud v zahraničí buduje pomocí operátorů Orange, Telefónica a Deutsche Telekom. Vidíte jejich kroky pro vaše plány jako velkou konkurenci?

Uvědomuji si, že je to konkurence, to bych rozhodně potvrdil. Huawei byla jedna z prvních entit, na kterou jsem se z pohledu spolupráce obracel. Z jejich strany zájem byl, ale ze strany Foxconnu nakonec ne. Byť Foxconn pro Huawei vyrábí a je to pro něj i zákazník, komplexita vztahů je zde velká. Foxconn sám navrhuje servery a další komponenty a s Huawei si konkuruje. U datacenter Foxconn spolupráci rozvíjet nechce, protože Huawei by logicky očekával, že se bude využívat jeho hardware a Foxconn má zájem používat svůj. Huawei se vydal vlastní cestou. Našim hlavním partnerem vůči Číně je tak China Telecom, který je neutrální a není v konfliktu vůči zájmům Foxconnu.

Bude zajímavé pozorovat, jak se rozjede zmiňovaný Cloud Node od China Telecomu. Jak se to bude pozicovat vůči lokálním poskytovatelům a jak to bude narážet na Huawei, který je v evropském prostoru jednoznačně aktivní.

Je zaměření se na Čínu dobrá sázka? Myšleno z toho pohledu, že se Evropa a zejména Česká republika obecně k Číně nestaví s úplně otevřenou náručí a největší důvěrou.

Uvědomuji si to. My Čínu a Asii rozvíjíme, abychom se odlišili. Ale tyto pohledy vnímám. I z pohledu hardwaru. I když se Čína dokázala prosadit v síťových prvcích, u IT „železa“ tady prozatím tak silní nejsou. Lze zaslechnout názory typu, že když někde bude čínský hardware, nebudou chtít zákazníci vaše služby a podobně. Plus není jasné, kdo si bude chtít koupit čínský cloud.

I proto cílíme i na čínské společnosti. Není to tak, že bychom Cloud Node od China Telecomu chtěli nabízet hlavně tuzemským zákazníkům, i když i s tím možná China Telecom přijde. Je to spíše o tom dostat sem čínské firmy. SafeDX cítí, že by se zde mohl začít objevovat větší počet čínských společností a tím, že budeme mít infrastrukturu, která je pro ně důvěryhodná, přirozeně skončí u nás. Není jasné, co od toho všeho očekávat třeba příští rok, ale je to koncept, který postupně budujeme. Není to jediná aktivita, kterou v SafeDX rozvíjíme, spustili jsme také třeba OpenStack cluster a tak dále. Stojíme na více nohách a Asie je jeden z pilířů rozvoje do budoucna.



Vidíte už nějakou vlnu čínských firem, které by sem přicházely?

Teď je takové trochu mrtvé období, což pravděpodobně souvisí i s děním kolem CEFC. S China Telecomem jsme domluvení tak, že když bude mít nějakého klienta, který sem bude chtít jít, doporučí nás. A takto to reálně funguje. Získali jsme banku ICBC, která si v Česku otevřela pobočku. V rámci žádosti o bankovní licenci museli být schopní demonstrovat, že mají robustní IT prostředí. Mimo jiné i to, že mají záložní datové centrum. China Telecom pro ně byl partner, který toto pomáhal navrhnout. A ten doporučil naše datacentrum. ICBC si u nás udělalo vlastní „due diligence“, několikrát jsme zde měli jejich týmy. Už je zde máme asi rok.

Tímto způsobem probíhá i druhý projekt. Pobočku v Česku otevřela Bank of Communications. China Telecom jim doporučil nás, prošli jsme výběrem a zprovoznění infrastruktury se nyní připravuje. Bude to tak do měsíce. Jiná čínská společnost, která by aktivně měla zájem, se zatím neobjevila. Jak už jsem se zmiňoval, oslovujeme další hráče a zjišťujeme, co je možné. Příkladem je Alipay, který ovšem zatím u nás nepotřebují takové kapacity. Zatím v Česku spíše nabírají místa, která by placení přes Alipay akceptovala. Komplexnější infrastrukturu zde zatím nepotřebují.

Z Prahy do Číny a nazpět už létá několik přímých spojů. Očekáváte, že značný přísun turistů z Číny může podpořit příchod čínských firem do Česka, které by pak u vás měly hardware?

Cítíme, že když zde turisti jsou, mohla by zde pro ně existovat infrastruktura. Typicky jde třeba o mobilní hry a obecně služby. Že by pro čínské turisty bylo jednodušší využívat jejich služby z lokální infrastruktury. Zatím jsem ale nepřišel na to, jak z turistů jako SafeDX profitovat – narozdíl od jiných byznysů. Je zde potenciál pro služby jako právě Alipay nebo WeChat Pay. Také by se mohlo odehrát to, že sem přijde ještě více čínských finančních institucí, které bychom mohli obsluhovat.

Kolik hardwaru u vás čínští klienti v současné době mají?

V tuto chvíli jsou to jednotky racků. Je to dáno i tím, že pobočky se rozvíjejí a také jsme pro ně záložní prostředí. Primární si vytvářejí u sebe v kancelářích a my jsme dodavatelé záložního systému. Odhad je, že do příští rok naroste k deseti rackům. To jsou dimenze, které s námi China Telecom diskutuje.

Funguje Foxconn jako váš dobrý „obchoďák“ v Asii?

Na začátku jsme si od toho slibovali trochu více. Ale některé věci fungují. A to jsou spíše vazby na nadnárodní hráče. Je realitou, že Foxconn tím, že je také globální hráč, nemá robustní síť vztahů v místech, kde působí. Oni tam prostě neprodávají a nejsou tím, kdo by třeba na Tchajwanu rozvíjel vztahy s místními společnostmi. Neprodávají tam, ale spíše vyvíjejí a pak počítače distribuují po světě, takže mají vztahy s velkými globálními hráči jako jsou Intel, Cisco, Microsoft, HP, Alibaba a tak dále. Z toho benefitovat dokážeme. Například nyní máme spolupráci a investici od Intelu. Komunikujeme s Alibabou, nově debatujeme s jedním větším hráčem v USA a podobně.

Něco z toho tedy je, ale není to nic systematického. Zejména v Asii jsme došli k tomu, že je třeba hledat si vlastní cesty a navázali jsme onu spolupráci s China Telecomem. Paradoxně například s tchajwanskými společnostmi navazuji kontakty přes struktury, které působí u nás. Foxconn je každopádně důležitým hráčem pro náš rozvoj.

Podívejte se, jak vypadá datacentrum SafeDX v Praze:

V souvislosti s čínskými firmami se často mluví o bezpečnostních rizicích a podobně. Jaké s tím máte zkušenosti?

Slýchám to, uvědomuji si to, ale na nic konkrétního jsem nenarazil. S China Telecomem jsou vztahy zcela standardní. Tak, jak jsem zvyklý spolupracovat s českými či západními společnostmi, si myslím, že se China Telecom chová úplně standardně. My nevidíme do jejich sítě a nevíme, jaké mají nasazené nástroje na monitoring síťového prostředí. A v IT konceptu je to dle mého transparentní. Možná s tím ještě nemám dostatečnou zkušenost. Mám ale zkušenosti, že se China Telecom chová „západoevropsky“. Mají zájem hledat v Evropě uplatnění svých témat, mimo jiné třeba Smart City. Je to samozřejmě o důvěře. Ne každý je asi nadšený z toho, že by se Smart City dělalo na čínské technologii. Jinak to ale zatím vidím tak, že Číňané mají co nabídnout a nenarazil jsem na skrytý motiv. To, že to tam může být, stejně u jakékoliv jiné velké země, to je možné, nebudeme si nic nalhávat. Ale pokud ano, není to nějak prominentně vidět.

Zaznamenáváte zvýšený zájem českých bezpečnostních složek o vaši firmu?

Na mě se nic nedostalo. Jestli je to něco skrytého, tak to asi neposoudím.

Jaký další asijský byznys děláte?

Aktuálně připravujeme migraci japonské společnosti do našeho datacentra. Foxconn koupil Sharp. Majitel Foxconnu Terry Gou má ambici firmu transformovat do hi-tech hráče (z Prahy buduje evropské vývojové centrum). Sharp má vysoce kvalitní know-how kolem displejů, zároveň ale měl finanční problémy. Foxconn se tedy zaměřil na to, jak po akvizici integrovat synergie.

Sharp má dnes svoji IT centrálu v Hamburku a funguje z externího datového centra. Začali jsme zkoumat to, že by začal využívat naše datacentrum tady v Praze. Došli jsme do stavu, že pro ně dává smysl, aby se k nám skutečně přestěhovali. Jsme na počátku fáze, kdy začínáme migraci připravovat. Naše služby pro Sharp začnou fungovat ještě do konce tohoto kalendářního roku. Asi za rok tady budeme mít infrastrukturu významné japonské společnosti. Obhospodaříme kompletně pobočky Sharpu v Evropě. Datové centrum bude v Praze, tým zůstane v Hamburku. Budou to desítky rozdělených do několika datových sálů kvůli bezpečnosti. Je to plus minus stejně veliké, jako je Sazka, která u nás také má nějakou infrastrukturu. Slibuji si od toho, že mi tento obchod pomůže s oslovením dalších japonských společností.

A co další velcí japonští hráči na českém trhu jako Konica Minolta nebo Fujitsu?

DataSpring má aktivní spolupráci s Konica Minolta na rozvoji služeb. Fujitsu je jeden z největších partnerů pro Sharp, kterému poskytuje IT a síťové služby. Očekávám, že bude docházet k dalšímu rozšiřování spolupráce. Ale že by dnes bylo něco konkrétního na stole, to není. Je to v začátcích. Doteď jsme se primárně zaměřovali na Sharp, to nám spotřebovalo hodně zdrojů.

