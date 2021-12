Meta otevírá Horizon Worlds uživatelům, pochyby o web3 a největší jednorožci roku

Facebook/Merta otevírá Horizon Worlds uživatelům. Jde o velmi originální představu o metaverzu, kde postavám chybí nohy, vše je pouze kreslené navíc se zpožděním mnoha let řeší to, co už dávno řešil Secondlife. Virtuální svět mohou zkoušet zatím jen uživatelů v USA a Kanadě.

Peloton má problém. V novém Sexu ve městě jeden z hrdinů zemřel na stroji od Pelotonu. Po 45 minutách cvičení. Pelotonu spadly akcie o 11,3 % a snaží se vehementně vysvětlovat, že za podobné věci může nezdravý životní styl (takový, jaký přesně filmová postava žila). Paradox je, že Peloton schválil působení svého zařízení ve filmu, ale firma netušila, že bude hrát tak zásadně nepříznivou roli.

Je web3 nesmysl? Šikovné čtení o novém slovu, které aktuálně média milují. Co to vlastně je, proč to (ne)dává smysl a jak to vlastně souvisí s kryptem.

YouTube má problém. Miliony videí zasahují neoprávněné nároky autorských práv. 2,2 milionu zásahů bylo od ledna do července později staženo. Stížností na porušení autorských práv bez námitek přitom bylo přes 719 milionů. Většina pochází z automatizovaných detekčních systémů. Plyne to z vůbec poprvé zveřejněné Zprávy o transparentnosti autorských práv.

Aktuální Spotify Wrapped najdete ve vlastním Spotify. A v řadě emotivních příspěvků na sociálních sítích a internetu. Na těch prvních se setkává s negativními reakcemi a upozorněním, že Spotify až nevhodně sleduje vše, co posloucháme. Na těch druhých se objevují úvahy nad tím, jak hodně nás ovlivňují algoritmy, které Spotify následně používá pro doporučování a jaký dopad to může mít na hudbu jako takovou. Čtěte například v Spotify Wrapped, unwrapped Spotify spies on us, and we kinda love it.

Před 200 médií v USA žaluje #bigtech, konkrétně Facebook a Google. Viní je z monopolizace trhu s digitální reklamou a z toho, že je připravují o příjmy z reklamy.

Rok ve vyhledávání podle Googlu je venku, takže můžete začít zkoumat. Je tam i Česko.

Alexa končí k prvnímu květnu 2022. Nejde ale o “ten” chytrý reproduktor ale o užitečnou službu pro digitální marketing, SEO a související aktivity.

Tor je v problémech. Rusko jej blokuje a navíc je pod útokem, ve kterém účinkují stovky škodlivých serverů provozovaných anonymní entitou schopnou narušovat anonymitu. Viz též A mysterious threat actor is running hundreds of malicious Tor relays.

Jaké jsou tržní podíly publikačních systémů? WordPress je na prvním místě a pak dlouho nic. Na druhém místě je překvapivě Shopify.

Razer má za 60 USD RGB chladící větrák pro MagSafe na iPhone. K čemu je něco takového třeba, tedy pokud vynecháte, že to prostě může vypadá cool, je otázka. Ke koupi viz Razer Phone Cooler Chroma.

Apple a Hyatt testují klíče k pokojům v Klíčence na iPhone. Pokoj si tak prostě odemknete telefonem či Apple Watch.

Hardware za jeden dolar a MacBook může mít dotykový displej. Kouzelné řešení využívající kameru a software. Detaily v Turning a MacBook into a Touchscreen with $1 of Hardware.

Pocket od Analogue bude dostupný od 14. prosince a došlo k zvýšení ceny na 219 USD. S ohledem na vývoj cen na trhu je to pochopitelné.

Clearview AI nejspíš získá patent na technologii pro rozpoznávání obličejů v USA. Společnost je známá hlavně “vykrádáním” obličejů lidí ze sociálních sítí a dalších zdrojů a následně budování rozsáhlých databází, které mají “pomáhat” orgánům činným v trestním řízením.

Na kolik vyjde postavit aplikaci nad GPT-3? Tedy nad jedním ze současných nejlepší modelů hloubkového učení od OpenAI? Pokud hádáte, že to vůbec nemusí být levné, tak hádáte správně. Detaily v Building apps with GPT-3? Here’s what devs need to know about cost and performance.

Apple spustil nový web zaměřený na Open Source – opensource.apple.com.

Evropská komise přijala nová pravidla týkající se Open Source. Mimo jiné by se veškerý software (ale může jít i o hardware) dostupný jako Open Source měl objevit na jednom místě.

TCL stáhlo z obchodů své Google TV kvůli problémům s výkonem a softwarem. S těmi se potýkají televizory série pět i šest. Chystá se náprava.

Microsoft spustil web pro nahlášení škodlivých ovladačů. Vulnerable and Malicious Driver Reporting Center.

40 nejlepších českých #fintech startupů. Užitečný přehled, kterému trochu kazí reputaci uvedení XIXOIO.

Jsou odkazy stále důležité pro umístění ve vyhledávání? Menší studie od AHREFs ukazuje, že ano.

BitMart byli hacknuti, ztratilo se krypto za 150 milionů dolarů. Via Crypto exchange BitMart confirms hack resulting in loss of $150 million in crypto.

Apple si v žalobě na NSO Group nebere servítky: žoldáci 21. století, kteří vytvořili vysoce sofistikovaný stroj na kybernetický dohled, který vybízí k rutinnímu a hrubému zneužívání.

Údaje o 114 milionech uživatelů služby Gravatar jsou volně dostupné. Získána byla kvůli zranitelnosti objevené v říjnu 2020 a jde o e-mailové adresy a některá další data. Do služby se uživatelé přímo nepřihlašují, takže nejde o hesla a zpřístupněná data jsou veřejně přístupná. Byť klasicky platí, že v tak velkém “balíku” jde o využitelná a zneužitelná data. Zkontrolovat přítomnost vašeho e-mailu můžete přes HaveIBeenPwned. Gravatar patří Automattic a služba se používá pro avatary napříč weby na WordPressu.

Apple dal k soudu ruskou federální antimonopolní službu. Brání se snaze Ruska přimět Apple k tomu, aby vývojářům umožnil informovat zákazníky o alternativních platebních možnostech.

Výkonný ředitel švýcarské firmy řídí tajnou sledovací operaci, tvrdí zdroje Bloombergu. Řeč je o jedné z největších firem pro posílání SMS a “vedlejšáku” v podobě sledování lidí pomocí mobilních telefonů. Ve hře je i zneužívání chyb v SS7 a řada dalších věcí. Snad to tentokrát není jako s předchozími “objevy” Bloombergu.

Life360, kteří koupili Tile, prodávají precizní geolokační data o svých uživatelích. Těch mají 33 milionů a s koupí Tile, se objevují nové možnosti. Life360 přitom cílí na rodiče, kteří chtějí sledovat polohu svých dětí. Paradoxem je, že “prodej osobních informací” mají jako možnost v Nastavení aplikace. Ve výchozí podobě pochopitelně “povoleno”.

Řekli jste na iPhonu, že vás Facebook či Snapchat nemá šmírovat? Nefunguje to a Apple s tím nic nedělá a ani dělat nemůže. Snad jedině Facebook či Snapchat kompletně zakázat. App Tracking Transparency tak zůstává jenom na úrovní cvičení ve vyplňovat toho, co aplikace možná dělají. Nebo také nedělají.

Hackerům se podařilo napadnout některé interní systém Adformu a stáhnout blíže neurčená data. Vyhrožují tím, že budou zveřejněna. Další detaily prozatím nejsou známy.

Přes 1,6 milion webů s WordPressem je pod útokem z 16 tisíc IP adres. Útočníci míří na pluginy a patnáct Epsilon Framework šablon, kde jedna z nich (NatureMag Lite) postrádá opravu. Detaily v Massive attack against 1.6 million WordPress sites underway a How to Clean a Hacked WordPress Site using Wordfence.

0day zranitelnost v Log4j ohrožuje Minecraft a záplavu dalšího softwaru běžícího na Javě. Problém s Log4j je, že je to velmi rozšířená open source pomůcka pro logování. Úměrně tomu to vyvolalo zájem hackerů, takže už probíhají masivní hledání napadnutelných strojů přes internet. Detaily i v CVE-2021–44228 a Log4Shell: RCE 0-day exploit found in log4j2, a popular Java logging package.

Brazilské ministerstvo zdravotnictví bylo hacknuto. Hackeři stáhli a smazali 50 TB dat, včetně údajů očkování proti covid-19. Data prý vrátí, pokud bude zaplaceno výkupné.

Clubhouse má v Indii problém. Moc se ale neliší od jiných zemí. Selhávají “moderátoři” kanálů a na kanálech se probírají věci odporující (nejenom) pravidlům. V Porn, bullying and body-part auctions: Inside Clubhouse India’s content moderation struggles je řeč o jednom z případů: “aukce” částí ženských těl. Skutečných, známých žen. Nechybí ale samozřejmě ani porno, šikana a další nežádoucí jevy.

Instagram by v roce 2022 mohl přinést (zpět) chronologický newsfeed. Otázkou zůstává, proč ho tedy rušil. Byť na to je snadná odpověď, jde hlavně o možnost omezit viditelnost účtů, od kterých může vybírat peníze za reklamu. Zároveň se ale hovoří o tom, že Instagram newsfeed zcela změní tak, aby byl schopen lépe konkurovat TikToku.

Twitter spustil Spaces, aniž by řešil jak to bude s moderací. Netrvalo dlouho a Spaces se staly rájem pro nenávist, šikanu, rasismus a násilí. Ti, co na to upozorňovali, byli ignorování.

Hry z Google Play budou dostupné i pro Windows s pomocí extra aplikace. Oznámení od Googlu technické detaily neobsahuje, ale nejde pouze o Windows 11 (kam má brzy dorazit podpora pro Android od Microsoftu).

µBrowser je internetový prohlížeč pro Apple Watch. Vyjde vás na 0,99 USD, tedy na tu nejmenší možnou částku v App Store.

Spotify, Tile, Epic, Match a další se spojují proti Applu. Chtějí dosáhnout nemožného, otevření platformy. Není to jen otázka možnosti nechat zákazníky platit a nakupovat, jak chtějí, ale i množství komplikací, které Apple vytváří pro samotné aplikace, kdykoliv se mu zlíbí.

Chyba softwaru “chytrého kontraktu” umožnila ukrást 31 milionů dolarů v kryptoměně. Není lepší ukázka toho, že “chytré kontrakty” nejsou ničím než iluzí. Tvůrci softwaru totiž jen velmi málokdy dbají na bezpečnost a zajištění funkčnosti. Detaily v Exploit: Post Mortem.

Šéf Better.com Vishal Gargpropustil 900 zaměstnanců. Stylově – na Zoomu. A ještě stylově jim neřekl, že společnost získala ten samý týden 750 milionů dolarů od investorů. Vyhozené zaměstnance obvinil z “okrádání” tím, že pracovali pouze dvě hodiny denně. Poté Garg propustil stovky zaměstnanců, vzal si dovolenou „s okamžitou platností“ a ve společnosti dojde ke změnám ve vedení. Navíc se ukázalo, že Garga doprovází dlouhá historii nevhodného zacházení se zaměstnanci.

Šéf Applu Tim Cook podepsal s Čínou utajenou smlouvu o pomoci. Výměnou za to, že Čína neznemožnila Applu působení v Číně. Pětiletá dohoda má odhadovanou hodnotu 275 miliard dolarů.

Twitter koupil Quill. Jde o platformu podobnou Slacku, u které Twitter doufá, že se mu podaří vylepší přímé zpráv. Jinými slovy, pokud nesnášíte přímé zprávy, tak bohužel Twitter jejich zrušení nechystá. A možnost je vypnout nejspíš také ne. A pokud jste používal Quill, tak bohužel, služba končí.

Největší jednorožci roku 2021? Tady je 35 společnosti s hodnocením nad 10 miliard dolarů. Nad jednu miliardu by jich bylo více než 800. Via The World’s Biggest Startups: Top Unicorns of 2021.

