Nové telefony Nokia, výkonné serverové ARMy, úmrtí kvůli ransomwaru v nemocnici

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Německu pravděpodobně zemřela žena kvůli ransomwaru. Napadená byla nemocnice v Düsseldorfu, kvůli čemuž bylo nutné pacienty převážet jinam. Ženu bylo nutné dopravit do nemocnice ve Wuppertalu, což znamenalo 32 kilometrů jízdy navíc. Útočníci využili nezáplatovanou zranitelnost ve VPN softwaru od Citrixu, přičemž záplata byla k dispozici od ledna. Proti útočníkům bylo zahájeno stíhání. Kauzu rozebírá Bleeping Computer.

Evropská unie operuje s myšlenkou na přípravu legislativy, která by Apple donutila otevřít NFC pro placení dalším subjektům. Bloomberg informuje, že by firma případně měla přístup nabídnout za rovnocenných podmínek. Uvolnění přístupu k NFC už loni Applu nařídila legislativa v Německu.

Tento týden vyšla kniha China's Quest for Foreign Technology s podtitulem Beyond Espionage. Popisuje to, jak Čína postupuje při získávání technologií v zahraničí.

Pokud by Spojené státy chtěly začít přesouvat alespoň část výroby čipů na své území, bude to chtít až 50 miliard dolarů v podobě státní podpory. S tímto závěrem v nové studii přišla Semiconductor Industry Association. Skupina sdružuje třeba Intel nebo Qualcomm. Bloomberg dále rozvádí, že produkce čipů v USA postupně klesá, protože tamní firmy výrobu přesunuly na Tchaj-wan a do dalších zemí. Naopak největším producentem se stala Čína. Přesuny výroby mimo jiné představují hrozbu ve ztrátě know-how.

Nokia, respektive firma HMD Global, představila tři nové telefony. Modely 2.4 a 3.4 jsou low-endy s dobrou podporou a čistým Androidem. Nokia 8.3 5G je pak první 5G smartphone od této společnosti. Cena činí 599 eur. Vybavení: 6,81" Full HD+ displej, 8 GB RAM, 4500mAh baterie nebo Snapdragon 765G.

ARM ukázal nová serverová jádra Neoverse V1 a N2, která budou chtít jít přímo proti Intelu a AMD. O tom, že na ARMu v datacentrech něco bude, ukazuje nasazení Neoverse N1 v AWS Graviton2 nebo Ampere Altra. Chystané novinky V1 a N2 mají výkon posunout výrazně dál. V1 bude mít jádra podobná Cortexu-X1, podporu PCI Express 5.0, pamětí DDR5 a procesory zvládnou mít až 96 jader. Oproti N1 má výkon na vlákno vyrůst o 50 procent. N2 se zaměřuje na efektivitu, poskládat bude možné až 192 jader a IPC výkon oproti N1 naroste o 40 procent.

Programovací jazyk Swift od Applu je dostupný pro Windows. V současné době se jedná o testovací verzi a chybí některé knihovny. Swift je dostupný také pro Apple a Linux. Pro Windows je nově dostupný i jazyk Flutter od Googlu, prozatím v alfa verzi.

Microsoft spouští službu Azure Orbital, díky které je možné propojovat vesmírné satelity přímo s cloudem. Orbital podporuje KSAT, Intelsat, SES, Inmarsat a Viasat. Microsoft navazuje na službu AWS Ground Station, kterou přednedávnem spustil Amazon. Redmond také na virtuální konferenci Ignite 2020 představil velké množství novinek kolem Azure a dalších aplikací a služeb. K prostudování jsou zde.