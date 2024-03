Nvidia nadále dominuje AI, Elon Musk zdarma vydal konkurenci GPT, Office bez předplatného nekončí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Nvidia měla tradiční konferenci GTC, kde představila další várku novinek kolem umělé inteligence. Oznámeny byly AI čipy na architektuře Blackwell, které oproti H100 a A100 mají být výrazně rychlejší. Nejrychlejší novinkou je B200, což jsou dvě GPU propojená linkou s propustností 10 TB/s. Součástí je 208 miliard tranzistorů a 192 GB paměti HBM3e (8 TB/s). Výrobní proces je 4nm od TSMC. O něco slabší bude B100. Novinkou je rovněž GB200, což je kombinace dvou B200 a ARM procesoru Grace se 72 jádry a 864 GB paměti. Nvidia tyto věci umí skládat do clusterů, například DGX B200. Jensen Huang mluví o tom, že propojením velkého množství čipů/serverů lze dělat gigantické čipy, které jsou potřeba pro rozvoj AI. Oznámeny proto také byly nové switche a i proto je pro Nvidii klíčový Mellanox. Nvidia kromě jiného expanduje do RAN částí mobilních sítí. Souhrn všech novinek z GTC je zde.

Vývoj AI čipů Blackwell podle Nvidie vyšel na deset miliard dolarů. To naznačuje, proč se každý den nerojí tuny nových startupů v tomto oboru. Nvidia tyto čipy chce prodávat za 30 až 40 tisíc dolarů. Tolik dnes stojí i H100, ovšem u ní původní cena byla asi 10 tisíc dolarů a nahoru byla vyšponovaná nedostatkem a dlouhými dodacími lhůtami i přes 50 týdnů.

Ambiciózním projektem Nvidie je GR00T, který by údajně měl výrazně přiblížit příchod humanoidních robotů. Nvidia v něm kombinuje své poznání včetně už nějakou dobu rozvíjené softwarové platformy Omniverse, jíž přikládá stále větší důležitost. Omniverse například dokáže dělat velice dobrá digitální dvojčata a v nich trénovat roboty a AI. Dále jsou zde simulační technologie Isaac a robotické čipy Jetson. Tyto základy mohou uchopit tvůrci robotů typu Boston Dynamics, se kterými Nvidia spolupracuje.





Nvidia bude své servery s novými čipy pro AI vyrábět u firmy, která v Brně dělá servery pro Microsoft, Amazon, Fujitsu a Metu. Jde o tchajwanský Wistron, který na Moravě kromě serverů dělá i racky. Serverů zvládne až 800 za den. Roční tržby české pobočky jsou kolem 30 miliard korun. Wistron obecně očekává, že mu ze segmentu AI výrazně vzrostou tržby. Podobně to očekává Foxconn.

GPT-4 dokáže hrát Dooma. Vědec Adrian de Wynter z University of York popsal, jak je to možné. Použil GPT-4 with Vision, díky čemuž model dokáže číst obrázky, odpovídat textem a převádět ho na stisky kláves. Je tam několik omezení včetně toho, že AI zapomíná nepřátele, když je ztratí z obrazovky. Tento pokus zase ukazuje projekt Cradle schopný hrát hru Red Dead Redemption 2.

Tým Elona Muska podle očekávání vydal jazykový model Grok-1 jako open source. Má 314 miliard parametrů. GitHub je tady.

Boom kolem AI žene nahoru i spotřebu pamětí HBM, které se používají na akcelerátorech s čipy od Nvidie či AMD. TrendForce uvedla, že se letos výrobní kapacity HBM zvýší o 260 procent, bude to dělat 250 tisíc waferů měsíčně. Micron, SK hynix a Samsung díky tomu mohou čekat vyšší marže a prodejní ceny.





Na YouTube bude nutné označovat videa vytvořená pomocí umělé inteligence. Týká se to primárně těch, která jsou zaměnitelná s realitou. Google pravidla nasadí v následujících týdnech. Štítek by měl být součástí přehrávače. Hříšníci mají být postihováni a Google na to nasadí algoritmy.

České kyberdiplomatky rozjíždějí odnož neziskovky podporované Googlem či Microsoftem. Berta Jarošová, Veronika Kolek Netolická a Jakub Otčenášek jsou čeští kybernetičtí atašé (součást NÚKIB) a nyní spouští zdejší odnož bruselské Women4Cyber, která chce do kybernetické bezpečnosti dostat více žen. Mimo jiné z oborů jako právo a podobně. Bruselské centrále kromě Microsoftu a Googlu finančně pomáhá i česko-americký Gen (Avast).

Tento týden proběhla akce State of Unreal ukazující novinky v Unreal Enginu. Záznam prezentace je k dispozici tady, shrnutí oznámení zde.

Office bez předplatného ještě neumírá. Microsoft chystá verzi Office 2024, kterou zaplatíte jednou a zůstane vám napořád. Součástí už nebude zrušený Publisher. Ceny zůstanou stejné.

Evropští poskytovatelé cloudu chtějí po regulátorech, aby vyšetřili Broadcom a jeho změny v licencích koupeného VMwaru. Organizace CISPE, která tyto providery sdružuje, uvádí, že někteří z nich mohou kvůli novým licencím čelit bankrotu.

Americká vláda zvažuje, že dá na černou listinu firmu spojené s čipovými aktivitami Huawei. Sankcionovaný podnik je hlavním tahounem rostoucího čínského polovodičového ekosystému, SMIC pro něj například vyrábí pomocí 7nm procesu a chystá se na 5nm a 3nm. Vláda USA chtěla čínský pokrok zpomalit, ale pořád to moc nejde, takže stále přitvrzuje. Mimochodem, Nvidia utužuje vztahy s čínskými výrobci elektrických aut.

Evropská unie mezitím zvažuje, zda se připojit k USA v monitorování toho, jak moc zdejší firmy používají low-endové čipy z Číny. Opět se mluví o možném bezpečnostním riziku.

Politico se věnuje tomu, jak Irsko vítá čínské firmy typu TikTok, Temu či Shein a vytváří pro ně pěkné daňové a další podmínky. Podobně si Irsko jako evropskou základnu vybrali američtí giganti.

Databáze Redis změnila licenci. Z BSD přepnula na Redis Source Available License a Server Side Public License. S tím přichází i některá omezení, například cloudový admin už nebude moci používat zdrojový kód zdarma. Redis zároveň koupil firmu Speedb, aby šel dál za in-memory.

Banana Pi začíná prodávat vlastní Wi-Fi router. Podporuje Wi-Fi 6 a 1Gb Ethernet. Použitý čip je Triductor TR6560. Cena je necelá tisícovka.

Intel si u americké vlády vyjednal mnoho peněz. Firma dostane dotaci 8,5 miliardy dolarů na expanzi čipových továren, dále možnost zvýhodněných půjček s nízkými úroky až 11 miliard dolarů a k tomu 25procentní daňovou úlevu na kapitálové investice až sto miliard dolarů. Vláda USA už dříve schválila Chips Act s 52 miliardami dolarů. Prostředky, které Spojené státy jsou schopné dát do posílení polovodičové produkce na svém území, jsou nemalé.

Reddit vstoupil na burzu. V rámci primární emise akcií bylo prodáno 22 milionů akcií, což firmě přineslo 748 milionů dolarů. Tržní hodnota firmy dosáhla na 6,4 miliardy dolarů. Reddit má 540 milionů unikátních uživatelů měsíčně, roční tržby 804 milionů dolarů a ztrátu 91 milionů. Peníze jdou z reklamy.

Airbus nakonec nepřevezme kyberbezpečnostní divizi trápícího se Atosu. Ten sekci BDS nabízel za 1,5 až 1,8 miliardy eur. Firmy nekomentovaly, proč se nedohodly. Atosu také nedávno krachla jednání s Danielem Křetínským, který chtěl získat legacy sekci Tech Foundations, nepřistoupil ale na podmínky. Atos se rozdělil na dvě firmy (Eviden) a řeší, co se sebou.

Vyšel jazyk Java 22. Novinkám se věnuje třeba toto video. Mezi největší novinky patří nové API pro práci s funkcemi mimo JVM.

Mozilla ukončuje službu Location Service (MLS), která umožňovala určování polohy bez narušování soukromí. Útlum bude postupný, repozitář na GitHubu bude archivován koncem července.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: