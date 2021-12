Odejít z Facebooku není tak jednoduché

Ilustrace: Nenad Vitas

Celá iniciativa vznikla jako reakce nespokojenců, kterým se nelíbí, jak Facebook zachází s našimi údaji. Mnozí se nápadu chytili a hrdě prohlašovali, že se na celý Facebook mohou vykašlat a že se bez něho klidně obejdou. Když na celém světě s Facebookem skoncovalo jenom několik desítek tisíc lidí, kolik z nich mohlo být z Česka? Několik stovek? Možná ani to ne…

Srovnejte prosím s číslem 150 000, které je udáváno v souvisloSti s počtem nových registrací za jeden jediný den. Nejde tedy tak trochu o boj s větrnými mlýny? Pravdou je, že několik nespokojenců nic nezmění, ostatní většina uživatelů se zařadí do stáda, které Facebooku slepě důvěřuje a ani vzdáleně netuší, co všechno se může stát s jejich daty.

I já jsem o odchodu z Facebooku uvažoval, ale rozhodl jsem se nakonec jinak. I s vědomím, že data na Facebooku nejsou v úplném bezpečí a že ono propírané uzavření účtu neznamená, že data ze serverů zmizí. Důvod byl jednoduchý, Facebook je pro mě místo pro komunikaci s bývalými kolegyněmi a kolegy, kteří se často vyptávají, jak se daří dceři a chtějí vidět aktuální fotky. Na to je Facebook dobrý, hlavně kvůli tomu, že ho u nás budou brzy používat neuvěřitelné tři miliony lidí. O hledání starých kamarádů ani nemluvím.

Ochrana soukromí jak se zdá netrápí moc z uživatelů Facebooku, jde o marginální problematiku, která je vyvážena mnohými výhodami, které v očích běžného člověka převažují. Přemýšlel jsem o tom, co by si asi pomyslili moji přátelé na Facebooku, kdybych je takhle nenadále a v podstatě zbaběle opustil. Asi by se jich to osobně dotklo a zajímalo by je, proč jsem o udělal. Už, je nemám rád a nechci si s nimi psát? Je to samozřejmě nesmysl, ale kdybych argumentoval tím, že mi jde o moje data a jejich bezpečnost, nebylo by to dostatečné vysvětlení.

Hodně soukromé věci na Facebook nepatří. Slyšel jsem přirovnání – nepište na Facebook to, co byste neřekli velké drbně z okolí. Toto je více než přesná definice, která přesně vystihuje to, co Facebook dokáže. Lavinovitě rozšířit drb, který byl původně určen jenom pro přátele. Občas si neuvědomujeme, že Facebook je hlavně o sdílení obsahu a mnozí uživatelé to až moc dobře chápou. To, co napíšete pro své přátelé, se zakrátko může stát veřejným sdělením.

Opustit Facebook není vůbec jednoduché, znamená to:

zpřetrhat stávající vazby mnohdy s důležitými lidmi přestat být k nalezení pro miliony lidí nemít profil na největší sociální síti na světě, což je nyní více než moderní

Jak je vidět, mínusy jsme zvažovali až příliš pečlivě. Ale co by se vlastně stalo, kdybychom odešli z Facebooku? Kromě výše zmíněných tří „problémů“ nic. Chleba by levnější nebyl. Je tedy Facebook opravdu tak důležitý, že si bez něho většina lidí nedokáže představit svoji přítomnost v síti? Asi ano, jde totiž o společenský fenomén, o kterém se stále píše a diskutuje. Ostatně i tato glosa je toho příkladem. Je trochu „přefacebookováno“, ale ruku na srdce, když už vás ten Facebook tak moc štve, proč jste nenásledovali těch pár odvážlivců, kteří se připojili k autorům nápadu „Quit Facebook Day“?

