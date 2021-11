Jak dobré jsou české internetové úschovny?

Místo úschoven mezi druhy přenosu informací

Samo sebou dnes lze přenášet data spoustou způsobů. Můžete použít flashdisky, CD, DVD či jiná média, ale to je spojeno s nutností se buď sám přesunout (v nejlepším případě na poštu), nebo někoho poslat – tato cesta je tedy velmi nepohodlná a pomalá, i když pomáhá odstranit přebytečné kalorie a prodlužuje délku života.

Tedy jinak, použijeme přílohu e-mailu. Teď většinou narazíme na omezenou kapacitu přílohy (Seznam.cz – 13 MB). Pokud se nám soubor k e-mailu vejde (např. u Centrum.cz – 600 MB – je to pravděpodobné), stejně překáží nízká rychlost připojení. Na webu Uschovna.cz je dokonce uvedeno:

"Tento způsob posílání dat (v příloze e-mailu) má však jednu zásadní vadu na kráse, a to nutnost použití přepravního kódování dat, které zvýší jejich objem zhruba o třetinu. Tento podstatný růst objemu zasílané přílohy znamená růst nákladů na odeslání dat (vyšší požadavky na kapacitu připojení, delší doba odesílání…).

Zkušení uživatelé využívají často k přenosu dat FTP protokol. Je nutno si uvědomit, že pro práci přes tento protokol je nutné najít si vlastní webový prostor, vytvořit správné uživatele a předat správná hesla – celý tento proces bývá mnohdy složitý, zvláště, když nechcete, aby přijímající neměl přístup ke všem datům z vašeho FTP.

Úschovny jsou vedle toho založeny na velmi jednoduchém balíkovém principu. Na jedné straně stojí odesílatel se soubory ve virtuální ruce. Navštíví specializovaný web a jednoduše přes HTTP protokol odešle soubory do prostoru na daný server. Odesílatel určí ve formuláři příjemce (případně více příjemců) pomocí e-mailové adresy, může dodat nějakou kratší či delší zprávu, své jméno apod. Příjemci pak do jeho schránky dojde zpráva s přímými odkazy na soubory a také i číslo balíku (kdyby chtěl stahovat soubory složitější cestou), musí si svou zásilku vybrat v daném časovém limitu (v řádu dnů). Není problém takovýmto způsobem poslat data sám sobě, a tak přeměnit kvádr obalený virtuálním balícím papírem na dočasný disk, ovšem ve funkci internetového disku jasně vede utilita Gmail drive, využívající obří prostor na Google e-mailu.

Teď už se ale pusťme do porovnání tří českých úschoven…

Tato nejstarší a vlastně průkopnická stránka změnila poměrně nedávno design a maximální velikost uložené zásilky. Na rozdíl od klasické dřevěné desky jako z programu Microsoft Paint, kde jste mohli uložit data do 10 MB, se na vás nyní dívá vcelku moderně vypadající web, který oplývá totální „prohlupákovskou“ přehledností. Dnes tu lze uložit vše do šesti souborů a 50 MB, přičemž balík zde zůstane po dobu dvou týdnů. Jediné, co musíte vyplnit, je e-mail příjemce, což jistě potěší milovníky soukromí. Bohužel můžete poslat e-mail jen jednomu příjemci. Toto můžete obejít opsáním čísla zásilky i jiným lidem – naneštěstí do 24 hodin po stažení nebo po druhém stažení je balík automaticky vyhozen. Tato vcelku populární služba má jednu velkou výhodu: můžete nahrát i soubor(y) daleko větší, ale s tím, že za pouhý den bude smazán – nahrání, smska příteli na druhé straně a rychlé stažení vám umožní přesouvat vcelku úctyhodná kvanta dat!

Tento web vás přivítá krásným obrázkem jeřábu se spoustou krabic a dvěma velkými tlačítky, tedy opět primitivní ovládání. Depo nabízí přenos až pěti souborů celkem do 50 MB pomocí HTTP háku k pěti (!) příjemcům. Data jsou na serveru uložena nejdéle 72 hodin (tři dny), tedy o dost méně než na Úschovně. Další závadou služby společnosti Radiokomunikace je nutnost vyplnit svou e-mailovou adresu, což je nepřekonatelná nevýhoda snad jen pro lidi hodně paranoidní. Největší výhodou Depa je tedy možnost zaslání balíku většímu počtu příjemců. Kdyby to takhle fungovalo i se skutečnými zásilkami, bylo by to krásné. Pokoušel jsem se poslat větší soubor než 50 MB, ale bohužel se mi to nepovedlo, škoda.

Pokud se vám ani jedna z předchozích možností nezamlouvala, nezoufejte. Edisk.cz ve svém černooranžovém kabátu nabízí nejen pěkné ženy na horní části stránky, ale také pěknou řádku kvalitních služeb. Na tomto webu máte možnost buď zbytečně neutrácet a registrací zdarma získat až 250 MB prostoru s možností uložit soubory do 100 MB, nebo si připlatíte a obdržíte až 10 GB místa a posílání souborů do 1 GB. I volná verze je velmi praktická: můžete soubory nahrávat jen tak, či s pomocí zip archívů, které se mohou automaticky rozbalit (záleží, jak zaškrtnete); můžete tvořit složky, mazat a přesouvat soubory; veškeré soubory a složky můžete popisovat. Na každý soubor vede přímý odkaz, avšak ten lze v nastavení zablokovat. Lze i poslat data na e-maily (prakticky na neomezený počet). Pokud jste odpůrce registrací, není problém využít „rychlého nahrání“ souboru do velikosti 100 MB: dostanete odkaz přímo na soubor (můžete ho rozeslat) a druhý na smazání souboru – takto rychle uložená data zůstanou na serveru 30 dní po posledním stažení. Edisk.cz působí proti ostatním úschovnám jako nové Porsche proti oprýskané Ladě. Přesto může lehce ztrácet, protože jeho používání vyžaduje slušnou orientaci a jen úplně dezorientovaní v něm nenajdou podstatné věci.

Shrnutí

Na celé čáře vyhrává Edisk.cz díky největší kapacitě a komplexnosti služeb. Ovšem primitivnost ovládání pomáhá Úschovně i Depu prosadit se vpřed. U Úschovny je zároveň velkým plusem teoreticky neomezená kapacita.

Srovnání internetových úschoven Web Počet souborů Max. velikost Počet příjemců Čas uchování Uschovna.cz 6 50 MB / neomezeně 1–2 14 dní / 1 den Depo.bluetone.cz 5 50 MB 5-neomezeně 72 hodin (3 dny) Edisk.cz neomezeně 100 MB neomezeně min. 2 měsíce (60 dní) Edisk – rychlé nahrání 1 100 MB neomezeně min. 30 dní