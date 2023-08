Přehledně: Kdy televize nasadí do vysílání své podzimní hity

Už od 14. srpna vysílá TV Nova nové epizody svého nekonečného seriálu Ulice , kterému pro 19. sezonu vyrobila novou znělku. Příběhům „z nejznámější čtvrti v Česku“ jsou vyhrazené podvečery od pondělí do pátku v 18:30 hod.

Zlatá labuť II (TV Nova)

První epizoda: čtvrtek 24. srpna ve 20:20 hod.

Děj dobového seriálu se posune do léta roku 1939. Zápletky 17 dílů druhé sezony vycházejí z reálných historických událostí. Klíčovým motivem se stává sounáležitost a lidskost v nelidské době. Seriál se dočká posily v režisérském týmu. Kromě Braňa Holička a Bisera A. Arichteva bude Zlatou labuť nově režírovat také Petr Nikolaev.

OKTOPUS (ČT1)

První epizoda: pondělí 28. srpna ve 20:10 hod.





Nový detektivní seriál s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích. Ve 13 dílech se nezabývají aktuálními zločiny, ale naopak se vracejí k odloženým případům. Režie se soustředí na průběh vyšetřování a na osobní linku stárnoucího kapitána, který chce konečně vyřešit třicet let starý případ.

Kriminálka Anděl V (TV Nova)

První epizoda: pondělí 28. srpna ve 20:20 hod.

Po devítileté pauze se vracejí vyšetřovatelé z pražského Smíchova. Celkem 16 dílů představí kromě základní policejní čtveřice také několik nových postav v podání Jiřího Langmajera, Oskara Hese, Dalibora Gondíka nebo Pavly Gajdošíkové. Děj obohatí flashbacky, které připomenou určité situace z minulých sérií. Příběh má zpestřit osobní linka jednoho z hlavních vyšetřovatelů.

Kriminálka Anděl V Autor: TV Nova

Jedna rodina II (TV Nova)

První epizoda: úterý 29. srpna ve 20:20 hod.

Nových 16 epizod rodinného seriálu s námětem střídavé péče. „V jarní sezoně jsme se snažili naše rodiny hlavně představit, aby divák věděl, co od nich může čekat. Druhá sezona bude pro některé postavy mnohem dramatičtější a jiné se nečekaně dočkají lásky,“ popsala scenáristka Lucie Konečná.





Zoo (TV Prima)

První epizoda: úterý 29. srpna ve 20:15 hod.

Další díly romantického seriálu, které stejně jako na jaře budou vždy v úterý a ve čtvrtek večer. Hlavními hrdinkami jsou mladá dědička sklářského impéria (Michaela Pecháčková) a chůva v rodině soudce (Eva Burešová).

MasterChef VII (TV Nova)

První epizoda: středa 30. srpna ve 20:20 hod.

Tentokrát začne souboj o nejlepšího amatérského kuchaře rovnou finálovou šestnáctkou, která se musí poprat s novými, extrémně těžkými výzvami, které prověří jejich schopnosti nejen v kuchyni MasterChefa, ale i v náročných venkovních výzvách. Porota zůstává ve složení Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt. Vítěz si odnese odměnu 2,5 milionu korun.

Pod hladinou (TV Prima)

První epizoda: středa 30. srpna ve 20:15 hod.

Osmidílný krimiseriál z prostředí policejních potápěčů, který si už odbyl premiéru v aplikaci Prima+. V každém díle uvidí diváci jeden velký případ spojený s potápěčskou, záchranářskou a policejní akcí. Další dějovou linku tvoří vztah mezi poručíkem poříční policie a vyšetřovatelkou z krajského policejního ředitelství.

Souboj na talíři III (TV Nova)

První epizoda: středa 30. srpna ve 21:50 hod.

Kuchaři z MasterChefa se znovu vydávají na cesty po republice, ale tentokrát bez Radka Kašpárka, který chystá otevření nové restaurace. Proto budou v každém dílu hvězdní hosté, kteří zavedou Jana Punčocháře a Přemka Forejta do svých oblíbených podniků. Známý host zadá výzvu a oba kuchaři se pustí do souboje ve vaření, ve kterém zvítězí ten lepší.

Případy Josefa Klímy (TV Prima)

První epizoda: středa 30. srpna ve 22:50 hod.

Publicistický týdeník, ve kterém reportér Josef Klíma se svým týmem rozplétá známé i méně známé kauzy.

Osada II (ČT1)

První epizoda: pátek 1. září ve 20:10 hod.

Druhá řada komediálního seriálu bude mít 10 dílů. Krávy se pasou, sluneční paprsky házejí prasátka na hladinu rybníka, kačeny vyvedly mladé… a nad tou idylou zní z chaty řev Milana Rubala. Po dvou letech se vracíme do chatové osady Záhoří, jenže teď tu panuje poněkud výbušnější atmosféra.

Osada 2 Autor: Česká televize

Co ste hasiči II (TV Nova)

První epizoda: pátek 1. září ve 20:20 hod.

Druhá řada komediálního seriálu o dobrovolných hasičích z malé obce Horní. I tentokrát budou pod vedením svého velitele (Petr Rychlý) čelit sebevědomému starostovi (Václav Kopta). Za hasičárnou se objeví pramen léčivé vody, ale aby ho mohla obec využít, musela by hasičárnu zbourat.

Eliška a Damián (TV Prima)

První epizoda: sobota 2. září ve 20:15 hod.

Dvanáctidílný romanticko-historický seriál, jehož hlavní postava Eliška (Emma Smetana) žije v současnosti, ale Damián (Robert Urban) pochází z roku 1758. Díky elixíru začne Damián cestovat časem a potkává Elišku, která mu není lhostejná. Ta se však musí starat o zděděnou marmeládovnu.

Česko Slovensko má talent XI (TV Prima)

První epizoda: neděle 3. září ve 20:15 hod.

Jedenáctý ročník talentové show, ve které účastníci z celého světa předvádějí hudební, pěvecké, akrobatické, taneční, komediální a jiné výkony. Vítěz si odnese 40 tisíc eur. Stejně jako v předchozích sezonách je i tento ročník natáčen ve spolupráci se slovenskou TV Joj. Potřetí utvoří moderátorskou dvojici David Gránský a Jasmina Alagič Vrbovská. Zůstává čtveřice porotců Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik. Novinkou bude pátý hostující porotce, v každém díle jiný.

Táta v nesnázích (TV Nova)

První epizoda: sobota 9. září ve 20:20 hod.

Komediální rodinný seriál s Martinem Pechlátem v hlavní roli. Původně mu chtěla Nova vyhradit páteční večery, nakonec své rozhodnutí ale změnila a přesunula ho na sobotu. Seriál má 16 dílů, v den premiéry Nova zařadí dvě epizody za sebou.

StarDance XII (ČT1)

První epizoda: sobota 14. října ve 20:10 hod.





Oblíbené hvězdy spolu s profesionálními tanečníky se ucházejí o přízeň diváků i poroty. Také dvanáctou řadou diváky provedou Marek Eben a Tereza Kostková. Soutěž o královnu a krále tanečního parketu vyvrcholí 16. prosince 2023.

Einstein II (TV Prima)

První epizoda: (zřejmě) středa 25. října ve 20:15 hod.

Druhá řada seriálu o poněkud nesnesitelném géniovi, který radí policii s vyšetřováním zločinů. Profesor, který je údajně praprapravnukem Alberta Einsteina, vyučuje fyziku na univerzitě a pracuje na tom, aby navždy vyřešil energetické problémy lidstva. Je nejmladším profesorem, který kdy vůbec přednášel teorii fyziky, a může se pyšnit IQ 210. V hlavní roli Vojtěch Kotek.

Nad rámec vyjmenovaných novinek pokračuje premiérovými díly podvečerní soutěž Na lovu (TV Nova). Televize Nova chystá do podzimního schématu také dokumentární reality show Ztracená rodina a na platformě Voyo spustí reality show Big Brother. Termíny těchto novinek prozatím neoznámila. Do vysílání TV Prima se s novými epizodami vrací Show Jana Krause, Inkognito nebo 7 pádů Honzy Dědka, každý pátek večer bude také soutěž Máme rádi Česko. Česká televize připravuje nové díly sobotní populárně-naučné show Zázraky přírody nebo televizní film Cesta do tmy.