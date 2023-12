Qubity: Přenos kvantového klíče v CETINu, EU je v kvantových technologiích závislá na Číně

Kvantovky v Česku

Další zajímavá aktivita v Česku. CETIN postavil a otestoval kvantovou distribuci klíče mezi jeho centrálou v Praze-Libni a datovým centrem v Michli. Na projektu dále spolupracovaly Adtran, Adva Network Security, ČVUT, NTT Czech Republic a Toshiba. Je fajn vidět podobné projekty, které vedou komerční hráči, a ne jen akademičtí.

Kvantové počítače

Rakouský startup Alpine Quantum Technologies dodal svůj kvantový počítač s 20 qubity na bázi uvězněných iontů do mnichovského Leibniz Supercomputing Centre, což je součást tzv. Munich Quantum Valley. V podobném duchu německý startup XeedQ dodá do Goethe University svůj kvantový počítač na bázi NV center v diamantu s pěti qubity.

Kvantový počítač na bázi uvězněných iontů, který AQT dodá do Německa Autor: AQT

Německé DLR (German Aerospace Center) zadalo několik projektů na vybudování kvantových počítačů. Jeden z nich bude na bázi uvězněných iontů, na kterém pracuje s konsorcium kolem NXP Semiconductors, eleQtron a ParityQC. Cílem je zatím postavit desetiqubitový stroj, který bude dodán DLR do Hamburku.

Kvantový software

Společnost Atlantic Quantum, startup z Cambridge ve státě Massachusetts, uvádí na trh softwarový framework s otevřeným zdrojovým kódem, který má pomoci při řízení a kalibraci kvantových procesorů. Zahrnuje dvě hlavní součásti: Svalbard, databázi pro ukládání experimentálních dat, a Shipyard, kompilátor pro OpenQASM, open source jazyk (něco jako kvantový assembler) pro kvantové obvody původně vyvinutý společností IBM.





Švýcarská Terra Quantum spouští svou službu TQ42, což by mělo být něco jako kvantový software jako služba. TQ42 nabízí přístup k pokročilejším kvantovým algoritmům nebo kvantovému cloudu. Součástí je i webové no-code rozhraní, v rámci kterého si zákazníci budou moci vytvořit vlastní řešení.

Nedávno jsem psal o tom, že optimalizační software od Q-CTRL je nativně dostupný v ekosystému IBM Quantum. Q-CTRL je považováno za jednoho z nejlepších hráčů v optimalizaci kvantových systémů a algoritmů. Nyní to demonstrovalo na procesoru IBM Eagle s 127 qubity, který je jeden z nejlepších (nyní ho překonal oznámený IBM Heron). Na obrázku níže vidíme spolehlivost přípravy GHZ stavů z mnoha qubitů. Zatím byl rekord GHZ stav z 50 qubitů. GHZ stav je kvantově provázaný stav, kde všechny qubity jsou buď 0, nebo 1. Už jen příprava samotného stavu je poměrně náročný algoritmus s mnoha dvouqubitovými branami a náročnost roste s počtem qubitů. Obecně pro kvantové operace požadujeme alespoň fidelitu 0,5. Jak vidíme, bez optimalizací nevytvoříme spolehlivě 30qubitový GHZ stav.

Příprava GHZ stavů s a bez Q-CTRL Autor: Q-CTRL

Rigetti představil knihovnu pyQuil již ve verzi 4.0. PyQuil je software pro sestavení a spouštění kvantových kódů na jeho kvantových procesorech. Nově přidává podporu Rustu, update s ohledem na čtvrtou generaci jeho procesorů a i nějaké optimalizace.

Kvantové sítě a komunikace

Aliro Quantum je startup z USA, který pracuje na řídicím systému pro budoucí kvantové sítě s distribucí kvantového provázání. A hodně dlouhou dobu se chlubí svým verzatilním simulátorem kvantových sítí. Nyní se zdá, že jej otevřel zákazníkům a je možné na žádost si vyzkoušet demo.

Kvantové technologie

Minulý týden jsem psal o systému Oqtant, tedy něco jako Bose-Einsteinův kondenzát jako služba. Tady najdete pěkný článek, shrnutí, co s tím můžete dělat. Je to ideální nástroj pro výzkum a extravhodný pro studentské práce.

Kvantový byznys, investice a politika

Poměrně obsáhlý report o stavu kvantového ekosystému v Indii najdete zde.





Téma dodavatelských řetězců je čím dál důležitější, vidíme to například v případě základních surovin pro čipy nebo elektromobiliu. Samozřejmě ideální je, abychom jako EU a Evropa byli co nejvíce nezávislí. Jak je to v případě kvantových technologií? Na to se podívali výzkumníci z Nizozemí. No, asi tušíte, co z toho vyšlo. Velká část základních surovin včetně těch kritických je z Číny. Ale co je možná ještě horší, je, že skoro nic není ze samotné EU.

Broadcom, který je obrovský výrobce nejrůznějších zařízení na polovodičové bázi, uzavřel dlouhodobou spolupráci s univerzitou Caltech. Společně vybudují laboratoř „Broadcom Quantum Laboratory at Caltech“. Ta se má zaměřit na celé spektrum kvantových technologií, hlavně počítače a senzory.

IBM oznámilo spolupráci s univerzitami z USA, Japonska a Jižní Koreji ohledně vzdělávání budoucích odborníků na kvantové počítače. Jejich cílem je poskytnout pokročilé vzdělání až 40 tisícům studentů v průběhu deseti let.

Indický startup QNu Labs uzavřel investiční kolo pre-series A za 6,5 milionu dolarů. QNu Labs pracuje na kvantové a post-kvantové kryptografii.