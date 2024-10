Qubity: První kvantový krach, kvantově odolná kreditní karta, nová roadmapa IBM

Kvantové počítače

Google opět otestoval svůj kvantový čip Sycamore a demonstroval jeho schopnost překonat klasické počítače při specifických úkolech. Opět. Tentokrát díky redukci kvantových chyb a šumu. Stejný kód spustil i na superpočítači, ale ten byl pomalejší. Nicméně zase se jedná o výpočet tzv. random circuit sampling. To je ta stejná úloha, pro kterou Google už jednou oznámil kvantovou nadvládu, avšak úloha samotná není nijak užitečná. Nové je to, že díky redukci šumu dokázali samplovat dvakrát větší kvantové obvody.

IBM vydalo novou kvantovou roadmapu, která se zaměřuje na škálování kvantových systémů, rozvoj chybové korekce a integraci kvantově-klasických systémů. Oproti předchozím tato jde až do roku 2033. Jak lze vidět, jednotlivá „jádra“ se zatím ustálila na 156 qubitech a z těch se budou skládat větší celky a paralelně zlepšovat všechny parametry qubitů. Opravdový milník by měl přijít v 2029 se Starlingem, který by měl umožnit 100 milionů kvantových operací. To už je velmi zajímavé a užitečné číslo.

Kvantová roadmapa IBM Autor: IBM

Projekt QLASS získal 6,5 milionu dolarů od Evropské komise na vývoj plně integrovaného kvantového fotonického systému. Tento systém bude využívat femtosekundové laserové zapisování k výrobě 3D vlnovodů ve skle, což sníží ztráty fotonů. Cílem projektu je optimalizovat kvantově-fotonické integrované obvody (QPIC) pro aplikace v kvantových počítačích, komunikaci a senzorice. Samozřejmě… klíčovou aplikací je zlepšení technologie lithium-iontových baterií v souladu s cíli EU v oblasti udržitelnosti. Projekt koordinuje Politecnico di Milano.

Kvantový software a algoritmy

Toto je zajímavé. Poměrně neznámý startup Qunova dosáhl chemické přesnosti na třech různých kvantových počítačích pomocí svého hardware-agnostického algoritmu HiVQE. Tento přístup snížil výpočetní požadavky více než tisícinásobně ve srovnání s tradičními VQE algoritmy. Během prezentace na Quantum Korea 2024 Qunova živě demonstrovala výpočty pro lithium sulfid na 20qubitovém systému IQM a podobných výsledků bylo dosaženo na IBM Eagle a AQT systémech, což naznačuje, že lze dosáhnout kvantové výhody s pouhými 40 až 60 qubity.





Výzkumníci z ParityQC a University of Innsbruck dosáhli efektivní implementace kvantové Fourierovy transformace (QFT) na lineárních řetězcích qubitů, což eliminuje potřebu SWAP nebo Shuttling operací. Pomocí paritních kvantových toků zlepšili přenos informací mezi qubity a snížili tak počet operací, což zlepšuje efektivitu a snižuje chybovost. Výsledkem je obvod s hloubkou 5n-3 a vyžadující n²-1 CNOT bran. To může znít jako nudná novinka. Avšak QFT je základem mnoha kvantových algoritmů a je poměrně náročný, tohle může posunout tyto algoritmy blíže k praktickému využití.

Kvantová bezpečnost a sítě

TOPPAN Digital, NICT a ISARA společně vyvinuli bezpečný karetní systém SecureBridge, který podporuje jak aktuální kryptografii s veřejným klíčem, tak postkvantovou kryptografii (PQC). Tento hybridní přístup byl úspěšně otestován v pilotním projektu ve zdravotnictví, kde prokázal schopnost bezpečně ověřovat uživatele a spravovat elektronické zdravotní záznamy. SecureBridge je navržen pro hladkou migraci karet na PQC, která je nezbytná kvůli hrozbám ze strany kvantových počítačů, a cílové nasazení je plánováno na rok 2030.

Karta podporující PQC Autor: ISARA

AliroNet Quickstart je nová kvantová síťová technologie využívající kvantové provázání k zabezpečení komunikace, kvantovému výpočtu a senzorickým aplikacím. Tento systém zahrnuje kvantová a klasická hardwarová zařízení pro vytvoření kvantové sítě, podporuje distribuci kvantových klíčů a připojení kvantových procesorů. Díky tomu poskytuje ochranu před kvantovými i klasickými kybernetickými hrozbami a umožňuje snadnou integraci do stávajících sítí. Technologie je navržena jako škálovatelné řešení pro kvantovou bezpečnou komunikaci.

Kvantový byznys, investice a politika

A je to tu, první kvantový krach. Představenstvo Zapata AI oznámilo své ukončení. Zapata vznikla v roce 2017 jako kvantově-softwarový startup. V posledních letech se spíše přeorientovala na AI, která je více v trendu. Mezitím vstoupila na burzu skrze SPAC. Nyní po oznámení ukončení spadly akcie o 56 procent. Přirozeně, pohledávky jsou větší, než co v Zapata je.

A nyní opět trochu do českých luhů a hájů. Český VC fond Tensor Ventures, který již má tři investice v kvantovém světě, právě spouští druhý fond o velikosti 50 milionů eur. Tak ať se jim daří, my budeme fandit dalším kvantovým investicím. Kdo ví, třeba se objeví nějaký český kvantový startup, do kterého by mohli investovat.

Toto je zajímavé. QuEra Computing získala strategickou investici od Googlu. QuEra je jedním z hlavních hráčů na poli kvantových počítačů na bázi neutrálních atomů.

Další úspěch pro IQM. Po Ostravě bude IQM dodávat kvantový počítač do dalšího EuroHPC projektu, tentokrát v Německu. A to hned dva. První v roce 2025 s 54 qubity a druhý o rok později se 150 qubity.