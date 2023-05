Sítě 6G slibují terabitový internet vzduchem. Západ se obává Číny, která oznámila první pokrok

Čína ohlásila další pokrok v mobilní komunikaci. Tamní výzkumný institut oznámil, že se mu podařilo uskutečnit první přenosy dat pomocí bezdrátové sítě komunikující na terahertzové frekvenci. Rychlosti měly dosáhnout na 100 až 300 gigabitů za sekundu. Čína tento úspěch označuje za první velký příspěvek do vývoje další generace mobilních sítí označované jako 6G, byť jde pouze o laboratorní testy.

Právě terahertzové frekvence mají být jednou z hlavních novinek 6G. Podle současných odhadů umožní přenos dat o rychlosti až terabit za sekundu s odezvou jedné milisekundy, nicméně na krátké vzdálenosti. Využívat se budou také nižší frekvence.

Sítě páté generace (5G) se přitom v řadě zemí ani naplno nerozběhly. Operátoři budou ještě nějakou dobu umořovat náklady na jejich výstavbu spojené s nákupem frekvencí a technologií. Slibované nové revoluční obchodní modely nepřišly a hype kolem 5G opadl.

Přesto už se v branži přípravy na 6G naplno rozjíždějí. Jedním z hlavních důvodů je geopolitika. Velmoci se bojí, aby náhodou nezůstaly pozadu a nemusely řešit podobné problémy, jako tomu bylo u současných sítí. Západ je nervózní zejména z dalšího progresu zmiňované Číny, která komunikační sítě řadí společně s polovodiči, AI a dalšími moderními technologiemi mezi priority svého rozvoje.

Nervózní USA

Zatímco u předchozích generací mobilních sítí dominovaly technologie, patenty a standardy vytvořené zejména v Evropě a Spojených státech, 5G byl pro západ budíčkem. Čínské společnosti a organizace drží 27 procent všech 5G patentů a Jižní Korea je na 26 procentech. Těžiště se do značné míry přesunulo do Asie.





Tuto situaci těžce nesou zejména USA, které na rozdíl od starého kontinentu, kde sídlí Ericsson a Nokia, nemají velkého dodavatele bezdrátových částí mobilních sítí. Pro USA je to byznysový problém, ale země se zároveň obává problémů v bezpečnosti, což je nota, kterou reflektují i některé další západní země.

Administrativa exprezidenta Donalda Trumpa rozjela akci, v rámci které se snažila spojence přimět opustit čínské dodavatele v čele s Huawei. Joe Biden v tomto tažení pokračuje a prozatím se jeví jako úspěšné. Řada západních zemí čínské technologie opouští. V Česku se vede boj o novou legislativu. Podle současného návrhu by NÚKIB mohl získat pravomoce výrazně regulovat z jeho pohledu rizikové dodavatele.

Západ se chce v 6G vrátit zpět na vrchol. Americký Bílý dům před pár dny uskutečnil setkání vlády s byznysem a akademickým sektorem. Řešila se strategie, jak postupovat ve výzkumu a rozvoji technologií 6G sítí. Cílem USA je se stát lídrem v bezdrátové komunikaci.

Bílý dům se údajně chce poučit z dění kolem 5G, kdy vyšlo najevo, jak je důležité se do debat a vytváření standardů zapojit co nejdříve. Obava z toho, že Huawei, ZTE a další opět z velké části ovládnou standardizační proces, je veliká.

Přípravy už jsou nutné

„Čína dává svému telekomunikačnímu sektoru velkou prioritu. Mám obavu, aby tomu u nás také tak bylo,“ řekl na nedávné tiskové konferenci jeden ze zástupců amerických bezpečnostních složek, jehož jméno nebylo uvedeno.

„Stejně jako v prvních dnech rozvoje 5G i v případě 6G už se práce naplno rozjíždějí. Pokud si myslíte, že je příliš brzy na to, abychom začali 6G plánovat, zamyslete se znovu,“ sdělila šéfka amerického telco regulátora FCC Jessica Rosenworcel.

„I když se Spojené státy teprve pokrývají 5G signálem, naší strategií musí už dnes být přípravy na plánování 6G,“ navázal Alan Davidson z amerického Národního telekomunikačního a informačního úřadu (NTIA). Davidson pomohl rozjet veřejné financování pro otevřenou technologii Open RAN, která by mohla do mobilních sítí přinést nové dodavatele. Zároveň dohlíží na rozdělování 100 miliard dolarů pro americký telekomunikační sektor, zejména na broadband.

Podle informací, které Lupa posbírala na konferenci 6G Summit v Berlíně, se Spojené státy chtějí zaměřit na štědrou veřejnou podporu pro své telekomunikační podniky. Má se tak předejít tomu, že firmy jako Huawei dlouhodobě dostávají podporu od čínské vlády, díky čemuž mají možnost postupovat rychleji a dodávat na trh pokročilejší technologie.

Obavy z fragmentace

V komunitě se nicméně začala šířit velká obava o to, aby se vůbec podařilo prosadit globální standardy pro 6G a nevznikl roztříštěný systém odvíjející se od geopolitických bojů. „Modlíme se za celosvětové standardy, ale reálně může dojít k fragmentaci. Je možné, že se v 6G najdou lokálně zaměřené aspekty,“ řekl v Berlíně Thomas Magedanz z Fraunhofer Institutu, kde se zaměřuje na otevřené komunikační systémy.

„Všeobecným zájmem by mělo být to, aby vznikl celosvětový 6G standard. Snažíme se dostat klíčové hráče na palubu. Vzniká nicméně řada národních asociací, které na 6G dělají,“ navázal Colin Willcock, předseda představenstva organizace 6G-IA. I ta se o standardizaci snaží s tím, že má v týmu řadu firem jako Apple, Huawei, Intel, Nokia, Samsung, ZTE, Infineon, Lenovo nebo Deutsche Telekom.

Evropská unie má několik projektů zaměřených na 6G. Hlavním evropským výzkumem je aktuálně Hexa-X financovaná z programu Horizon Evropské komise. Součástí je pětadvacet partnerů. Práce vede Nokia doplněná Ericssonem, Siemensem, Telefónicou, Atosem, Orangem, Intelem, evropskými univerzitami a dalšími. Hexa-X zkoumá technologické části 6G a v roce 2028 chce postupně rozjet standardizaci.

Další evropskou aktivitou je program Enable-6G. Peníze do něj posílá španělská vláda podpořená Evropskou unií, konkrétně postcovidovým fondem obnovy NextGenerationEU. Enable-6G řeší zejména bezpečnost nebo softwarovou část 6G. Německo do toho rozjelo projekt 6G-ANNA vedený Nokií se zapojením firem Ericsson, Bosch, Siemens, SAP, Airbus nebo Fraunhoferu a mnoha německých univerzit. Prozatím byl uvolněn rozpočet 38 milionů eur.

Britská vláda zase do výzkumu 6G investuje sto milionů liber. V USA se vedle toho rozjela Next G Alliance, kde lze najít všechny tamní významné technologické podniky včetně Applu.

Velké jihokorejské ambice

Velkou aktivitu lze očekávat v Jižní Koreji. Tamní vláda nedávno oznámila, že se její země chce v podílu na 6G patentech dostat na 30 procent. V roce 2028 má dojít ke spuštění první 6G sítě. Vláda začala uvolňovat peníze a další pobídky, aby podpořila rozvoj svých firem zaměřených na součástky, čipy, materiály a tak dále. Výrazně se posiluje základní výzkum a výroba.

Během nedávné české delegace jsem v Soulu zavítal do Samsungu. Ten už vyhrál řadu velkých projektů v rámci 5G. Dodává americkým operátorům, Kanadě nebo největším hráčům v Indii. Na další zakázky tento kolos doposud neměl kapacity, takže se například v Evropě aktivně nesnažil, i když v Plzni dělal testy s Deutsche Telekomem, vlastníkem českého T-Mobilu.

Podle toho, co jsem v Koreji slyšel, ale Samsung chce být v rámci 6G plně připravený na globální prodeje včetně aktivit na českém trhu. Využít by chtěl i politicky nuceného ústupu Huawei. Pomoci tomu mají i masivní investice Koreje do produkce čipů.

„Asie zřejmě bude vepředu. Čína, Jižní Korea a Japonsko v 6G dělají aktivní výzkum a nejspíše novou generaci sítí adaptují dříve než ostatní,“ odhadla v Berlíně Sarah McBride, analytička společnosti Omdia.

Postupný rozvoj

Ne všichni se o roztříštěnost 6G standardů obávají. Podle zástupců 3GPP to zatím není tak žhavé. I velcí výrobci mají zájem o spolupráci, protože dělají byznys na obou stranách barikády, takže by pro ně různé systémy byly problematické.

Nastavování standardů 6G je ve velmi rané fázi. První pokrok se očekává od akce WRC-23, která se letos uskuteční v Dubaji. Mezinárodní telekomunikační unie ještě standard nedefinovala. 3GPP bude přijímat studie od příštího roku.

Současné odhady mluví o tom, že se s prvními 6G sítěmi začneme setkávat v roce 2030. „Současné spektrum nám vystačí do roku 2030, spíše o něco déle,“ uvedl technický ředitel českého O2 Jan Hruška, který se 6G Summitu v Berlíně také účastnil. „Další spektrum se ale hodí vždy. 6G přinese další frekvence, což je pozitivní, byť už nebudou na úrovni makro, ale pro pokrytí na menší vzdálenosti,“ doplnil Hruška.

Očekává se, že 6G bude využívat frekvence 300 GHz až 3 THz. K tomu se přidají i sub-THz pásma mezi 100 až 300 GHz – ta by ostatně měla přijít jako první. Podobně, jako se u 5G teprve očekává příchod vyšších frekvencí 26 GHz. Nabízí se také využití spektra 7 až 24 GHz, kde by ovšem muselo dojít k nějaké formě sdílení se současnými uživateli.

Ostražití operátoři

To, co vlastně 6G sítě budou umět a k čemu půjdou využít, je dnes věštění z čajových lístků. U 5G se neustále mluvilo o autonomních vozech, operacích na dálku, metaverzu, chytrých městech a dalších. Realita je ale dnes spíše taková, že 5G operátorům přineslo větší kapacity na odbavování rostoucího provozu a nyní se doufá ve větší růst privátních 5G sítí.

Kocovina z 5G nyní operátory nutí přemýšlet o další generaci technologií mnohem pokorněji. Jak popsal web Light Reading, operátoři se nyní netváří nadšeně, že by v roce 2030 opět měli investovat velké peníze do nákupu nového hardwaru. Spíše by chtěli, aby přišla softwarová vrstva, která již pořízené železo utilizuje.

„Ideální by byla postupná evoluce z 5G na 6G. Na tento model to zatím vypadá. 5G ještě není kompletně hotové a s 6G se bude prolínat. Jsme tedy pro průběžný rozvoj,“ navázal Hruška z O2. Také on okomentoval nákup telekomunikačního hardwaru: „Na konci 4G nám dodavatelé technologií slibovali, že na 5G půjde jednoduše softwarově přepnout, ale tak jednoduché to samozřejmě nebylo.“

Trh se podle Hrušky začal shodovat v tom, co to vlastně 6G bude. První firmy začaly opatrně naznačovat. Japonský operátor NTT DoCoMo postupně vydává materiály v rámci sekce IOWN. Zmiňuje v nich třeba fotonickou síť (All-Photonics Network) nebo deset milionů připojených zařízení na kilometr čtvereční.

Laboratoře Nokia Bell Labs identifikovaly šest klíčových technologií pro 6G. Velkou roli má sehrát co největší automatizace sítí, zapojení umělé inteligence nebo virtualizace. Hlavní vědec pro 6G v rámci China Mobile Guangyi Liu zase prezentoval koncept digitálního dvojčete 6G sítí. „6G systémy budou postaveny na funkcích a možnostech z 5G sítí,“ dodal Reg Cox z Next Generation Mobile Network Alliance (NGNM).