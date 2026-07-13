Rozvoj streamingu a sport jako strategický pilíř. Nova loni zvýšila zisk o 58 procent

Televize Nova zveřejnila v obchodním rejstříku finanční výsledky za rok 2025 a další související dokumenty. Znalecké posudky mimo jiné přibližují, na jakou částku bylo ohodnoceno spojení s původně samostatnou O2 TV. Provozovatele sportovních kanálů pohltila v závěru roku 2025 a definitivní tečka za touto kapitolou nastala k 1. lednu 2026, kdy O2 TV jako samostatná společnost zanikla.
O2 TV předtím patřila telekomunikačnímu operátorovi O2, který spadá do stejné skupiny PPF jako Nova. Stoprocentní podíl, který Nova získala k prvnímu prosinci 2025, byl oceněn na 1,05 miliardy korun. Šlo o přesun uvnitř jedné skupiny, hodnotu O2 TV posoudil i nezávislý znalec. Společnost EY ji ocenila na 1,07 miliardy, tedy zhruba o šestnáct milionů víc.
Nova tím kromě placených sportovních kanálů Premier Sport a Oneplay Sport získala exkluzivní práva na fotbalovou Chance Ligu, hokejovou Tipsport extraligu, tenisový okruh ATP, basketbalovou Euroligu, automobilový šampionát WRC, ženský golf a fotbalový MOL Cup. Fotbalové lize znovu meziročně narostla sledovanost, přičemž největší pozornost přitahovalo tradiční derby Sparta–Slavia. Diváci podle výroční zprávy Novy hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které výrazně zvýšily komfort sledování ligového fotbalu.
Původní O2 TV vznikla v roce 2015 a rychle nabírala sportovní práva. Její nehmotný majetek, tvořený hlavně licencemi a televizními právy, vyskočil ze zhruba 150 milionů korun v roce 2021 na dvě miliardy o tři roky později a tržby se za pět let téměř zdvojnásobily. Skokový růst v posledních letech přitom táhly hlavně služby dodávané mateřské O2.
Sport přináší vysoké obraty, většina peněz z něj ale odteče zpět na práva. O2 TV měla loni tržby 945 milionů korun, meziročně o čtvrtinu víc, čistý zisk ale jen 54 milionů. Přes polovinu tržeb totiž spolkly odpisy nakoupených vysílacích práv, tedy postupné promítání jejich ceny do nákladů, celkem 513 milionů.
Placenou televizi a streamovací služby si předplácí čím dál víc domácností, televize přenášená přes internet vytlačuje satelit a živý sport s bonusovými funkcemi je jedním z hlavních důvodů, proč lidé za placenou nabídku vůbec platí. Trh táhnou zejména mladší diváci, kteří obsah stále častěji konzumují přes internet místo klasické antény.
„Naší prioritou je dále prohlubovat multiplatformní přístup. Chceme rozšířit nabídku doprovodného obsahu. Ať se jedná o studia, analýzy, digitální formáty, či výstupy na sociálních sítích. Zároveň chceme pokračovat v rozvoji technologických funkcí Oneplay a dále kultivovat sportovní prostředí na českém mediálním trhu. Sport vnímáme nejen jako atraktivní obsah, ale jako dlouhodobý strategický pilíř, který posiluje loajalitu diváků a buduje stabilní vztah se značkou TV Nova,“ poznamenal k tomu ve výroční zprávě šéf sportovní sekce Dušan Mendel.
Podle Novy je největší streamovací a IPTV službou v Česku Oneplay, který tu předstihl i Netflix. Vznikl v březnu 2025 sloučením O2 TV s platformou Voyo a jeho diváci u něj podle televize tráví v průměru 35,6 hodiny týdně. „Je minimum států na světě, kde lokální streamingová služba přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče, a máme být na co hrdí,“ poznamenal generální ředitel Daniel Grunt. V průzkumu z listopadu 2025 si při dotazu na streamingovou službu pětina lidí spontánně vybavila nejdřív Oneplay. I bez nápovědy si název platformy TV Nova dokáže vybavit 42 procent lidí.
Právě tuto část byznysu majitel Novy rozvíjí také mezinárodně. Jak už jsme psali, služba Oneplay, kterou podle dřívějšího sdělení PPF využívá kolem 1,4 milionu předplatitelů, se na začátku prázdnin oddělila od Novy do samostatné společnosti CME Services. Ta má řídit její technologický rozvoj pro všechny trhy skupiny, včetně rumunské PRO TV a slovenské Markízy. Poslední měsíce jsou tak pro Novu obdobím dvou protichůdných pohybů. Sport vtahuje dovnitř, streamovací technologie posílá ven.
Výroční zpráva TV Nova za rok 2025 zároveň ukazuje, na čem největší česká komerční televize dnes vydělává. Celkové tržby loni stouply o více než čtvrtinu na 11,65 miliardy korun a čistý zisk vzrostl o 58 procent na 1,88 miliardy.
Klasická reklama v pozemním televizním vysílání jí přinesla 4,91 miliardy, zhruba o dvě procenta méně než předloni, a dalších 998 milionů vydělala na sponzoringu a jiných obchodních sděleních na obrazovce. „Naší strategií není v tuto chvíli volba mezi lineárním a digitálním prostředím, ale jejich smysluplné propojení,“ podotkl ve výroční zprávě generální ředitel Daniel Grunt.
Stagnace klasické inzerce zároveň vysvětluje, proč Nova přitáhne šrouby na straně reklamních příjmů. Od 16. listopadu 2026 přestane na svých stanicích umožňovat přetáčení reklamních bloků při zpětném sledování přes operátory. Zároveň chystá pro Oneplay levnější tarif s reklamou po vzoru Netflixu, přesný termín ale zatím neuvedla.
Prodej reklamního prostoru na internetu a předplatné Oneplay loni přinesly dohromady 1,45 miliardy, meziročně o čtvrtinu víc. Zdaleka největší skok ale zaznamenala souhrnná položka ostatní služby, která se víc než zdvojnásobila na 4,29 miliardy a objemem se přiblížila klasické reklamě. Co přesně obsahuje, zpráva nerozvádí. Podle popisu účetních metod plynou Nově další výnosy zejména od operátorů, kteří její kanály přenášejí, a z licencí k pořadům a přenosům pro další firmy ve skupině. Tržby do zahraničí jí přitom vzrostly z 1,61 na 2,43 miliardy.
Loni v říjnu si Nova půjčila miliardu korun vydáním dluhopisů, tedy formou půjčky od investorů, s pevným úrokem 5,4 procenta a splatností v roce 2029. Úspěšná emise podle vedení Novy potvrzuje důvěru v dlouhodobou strategii a stabilitu televizní skupiny.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem